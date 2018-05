München (ots) - Der von der vbw - Vereinigung der BayerischenWirtschaft e. V. initiierte Aktionsrat Bildung formuliert in seinemneuen Gutachten "Digitale Souveränität und Bildung"Handlungsempfehlungen für die digitale Transformation imBildungsbereich, die das gesamte Bildungssystem in Deutschlandnachhaltig verbessern sollen. Das Gutachten analysiert den aktuellenStand der Digitalisierung in den einzelnen Bildungsstufen undbewertet den Nutzen, den der zielgerichtete Einsatz digitaler Medienbringen kann."Digitale Souveränität bedeutet, dass jeder Einzelne befähigt seinsoll, digitale Medien selbstbestimmt und unter eigener Kontrolle zunutzen und sich an die ständig wechselnden Anforderungen in einerdigitalisierten Welt anzupassen. Somit bildet die digitaleSouveränität eine wesentliche Voraussetzung für die gesellschaftlicheTeilhabe sowie für unsere jetzige und künftige Wettbewerbsfähigkeit.Gerade für unser rohstoffarmes Land ist der digitale Fortschritt einentscheidender Wachstumstreiber. Außerdem bietet die digitale Bildungvielfältige Möglichkeiten, um die Qualität des Lehrens und Lernens zuverbessern", erklärt vbw Präsident Alfred Gaffal.Der Aktionsrat Bildung wendet sich mit verschiedenenHandlungsempfehlungen für die Bildungseinrichtungen in Deutschland andie Politik. Gaffal sagt: "Neben der Aufnahme digitaler Medien inalle Bildungspläne liegt der Fokus auf der noch stärkerenProfessionalisierung des pädagogischen Personals. So muss zumBeispiel ein systematisches und flächendeckendesQualifizierungsprogramm für den Einsatz digitaler Medien übersämtliche Phasen der Lehrerbildung eingerichtet werden. Darüberhinaus sollte Informatik an allen weiterführenden Schulen alsPflicht- oder Wahlpflichtfach angeboten werden. Bildungseinrichtungensollten mit einer grundlegenden und altersgerechten technischenAusstattung versorgt, in Schulen flächendeckend das 'digitaleKlassenzimmer' eingerichtet werden."Speziell an die bayerische Staatsregierung richtet vbw PräsidentGaffal drei Forderungen. "Erstens benötigen wir einPersonalentwicklungsprogramm, um das pädagogische Personal stärkerzur Entwicklung und Vermittlung eigener digitaler Kompetenzen zubefähigen und Kompetenzen für das Lehren und Lernen mit digitalenMedien signifikant auszubauen. Zweitens brauchen wir an jederBildungseinrichtung einen Digitalisierungsbeauftragten und drittenseine bayernweite Serviceagentur für digitale Bildung. Diese soll daspädagogische Personal und die Bildungseinrichtungen technisch undmedienpädagogisch begleiten und unterstützen," erläutert der vbwPräsident.Prof. Dr. Dieter Lenzen, Vorsitzender des Aktionsrats Bildung,sagt bei der Vorstellung des Gutachtens heute in München:"Deutschland hat im Bereich der Digitalisierung einen erheblichenNachholbedarf. Das gilt auch für das Bildungssystem. Der AktionsratBildung untersucht deshalb im neuen Jahresgutachten den erreichtenStand digitaler Bildung von der Frühen Bildung bis zur Hochschule undder Weiterbildung und spricht Empfehlungen aus, wie das übergreifendeZiel digitaler Souveränität eines jeden Einzelnen zu erreichen ist.Dabei wird deutlich, dass digitale Bildung nebeninformationstechnischer Grundbildung auch Kompetenzen für denselbstbestimmten und reflexiven Umgang mit digitalen Medienbeinhalten muss."Mitglieder des Aktionsrats Bildung sind Prof. Dr. Dieter Lenzen(Vorsitz), Prof. Dr. Wilfried Bos, Prof. Dr. Hans-Dieter Daniel,Prof. Dr. Bettina Hannover, Prof. Dr. Olaf Köller, Prof. Dr. NeleMcElvany, Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach, Prof. Dr. Tina Seidel,Prof. Dr. Rudolf Tippelt und Prof. Dr. Ludger Wößmann.Das Gutachten ist ab 14 Uhr unterwww.vbw-bayern.de/digitale-souveraenitaet abrufbar.Pressekontakt:Kontakt: Simon Peltzer, Tel. 089-551 78-361, E-Mail:simon.peltzer@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell