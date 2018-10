Digitale Transformation: Euler Hermes startet Kooperation mit CODE University (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

--------------------------------------------------------------Video Kooperationhttp://ots.de/oTGyXM--------------------------------------------------------------Hamburg/Berlin (ots) -Euler Hermes treibt seine digitale Transformation weiter voran undkooperiert ab sofort mit der Berliner CODE University of AppliedScience. Im Rahmen der Partnerschaft mit der privaten, staatlichanerkannten Hochschule für Programmierer, UX Designer und digitaleProduktmanager startet der Weltmarktführer in der Kreditversicherunggemeinsame Projekte mit den Studierenden und fördert so einen engenWissensaustausch."Bei der weiteren digitalen Transformation unseres Unternehmensbenötigen wir neue Kompetenzen und andere Denk- und Arbeitsweisen",sagt Edna Schöne, Mitglied des Vorstands der Euler Hermes AG,verantwortlich für das Bundesgeschäft sowie Legal & Compliance. "DieCODE University hat uns mit ihrem Konzept des praxisnahen Lernens ininterdisziplinären Teams, agilen Methoden und projektbezogenem Lernenrundum überzeugt - hier werden die digitalen Pioniere von morgenausgebildet. Genau die brauchen wir im vielleicht größten Wandelunseres Unternehmens in den vergangenen 100 Jahren. Mit unsererPartnerschaft kombinieren wir unsere Expertise als Weltmarktführermit dem Wissen digitaler Vorausdenker.Thomas Bachem, Gründer und Kanzler der CODE University: "Von derbreiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt sichernWarenkreditversicherungen den weltweiten Handel zwischen Unternehmen.Der weltweit führende Anbieter Euler Hermes treibt seine digitaleTransformation aktiv voran mit innovativen Produkten und einemGeschäftsmodell, dessen Nukleus datenbasierteWirtschaftsinformationen bilden. Wir freuen uns, dass unsereStudierenden in Praxisprojekten tiefe Einblicke in diese komplexeMaterie erhalten und Teil der vielleicht spannendstenEntwicklungsphase in der hundertjährigen Firmengeschichte seinkönnen."Youtube Video Kooperation Euler Hermes / CODE Universityhttps://youtu.be/dxMGCz2jjJ4Pressefoto Kooperation Euler Hermes / CODE University (Copyright:CODE):Vor dem Abschluss der Kooperationsvereinbarung präsentierteCODE-University-Gründer Thomas Bachem demEuler-Hermes-Vorstandsmitglied Edna Schöne die Räumlichkeiten derCODE University.Euler Hermes ist weltweiter Marktführer imKreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist in denBereichen Kaution, Garantien und Inkasso. Das Unternehmen verfügtüber 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassendeFinanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- undForderungsmanagement zu unterstützen. Über das unternehmenseigeneMonitoring System verfolgt und analysiert Euler Hermes täglich dieInsolvenzentwicklung kleiner, mittlerer und multinationalerUnternehmen. Insgesamt umfassen die Expertenanalysen Märkte, auf die92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entfallen. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Paris ist in 52 Ländern vertreten undbeschäftigt rund 6.050 Mitarbeiter. Euler Hermes ist eineTochtergesellschaft der Allianz und wird von Standard & Poor?s miteinem Rating von AA bewertet. 2017 wies das Unternehmen einenkonsolidierten Umsatz von EUR 2,6 Milliarden aus und versicherteweltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 894 Milliarden.Weitere Informationen auf www.eulerhermes.de, LinkedIn oderTwitter@eulerhermes.Über CODEDie CODE University of Applied Sciences ist eine private,staatlich anerkannte Fachhochschule für digitale Produktentwicklungin Berlin. Das projektbasierte und kompetenzorientierteStudienkonzept mit den Studiengängen Software Engineering,Interaction Design und Product Management setzt explizit auf dieVielfalt, Offenheit, Internationalität und Kreativität derStudierenden. Die CODE wurde im Jahr 2017 von Thomas Bachem, ManuelDolderer und Jonathan Rüth gegründet. Im September 2018 starteten 150neue Studierende in den bereits zweiten Jahrgang.Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen können Aussagenüber zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagenenthalten, die auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen derGeschäftsführung basieren, und bekannte und unbekannte Risiken sowieUnsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichenErgebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse von den hier gemachtenAussagen wesentlich abweichen können. Neben zukunftsgerichtetenAussagen im jeweiligen Kontext spiegelt die Verwendung von Wörternwie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "beabsichtigt","glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "weiterhin"ebenfalls eine zukunftsgerichtete Aussage wider. Die tatsächlichenErgebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse können aufgrundverschiedener Faktoren von solchen zukunftsgerichteten Aussagenbeträchtlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören u.a.: (i) dieallgemeine konjunkturelle Lage einschließlich derbranchenspezifischen Lage für das Kerngeschäft bzw. die Kernmärkteder Euler-Hermes-Gruppe, (ii) die Entwicklung der Finanzmärkteeinschließlich der "Emerging Markets" einschließlichMarktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse, (iii) dieHäufigkeit und das Ausmaß der versicherten Schadenereignisseeinschließlich solcher, die sich aus Naturkatastrophen ergeben;daneben auch die Schadenkostenentwicklung, (iv) Stornoraten, (v)Ausmaß der Kreditausfälle, (vi) Zinsniveau, (vii)Wechselkursentwicklungen einschließlich des Wechselkurses EUR-USD,(viii) Entwicklung der Wettbewerbsintensität, (ix) gesetzliche undaufsichtsrechtliche Änderungen einschließlich solcher bezüglich derWährungskonvergenz und der Europäischen Währungsunion, (x) Änderungender Geldpolitik der Zentralbanken bzw. ausländischer Regierungen,(xi) Auswirkungen von Akquisitionen, einschließlich der damitverbundenen Integrationsthemen, (xii) Umstrukturierungsmaßnahmen,sowie (xiii) allgemeine Wettbewerbsfaktoren jeweils in einemörtlichen, regionalen, nationalen oder internationalen Rahmen. Original-Content von: Euler Hermes Deutschland, übermittelt durch news aktuell