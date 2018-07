Digitale Transformation in der Weiterbildung / Trendstudie 2018 des Wuppertaler Kreises

Köln (ots) -Die Bildungsdienstleister der Wirtschaft rechnen für das laufendeJahr mit einem Umsatzwachstum. Durch die gute wirtschaftlicheKonjunktur und den bestehenden Fachkräftemangel ist die Nachfrage derBetriebe nach Bildungsdienstleistungen weiter gestiegen. Der jährlichermittelte Geschäftslage-Indikator Weiterbildung des WuppertalerKreises zeigt mit einem Indexwert von 125 Punkten die ausgesprochenpositive Lage der Weiterbildungsunternehmen.Die Digitalisierung ist der Schlüssel für die Zukunft derWeiterbildungsbranche. Die digitale Transformation verändert dieArbeitsprozesse in nahezu allen Branchen. Die Weiterbildungsanbieterleisten mit individuell abgestimmten Bildungsangeboten einenwertvollen Beitrag dazu, dass Unternehmen die Transformationerfolgreich bewältigen.Die Bildungsanbieter sind selbst Akteure des digitalen Wandels, daWeiterbildung sich zunehmend auch zu einer digitalen Dienstleistungentwickelt. Die Anbieter sind zukünftig gefordert, Inhalte aufunterschiedlichen Plattformen bereitzustellen und Bildungsprozesse imdigitalen Raum zu organisieren. Die technische Vielfalt mit dennotwendigen Investitionen in unterschiedliche Technologien und diestärkere technische Vernetzung mit Unternehmen bei der Integrationvon Bildungsangeboten in die Arbeitsprozesse der Betriebe forderndabei die Innovationskraft der Weiterbildungsunternehmen.Die Weiterbildungseinrichtungen der Wirtschaft sind der Partnerdes Mittelstandes. Rund 60% der Teilnehmenden in den Seminaren kommenaus kleinen oder mittleren Unternehmen mit weniger als 500Beschäftigten und bilden einen besonderen Fokus. Vor allem das offeneSeminarangebot ist für kleinere und mittlere Unternehmen weiterhinattraktiv, da das gemeinsame Lernen und die Vernetzung mitBeschäftigten anderer Unternehmen einen besonderen Mehrwertdarstellen. Allein schon aus diesem Grund sehen die Mitglieder desWuppertaler Kreises für offene Seminare weiterhin eine Zukunft. Einepassgenaue Weiterbildung wird im Mittelstand durch längerfristigeKooperationen und eine stärkere Integration derWeiterbildungsdienstleister in die Personalentwicklungsprozesse derBetriebe erreicht.Der Wuppertaler Kreis ist der Verband der führendenWeiterbildungsunternehmen der Wirtschaft. Mehr als eine MillionTeilnehmerinnen und Teilnehmer haben 2017 an einem der rund 128.000Seminare, Lehrgänge und Weiterbildungsveranstaltungen der Mitgliederdes Wuppertaler Kreises teilgenommen. Die Institute erzielten mit denWeiterbildungsdienstleistungen im Jahr 2017 gemeinsam einenJahresumsatz von deutlich mehr als einer Milliarde Euro.Die vollständigen Ergebnisse der Verbands-Umfrage "Trends in derWeiterbildung" bietet der Wuppertaler Kreis e.V. auf seinenInternet-Seiten unter www.wkr-ev.de zum kostenlosen Download an.Pressekontakt:Carsten R. LöweWuppertaler Kreis e.V.Bundesverband betriebliche WeiterbildungWiddersdorfer Str. 21750825 Kölnloewe@wkr-ev.dewww.wkr-ev.deOriginal-Content von: Wuppertaler Kreis e.V. - Bundesverband betriebliche Weiterbildung, übermittelt durch news aktuell