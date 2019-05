Digitale Trainingshelfer kein Ersatz für sportmedizinischen Check

Baierbrunn (ots) - Für viele Hobbysportler gehören digitaleTrainingshelfer mittlerweile zur Basisausrüstung. "Wearables habengerade beim Einstieg das Zeug dazu, auch Sportmuffel zu motivieren",sagt Professor Jens Kleinert vom Psychologischen Institut derDeutschen Sporthochschule Köln im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Allerdings sollte man nach dem Kauf eines Trackers nichtsofort ohne einen ärztlichen Check loslegen. "Das Trackingsystemliefert mir Daten, sagt mir aber nicht, was ich mir zumuten kann",betont Kleinert. Die Geräte berücksichtigen zum Beispiel keineVorbelastungen.Wichtig beim Sport ist, die eigene Belastungsgrenze zu kennen.Diese sollte man beim Arzt feststellen lassen, idealerweise bei einemSportmediziner. "Die anschließende Pulskontrolle erhöht dann beimSport die eigene Sicherheit", sagt Professor Martin Halle, ärztlicherDirektor des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der TechnischenUniversität München. Zudem profitiere die Gesundheit am meisten, wennman wisse, bei welchen Werten der Trainingseffekt am größten ist.Der dritte Teil der Sport-Serie der "Apotheken Umschau" erklärt,wie jeder Hobbysportler von Schrittzähler oder Pulsuhr profitierenkann.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell