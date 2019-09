Digitale Suche, analoges Kennenlernen / Job-Bewerber*innen schätzen das persönliche Vorstellungsgespräch (FOTO)

Augsburg (ots) -Automatisierte Bewerberauswahl und Robo-Recruiting scheinenderzeit die Personalabteilungen von Unternehmen zu revolutionieren.Schneller, besser, effektiver - so lauten die erhofften Resultate fürStellenbesetzungen. Doch fragt man die Arbeitnehmer*innen selbst,ergibt sich ein ganz anderes Bild. Zwar suchen sie ihren neuen Jobbevorzugt online, wenn es aber um den anschließendenBewerbungsprozess geht, dann gilt: "Face-to-Face first". Das belegendie Resultate der Orizon Arbeitsmarktbefragung 2019. Für diebevölkerungsrepräsentative Studie befragte das unabhängigeMarktforschungsinstitut Lünendonk im Auftrag von Orizon insgesamt2.012 Menschen.Der Wechsel in einen neuen Job besteht vereinfacht betrachtet ausdrei Schritten: auf die Suche nach geeigneten Stellen und Unternehmenfolgt das Einreichen der Bewerbung und schließlich - sofern man vompotenziellen neuen Arbeitgeber in die engere Auswahl gezogen wird -das eigentliche Bewerbungsverfahren. In jede dieser Phasen habeninzwischen digitale Technologien Einzug gehalten, jedoch in ganzunterschiedlichem Ausmaß.Im ersten Schritt, der Suche nach Stellenausschreibungen, ist dieWelt der Bewerber*innen ganz überwiegend digital. 58 Prozent derBefragten in der Orizon Arbeitsmarktbefragung 2019 geben an, sichdazu auf klassischen Stellenbörsen umzuschauen. Die Website desWunscharbeitgebers nutzen 42,2 Prozent. Auch Suchmaschinen (34,5Prozent) und Business-Netzwerke wie Xing und LinkedIn (29,3 Prozent)sind beliebte Kanäle. Eine Mischung aus digitaler und analoger Weltrepräsentiert die Bundesagentur für Arbeit, die immerhin noch von43,7 Prozent der Befragten konsultiert wird - allerdings mitrückläufiger Tendenz, wie die Orizon Arbeitsmarktbefragungen derVorjahre zeigen.Im nächsten Schritt des Prozesses, dem Einreichen der Bewerbung,vollzieht sich ebenfalls ein Wandel: Bewerbungen auf dem Postweg sindein Auslaufmodell und werden nur noch von weniger als einem Drittel(29,4 Prozent) bevorzugt. Klarer Gewinner sind hier dieE-Mail-Bewerbungen (40,6 Prozent), aber auchOnline-Bewerbungsformulare erfreuen sich wachsender Beliebtheit (27,9gegenüber 21,9 Prozent im Vorjahr).Face-to-Face schlägt AlgorithmusGeht es dann allerdings im dritten Schritt ans "Eingemachte" -sprich: das eigentliche Bewerbungsverfahren - möchte sich der weitüberwiegende Teil von 87 Prozent der Kandidat*innen im persönlichenGespräch präsentieren (siehe Abb.). Weitere sechs Prozent bevorzugenein telefonisches Interview, drei Prozent ein Video-Interview. Den inzahlreichen aktuellen Debatten heiß diskutierten Matching-Algorithmenerteilen die Befragten in der Studie jedoch eine klare Absage. Geradeeinmal zwei Prozent sehen dies als Königsweg. "Robo-Recruiting istfür die Vorauswahl von Kandidat*innen in der Personalvermittlungdurchaus vielversprechend", ist Roman Hennig, CEO von Orizon,überzeugt. "Insbesondere bei weniger komplexen Stellenprofilenermöglichen Algorithmen eine effizientere Vorauswahl. AberJobsuchende mit ihren individuellen Lieblingsplätzenzusammenzubringen, das wird auch weiterhin erfahrenen undempathischen Personalberater*innen -idealerweise im persönlichenGespräch - am besten gelingen."Orizon GmbHDas Personalunternehmen Orizon bietet das umfassende Spektrum vonPersonaldienstleistungen an. Zum Serviceportfolio gehörenPersonalüberlassung und -vermittlung sowie die Durchführung komplexerPersonalprojekte. Mit technischen, gewerblichen und kaufmännischenFach- und Führungskräften wird ein Großteil der Berufsfelderabgedeckt. Mit dieser Strategie zählt das Unternehmen zu denMarktführern für den deutschen Mittelstand. Seit 2017 gehört Orizonzur japanischen Unternehmensgruppe Outsourcing Inc., einer derführenden Unternehmensgruppen im Personaldienstleistungssegmentweltweit.Als Arbeitgeber von rund 7.500 Mitarbeitern, bundesweit ca. 100Standorten und einem Umsatz von 319 Mio. Euro (2018, inkl. Otto WorkForce Deutschland GmbH) belegt Orizon, laut Lünendonk Liste 2019,Platz 9 unter den führenden Personaldienstleistern in Deutschland.2019 wurde Orizon von der WirtschaftsWoche als "BesterMittelstandsdienstleister" und von Focus-Business als "TopPersonaldienstleister" ausgezeichnet. Auf derArbeitergeber-Bewertungsplattform kununu trägt Orizon die Gütesiegel"Top Company" und "Open Company".Weitere Informationen zum Unternehmen unter https://www.orizon.dePressekontakt:Unternehmen: Orizon GmbH Presseabteilung | Großer Burstah 23 |20457 Hamburg | E-Mail presse@orizon.deAgentur: Accente BizzComm GmbH | Dr. Martina Neunecker |T 0611 / 40 80 619 | E-Mail: martina.neunecker@accente.deOriginal-Content von: Orizon GmbH, übermittelt durch news aktuell