Digitale Sofortbildkamera Polaroid Pop bietet moderne Version der klassischen Polaroid-Sofortbilder

Neueste Kamera der digitalen Polaroid Sofortbild-Reihe gibt CES2017 Debüt und verknüpft drahtlose Technologie mit kultigem Polaroid3 x 4 Zoll-FotoformatLas Vegas (ots/PRNewswire) - Polaroid Pop, die neueste Kamera inder heißbegehrten Polaroid-Produktreihe für digitaleSofortbildfotografie, gibt ihr Debüt auf der CES 2017. Die digitaleSofortbildkamera Polaroid Pop kombiniert schnittiges, modernes Designund digitale Technologie mit dem klassischen 3 x 4 ZollPolaroid-Fotoformat, das mit den legendären traditionellenSofortbildkameras der Marke synonym ist.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/453956/Polaroid_Pop_CES_2017.jpg"Polaroid feiert 2017 sein 80-jähriges Bestehen, und was könntebesser sein, als den Auftakt für dieses Jubiläumsjahr mit dem Debütder digitalen Sofortbildkamera Polaroid Pop auf der CES 2017 zubegehen", erklärt Scott W. Hardy, President und CEO von Polaroid."Mit ihrer perfekten Kombination von Nostalgie mit modernem Designund Funktionalität verkörpert Polaroid Pop die 80-jährige Geschichteder Marke; bleibt den Kernwerten von Polaroid treu, nämlich Teilenmit anderen, spontane Freude und unkomplizierte Anwendung, und reiztgleichzeitig mit einem frischen Formfaktor und neuester Technologieneue Grenzen aus".Das Beste aus beiden WeltenHerzstück der neuen digitalen Polaroid Pop Sofortbildkamera ist,genau wie bei den digitalen Sofortbildkameras Polaroid Snap undPolaroid Snap Touch und dem Sofortbilddrucker Polaroid Zip, einintegrierter Drucker mit ZINK® Zero Ink-Drucktechnologie. Dadurchkönnen Benutzer automatisch Farbfotos im kultigen 3 x 4 Zoll-Formatmit dem Polaroid Classic Border Logo drucken, im Ergebnis ein 3,5 x4,25 Zoll großer Abzug. Die Polaroid Pop kann zudem mit einertraditionellen Digitalkamera-Erfahrung aufwarten. Die Kamera verfügtüber einen 3,97-Zoll großen LCD-Touchscreen, um Aufnahmenvorzubereiten und zum Navigieren im Menü der Kamera, einen20-Megapixel CMOS-Sensor und dualen LED-Blitz für hochwertigeAufnahmen, Bildstabilisierung sowie die Möglichkeit fürVideoaufnahmen in 1080p Full-HD. Alle Bilder und Videos werden aufeiner Micro-SD-Karte gespeichert (bis zu 128GB).Die Polaroid Pop lässt sich schnell und einfach über Dual-Wi-Fiund Bluetooth-Chip mit einem mobilen Gerät verbinden, was die Kamerain einen Sofortbilddrucker transformiert. Über die kostenlose, füriOS und Android verfügbare Polaroid print App können Benutzer ihreFotoausdrucke mit einer Anzahl von kreativen Filtern, digitalenStickern, Effekten und Bedienelementen bearbeiten und verbessern. DieVerbraucher haben hier erneut eine All-in-One-Lösung, um Bilderunmittelbar aufzunehmen und mit anderen zu teilen, und können dabeiihre Fotos mit eigenem kreativem Flair versehen. Dank Selbstauslöserist Polaroid Pop ideal für die heutigen Selfieschützen und bietetdarüber hinaus drei Farbenmodi - Schwarzweiß, Farbe und, für daskultige Polaroid Look-and-Feel, klassisches Sepia.Die digitale Sofortbildkamera Polaroid Pop entstand inPartnerschaft mit der renommierten Designschmiede Ammunition, dieauch verantwortlich zeichnet für den mobilen SofortbilddruckerPolaroid Zip, die digitale Sofortbildkamera-Produktlinie PolaroidSnap und Polaroid Cube, die Kamerareihe für Lifestyle und Action. MitPolaroid Pop führt Ammunition die einfache, moderne und stilvolleDesign-Ästhetik fort, die sich im gesamten aktuellen Sofortbild- undAction-Produktangebot widerspiegelt. Das pechschwarze Gehäuse kommtmit einem Farbtupfer akzentuiert, oder im zeitgenössischenmonochromatischen Look. Der kultige rote Knopf gibt dem Anwender denunkomplizierten Auslöser auf Knopfdruck, den sie von traditionellenKameras wie der Polaroid One Step her kennen und lieben. Das unterder Leitung des Industriedesigners Robert Brunner stehendeDesignstudio Ammunition arbeitet partnerschaftlich mit preiskröntenVerbrauchermerken wie Adobe, Beats by Dre, Square, Lyft, undWilliams-Sonoma zusammen.ZINK Zero Ink® DruckverfahrenDie Polaroid Pop Sofortbildkamera setzt auf das revolutionäre, vonZINK entwickelte Zero Ink®-Druckverfahren, das ohne Tinte auskommt.Der ZINK-fähige Drucker nutzt Wärme zur Aktivierung und Einfärbungvon Kristallen in den Grundfarben Cyan, Gelb und Magenta, die imPapier eingebettet sind. Das Ergebnis sind dauerhafte und wischfesteVollfarbbilder von hoher Qualität, ganz ohne Tintenpatronen,Farbbänder oder Toner.Die 3 x 4 Zoll großen Fotos lassen sich in weniger als einerMinute ausdrucken und dementsprechend unmittelbar mit anderen teilen.Man kann das Foto auch dank des mit einer adhäsiven Rückseiteausgestatteten ZINK Paper® direkt als Sticker nutzen.Die vom offiziellen Polaroid-Lizenznehmer C+A Global angebotenePolaroid Pop Sofortbildkamera wird im Verlauf des 4. Quartals 2017erhältlich sein. Preise sind noch nicht verfügbar. WeiterführendeInformationen zur Marke Polaroid können Sie unter polaroid.com(http://www.polaroid.com/) finden.Die Marke PolaroidPolaroid zählt zu den vertrauenswürdigsten und renommiertestenMarken und genießt einen hohen Wiedererkennungswert. Das Unternehmenkann auf eine reichhaltige, 80-jährige Geschichte zurückblicken, diemit der Entwicklung des Polaroid Sofortbildfilms begann. DieProduktpalette umfasst Sofortbildkameras, Kameras für Action-Sports,Smartphones, Flachbildfernseher und neu entstehende Technologien, diefür Spaß und unmittelbare Spontanität sorgen und für den vomUnternehmen vermittelten Mehrwert stehen. Das Polaroid Classic BorderLogo bezieht sich auf die Anfänge der Polaroid Sofortbildfotografieund dient heutzutage dazu, die echten Originalprodukte der MarkePolaroid zu kennzeichnen. Weitere Informationen finden Sie unterPolaroid.com (http://polaroid.com/).Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Pop,Polaroid Cube, Polaroid Zip, Polaroid Snap und das Polaroid ClassicBorder Logo sind Handelsmarken der PLR IP Holdings, LLC.Pressekontakt:R&J Strategic CommunicationsTracey Benjamini908-722-5757polaroid@randjsc.comOriginal-Content von: Polaroid, übermittelt durch news aktuell