Digitale Transformation und demographischer Wandel: Leichter lernen mit Hilfe künstlicher Intelligenz Forschungsprojekt gestartet

Frankfurt (ots) - Die Dynamik der digitalen Transformation trifftin Unternehmen und Organisationen auf älter werdende Belegschaften.Eine Kooperation aus Wirtschaft und Wissenschaft unter Leitung desDemographie Netzwerks e.V. (ddn) entwickelt mit Hilfe künstlicherIntelligenz Wege, die Digitalisierung mit Blick auf demographischeVeränderungen in den Dienst des lernenden und arbeitenden Menschen zustellen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert dasProjekt mit knapp 1 Mio. Euro über einen Zeitraum von drei Jahren.Arbeitsqualität erhöhen durch künstliche Intelligenz"Wir haben die große Chance, die Arbeitsqualität für Menschendurch künstliche Intelligenz deutlich zu verbessern", so MartinaSchmeink, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ddn. Auf derMitgliederversammlung des Unternehmensnetzwerkes am 04.04.2019 inFrankfurt am Main wurde das neu gestartete Projekt NAWID vorgestelltund diskutiert. NAWID steht für "Nutzung KI-basierter Assistenz- undWissensdienste in unternehmensspezifischen Bildungsräumen unterBerücksichtigung heterogener Wertewelten im demographischen Wandel".Untersucht wird der Zusammenhang von digitaler Transformation unddemographischen Veränderungen mit dem Ziel, den Weg fürzukunftsweisende Qualifizierung und Weiterbildung zu ebnen undlebenslanges Lernen zu fördern.KI-Lösungen gemeinsam ausprobieren und anwendenIn Lern- und Experimentierräumen werden KI-basierte Assistenz- undWissensdienste in unterschiedlichen Szenarien eingesetzt und erprobt.Beschäftigte, Betroffene und Beteiligte unterschiedlicherAltersgruppen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stehen dabei imoffenen Dialog. Bereits während der Projektlaufzeit werdenErgebnisse, Modellösungen und Werkzeuge für die Arbeitsgestaltung inNetzwerken und Workshops präsentiert. Parallel dazu wird der ThinkTank "Demographie, Digitalisierung und KI" kontinuierlich neueEntwicklungen aufgreifen, bewerten und einfließen lassen. Durch diesevielfältigen Maßnahmen sollen kreative Impulse, neue Erkenntnisse undinnovative Ergebnisse im Verlauf des Projekts NAWID gewonnen werden.