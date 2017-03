Digitale Transformation erhöht den Stress für Führungskräfte

Frankfurt (ots) - Die fortschreitende digitale Transformation wirdvon Führungskräften nicht mehr nur positiv gesehen. So spüren mehrals drei Viertel der Manager im Raum D-A-CH einen zunehmendenWettbewerbsdruck. Stressfaktoren sind u.a. die vollständigeTransparenz von Produkten und Dienstleistungen, der damiteinhergehende Preisverfall sowie die Sozialen Medien mit ihrenBewertungsplattformen, wie das aktuelle Manager-Barometer derinternationalen Personalberatung Odgers Berndtson ergeben hat. Zudembemängeln die Manager eine Verschlechterung von Kommunikation undFührungsverhalten. Die Unternehmen sind aufgefordert, Kritik undVorbehalte ihrer Führungskräfte ernst zu nehmen und diese besser inden Transformationsprozess einzubeziehen.76 Prozent der insgesamt 2.100 Teilnehmer des aktuellenManager-Barometers spüren einen erhöhten Wettbewerbsdruck durch diedigitale Transformation. Hauptgründe hierfür sind die vollständigeinternationale Transparenz von Produkten und Dienstleistungen (75Prozent) sowie von deren Preisen (61 Prozent), der zunehmende globaleKampf um die besten Köpfe (53 Prozent) sowie die Sozialen Medien mitihren Bewertungsplattformen (42 Prozent), die das Image einesUnternehmen bzw. der dort handelnden Personen stark beeinträchtigenkönnen. "Die negativen Nebeneffekte der digitalen Transformationwerden von den Managern mittlerweile deutlich stärker als in denVorjahren wahrgenommen", kommentiert Markus Trost, Partner bei OdgersBerndtson und Experte für Transformationsprozesse durch dieDigitalisierung und Industrie 4.0.Negative Auswirkungen auf Kommunikation und FührungRund 20 Prozent der Führungskräfte sieht die fortschreitendeDigitalisierung zudem mit gemischten Gefühlen. Sie bemängeln vorallem, dass die persönliche Kommunikation durch die Digitalisierungstark an Bedeutung verloren hat (67 Prozent). Ebenso kritisiert wirddie ständige Erreichbarkeit durch die Vielzahl der digitalenKommunikationswege (59 Prozent). Mehr als die Hälfte sieht außerdemeine Verschlechterung des Führungsverhaltens durch die abnehmendenpersönlichen Kontakte. "Diese Aussagen sind alarmierend", sagt MarkusTrost. "Die digitale Entwicklung steht erst am Anfang, umso mehr sinddie Unternehmen gefordert, die Vorbehalte und Ängste ihrerFührungskräfte ernst zu nehmen und diesen mit konkreten Maßnahmen zubegegnen. Auch in neuen, zum Beispiel schwarmartigenOrganisationsformen steigt unserer Erfahrung nach die Notwendigkeitfür Führung und intensiven persönlichen Kontakt", so der Berater.Die vollständigen Ergebnisse des Manager-Barometers 2016/2017finden Sie zum Download unter www.odgersberndtson.com. Sie können diePDF-Version der Studie auch jederzeit gern anfordern unterpresse@odgersberndtson.de.Pressekontakt:eyetoeye PR Consulting & CommunicationInhaberin Kathrin Lochmüllerim LUXX-Haus, Radilostraße 43, 60489 Frankfurt am MainTelefon + 49 69 24747100-21, Mobil + 49 172 9998053E-Mail: kl@eyetoeye-pr.deOriginal-Content von: Odgers Berndtson, übermittelt durch news aktuell