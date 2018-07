Digitale Transformation ist Chefsache / Industrie 4.0 - Agenda für das unternehmerische Handeln (FOTO)

Kempen/Essen (ots) -Digitalisierung als Schlagwort dieser Tage ist nur einer derwichtigen Bereiche, in dem es Handlungsbedarf bei Unternehmenjeglicher Größenordnung gibt. Die Herausforderungen sind vielseitigund erfordern das richtige Changemanagement. In den meistenUnternehmen wird Digitalisierung aus einer rein technischenPerspektive betrachtet. Doch sollte der Wandel von der Chefetage ausgeführt und nicht an die IT-Abteilung delegiert werden. Auch dasmittelständische Top-Management kümmert sich um die Themen derIndustrie 4.0 bisher nur sehr zögerlich und überlässt die konkreteUmsetzung häufig den Funktions- und Bereichsleitern der zweitenFührungsebene, so eine Deloitte Studie zur "Industrie 4.0 imMittelstand"*. Es ist ebenfalls zu beobachten, dass immer noch 42Prozent der Befragten kaum Anpassungen ihres derzeitigenGeschäftsmodells planen, während bereits 31 Prozent dieses proaktivanstreben.** Organisationsberater, Projekt- und Interim-ManagerBernfried Kuhnke aus Kempen erlebt dies in seiner beruflichen Praxishäufig und appelliert an die Chefetagen, sich selbst intensiv mit demThema zu befassen und den Kulturwandel zur Chefsache zu machen. Dieeigentliche Herausforderung für Unternehmen jeglicher Größe ist nichtdie Digitalisierung im Sinne der reinen Umwandlung analoger Prozesse"Es kommt viel mehr vor allem darauf an, die Chancen undMöglichkeiten, die die digitale Transformation bietet, zu verstehen,und das aktuelle Geschäftsmodell auf notwendige Veränderungen hin zuprüfen und gegebenenfalls auch zu überdenken", so Kuhnke. "Darum istder Wandel Chefsache und Aufgabe derer, die im Unternehmen für dieStrategie verantwortlich zeichnen."Keine Zeit verlieren und professionelle Unterstützung sichern Diedigitale Transformation ist gleichzeitig Risiko und Chance. Sie wirdhäufig wahrgenommen als unbestimmte Bedrohung, berichtet Kuhnke ausdem Arbeitsalltag. "Es fehlt jedoch mitunter der entscheidendeAnstoß, den Prozess überhaupt erst anzugehen. Abwarten ist aber keineOption." Als Starthilfe sei es vor allem für Mittelständler undkleine Unternehmen hilfreich, sich Unterstützung durch externe,unabhängige Experten schon von Anfang an zu sichern. ImProjektverlauf ist vor allem die übergeordnete Führungs- undMethodenkompetenz wertvoll, mit deren Hilfe ein Berater gewissermaßenals zusätzliche Ressource ein erweitertes oder gar neuesGeschäftsmodell oder auch die beste prozessuale Lösung mit demUnternehmer und der Führungsebene erarbeiten und umsetzen kann",erläutert Kuhnke.Ein weiterer wichtiger Punkt: Im Rahmen der Finanzierung es seiunerlässlich, frühzeitig alle Konditionen und Möglichkeiten zuFörderungen zu prüfen, bevor es an die Umsetzung ginge. Dieinteressantesten bundesweiten Programme sind momentan dasDarlehensprogramm der KfW und die Beratungsförderung Go-digital. Beider KfW können bis zu fünf Millionen Euro bei 70prozentigerHaftungsfreistellung zinsgünstig finanziert werden. Im Rahmen desProgramms Go-digital kann die Unterstützung durch fachkundigeDienstleister in mehreren Modulen zu 50 Prozent bezuschusst werden- bis zu 16.500 Euro pro Jahr.Erfahrung und Netzwerk gewährleisten optimale BeratungBernfried Kuhnke berät seit mehr als fünf Jahren Unternehmen. DerSchwerpunkt seiner Tätigkeit liegt dabei auf der Verbesserunginnerbetrieblicher Strukturen und Prozesse. Er zeigtOptimierungspotenziale auf und unterstützt den Unternehmer alsProjekt- oder als Interim-Manager aktiv bei der Umsetzung dererarbeiteten Konzepte. Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung greiftKuhnke auf fundiertes Fachwissen ganz besonders in allen Bereichendes Fruchthandels zurück. Dabei sind ihm alle kaufmännischen undintralogistischen Prozesse vertraut. Er bekleidete Führungspositionenin namhaften Unternehmen der Fruchtbranche.In unserer modernen, digitalen Welt nehmen Geschwindigkeit undKomplexität rasant zu. Daher ist es wichtig, auf der Höhe der Zeit zubleiben und ein solides professionelles Netzwerk zu pflegen. AlsMitglied im Berufsverband "Die KMU-Berater - Bundesverband freierBerater e.V." verpflichtet sich Kuhnke, nach festgelegten Standards,die eine hohe Qualität der Beratung sicherstellen, zu handeln. Unteranderem ist zum Beispiel regelmäßige Weiterbildung in denBeratungsgrundsätzen festgeschrieben. Außerdem organisiert derVerband mehrmals im Jahr Regional- und Fachtagungen, bei denen regerErfahrungsaustausch unter den Beratern stattfindet. Bedingungen fürdie Mitgliedschaft bei den KMU-Beratern sind hohe persönlicheKompetenz, entsprechende Berufs- und nachgewieseneBeratungserfahrung.Einen wichtigen Aspekt der Verbandsmitgliedschaft sieht Kuhnke inder Möglichkeit, jetzt auch disziplinübergreifende Beratungsmandateannehmen zu können. Ob Finanzierung und Förderung, Gründung,Nachfolge oder Sanierung: aus allen Bereichen stehen im Verband "DieKMU-Berater" qualifizierte Kollegen für Kooperationen zur Verfügung.((Zeichen inkl. Leerzeichen: 5.002))Quellen:* Studie "Industrie 4.0 im Mittelstand", Deloitte** Studie "Industrie 4.0 im Mittelstand", DeloitteKuhnke - Beratung. Umsetzung.Der staatlich geprüfte Betriebswirt und Changemanager BernfriedKuhnke (57) berät Unternehmer der grünen Branche in organisatorischenBelangen und setzt Konzepte und Projekte im Unternehmen aktiv undzielgerichtet um. Ob für die Betriebs- oder Abteilungsorganisation,in Expansions-, Restrukturierungs- oder Sanierungsprozessen: Kuhnkesteht als Organisationsberater, Projekt- und Interim-Manager zurVerfügung, wo und so lange er gebraucht wird. Er ist Fördermitglied im Deutschen Fruchthandelsverband e.V., (DFHV), ordentliches Mitglied im Berufsverband Die KMU-Berater - Bundesverband freier Berater e.V. und arbeitet zusammen mit dem auf die Lebensmittelbranche spezialisierten Interimprovider Rau / Interim. Er ist vom BAFA zugelassen für Beratungen im Rahmen von KfW Förderprogrammen und autorisierter Berater der "Offensive Mittelstand". Innerhalb seines Netzwerks kooperiert Bernfried Kuhnke erfolgreich mit verschiedenen qualifizierten Partnern aus dem KMU-Berater Netzwerk mit attraktiven Dienstleistungsangeboten für Unternehmer.