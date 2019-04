Digitale Transformation: Deutsche Hochschulen hinken hinterher / VDI-Studie: Berufseinsteiger und Studierende fühlen sich nicht auf die Digitale Transformation vorbereitet

Hannover/ Düsseldorf (ots) - "Die Digitale Transformation musssich in den Curricula im Pflichtbereich niederschlagen, wenn wirweiterhin führender Technikstandort sein wollen", sagt VDI-DirektorRalph Appel. Ingenieurleistungen durch den Einsatz von KI nehmenimmens an Bedeutung zu. Die aktuelle VDI-Studie "Ingenieurausbildungfür die Digitale Transformation" zeigt allerdings: Studierende undBerufseinsteiger fühlen sich nicht ausreichend durch digitaleFachinhalte auf die Arbeitswelt vorbereitet.Gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- undWissenschaftsforschung und dem HIS-Institut für Hochschulentwicklunge. V. hat der VDI Professorinnen und Professoren an Hochschulen,Studierende und Berufseinsteiger zu digitalen Lehrinhalten befragt.Die Ergebnisse präsentierte der größte deutsche Ingenieurverein aufder Hannover Messe. Im Bereich Informatik geben nur 11 Prozent derbefragten Studierenden an, dass sie sich gut vorbereitet fühlen. 56Prozent sagen das Gegenteil. Bei den Berufseinsteigern fühlen sichnur 9 Prozent adäquat vorbereitet und 61 Prozent eher nicht bis garnicht. Ein prekäres Ergebnis vor dem Hintergrund des akutenFachkräftemangels und der zunehmenden Bedeutung vonSchnittstellenkompetenzen im Bereich IT und Technik auf demArbeitsmarkt.Digitalkompetenz der Lehrenden muss gestärkt werden"Noch unbefriedigend ist außerdem die Bereitschaft derProfessoren, sich an die Anforderungen der Digitalen Transformationanzupassen", so Appel weiter. Auf die Aussage "Die meisten meinerKolleginnen und Kollegen unterstützen die Digitale Transformation inunserem Studiengang" antwortet keiner der befragten Professoren mit"stimme vollkommen zu". 41 Prozent schätzen ihre Kollegen als wenigerunterstützend ein und nur ca. 10 Prozent der Befragten stimmen vollzu, dass ihre Kollegen bereit seien ihre Lehrveranstaltungenanzupassen.Daher fordert der VDI: "Die Lehre braucht mehr Personal, das dieDigitale Transformation mitträgt. Die Digitalkompetenz der Lehrendenmuss eindeutig gestärkt werden. Hierfür müssen Anreizsystemegeschaffen und Mittel bereitgestellt werden, die die notwendigenstrukturellen Innovationen in der Lehre ausreichend befördern." 56Prozent der Studierenden sagen, dass ihre Professoren das Hemmnis anden Hochschulen sind. Als positive Treiber sehen sie die Unternehmenund die Anforderungen des Arbeitsmarkts. "Hochschulen müssen nochstärker mit modern agierenden Unternehmen bei Fragen zur DigitalenTransformation kooperieren. Hier ist erhöhter Austausch und mehrVerzahnung notwendig, um die Bedürfnisse der zukünftigenBerufseinsteiger in den Lehrplänen stärker einzubinden", so Appel.Hochschulen und Industrie müssen näher zusammenrückenDas sieht auch Prof. Klaus Kreulich so. Er ist Vizepräsident derHochschule München und Mitglied im VDI-FachbeiratIngenieurausbildung: "Die Rolle der Industrie an den Hochschulen istextrem wichtig. Für die wissenschaftliche Ausbildung in denIngenieurwissenschaften war der Praxisbezug zu denForschung-und-Entwicklung-Abteilungen und auch allen anderenGeschäftsbereichen schon immer von sehr hoher Bedeutung." Das Tempoder digitalen Veränderungen erlaube es den Hochschulen kaum noch, diejeweils aktuellen Technologien und Konzepte für Forschungs- undLehrzwecke ohne Industriekooperationen bereitzustellen. "Zudem müssenHochschulen und Unternehmen vor dem Hintergrund des lebenslangenLernens näher zusammenrücken. Die Dynamik der Digitalisierungerfordert auch für hochqualifizierte Ingenieure einen lebenslangenBedarf an Weiterbildung", so Kreulich.Er appelliert aber ebenso an Bund und Länder und sagt: "In deraktuellen Diskussion um die Fortführung des Qualitätspakts Lehrebesteht die Chance, eine Grundfinanzierung für Zwecke der permanenteninhaltlichen Weiterentwicklung zu verankern. Das wäre genau das, wasHochschulen gerade im Kontext der Digitalen Transformation brauchen."Digitale Fachinhalte in den Curricula verankernRainer Dittmar ist verantwortlich für die Themen Technik undDigitalisierung bei DB Training, dem Bereich für dieMitarbeiterqualifizierung bei der Deutschen Bahn. Er meint: "ImHinblick auf den digitalen Wandel wird von den Absolventen aus deningenieurwissenschaftlichen Bereichen eine Menge an neuen,insbesondere methodischen Kompetenzen verlangt. Neben derFachkompetenz ist immer stärker die interdisziplinäre Zusammenarbeitgefragt. Hier fehlt es den Absolventen oft an entsprechenderErfahrung aus dem Studium." Auch er plädiert dafür, die Veränderungenin der Arbeitswelt bereits in den Curricula der Hochschulen zuverankern und die Hochschullandschaft mit der Industrie stärker zuverknüpfen.HAWs/Fachhochschulen bereiten besser auf die DigitaleTransformation vorIm direkten Vergleich von Universitäten und HAWs/Fachhochschulenzeigt die Studie außerdem, dass laut der befragten StudierendenFachhochschulen den Universitäten signifikant im Rahmen der DigitalenTransformation voraus sind. Studierende bewerten HAWs/FHs besser alsUniversitäten - etwa im Hinblick auf den Stellenwert der DigitalenTransformation, die Einbindung digitaler Lehrinhalte, sowie diewahrgenommene Bereitschaft Lehrender, ihre Lehre im Zuge derDigitalen Transformation anzupassen.Die vollständige Studie mit konkreten Handlungsempfehlungen zumDownload unter www.vdi.de/studie-ingenieurausbildungDer VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. 