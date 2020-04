Digitale Showrooms im Internet statt Besuch im Autohaus - Abarth, Alfa Romeo, Fiat und Jeep® präsentieren Modellpalette mit Online-Videos (FOTO)

Frankfurt (ots) - Marken von FCA Germany begegnen Corona-Krise mit innovativen Lösungen. Digitale Showrooms informieren kontaktlos über Modellpalette von Abarth, Alfa Romeo, Fiat und Jeep®. Produktmanager stellen Fahrzeuge vor. Händler bieten darüber hinaus Online-Kaufberatung mittels Video-Calls.Auch wenn Autohäuser derzeit deutschlandweit ihre Ausstellungsräume aufgrund der Corona-Krise geschlossen halten, informieren Abarth, Alfa Romeo, Fiat und Jeep® auf innovative Weise weiterhin über aktuelle Angebote - völlig kontaktlos und sicher im Internet. Die Marken von FCA Germany bieten online sogenannte Digitale Showrooms. Hier stellen die Produktmanager in ausführlichen Videos die wichtigsten Merkmale und Ausstattungsdetails der meistverkauften Modelle der Marken vor.Fiat stellt im Internet-Showroom anhand von Videos die meisten Modelle vor. Im Mittelpunkt stehen dabei die neuen Versionen von Fiat 500 und Fiat Panda mit Mild-Hybrid-Technologie. Beide glänzen mit einem kombinierten Normverbrauch von 4,1 Litern und einem kombinierten CO2-Ausstoß von nur 93 Gramm pro Kilometer. Fiat 500 Hybrid und Fiat Panda Hybrid sind aktuell als Sondermodell "Launch Edition" mit besonders reichhaltiger Serienausstattung zu haben. Zudem finden die Kunden Videos zu den Modellen 500X und Tipo.Highlight im Digitalen Showroom von Abarth ist der Abarth 595 70° Anniversario, das 132 kW (180 PS) leistende Sondermodell zum 70. Geburtstag der legendären Marke mit dem Skorpion im Wappen. Alfa Romeo präsentiert das SUV-Modell Stelvio und die Sportlimousine Giulia. Ein eigener Kurzfilm ist der neuen High-Performance-Variante Alfa Romeo Giulia GTAm gewidmet, die mit 397 kW (540 PS) Leistung, Karosseriekomponenten aus Kohlefaser und Aluminium, Schalensitzen, Hosenträgergurten und Rädern mit Zentralverschluss Rennsport-Technologie auf die Straße bringt.Bei Jeep widmet sich der digitale Showroom den beiden Topsellern Renegade und Compass und blickt in einem kurzen Clip auch auf die neuen elektrifizierten Modelle Renegade 4xe und Jeep Compass 4xe, die dank Plug-in-Hybrid-Technologie die nachhaltigsten Fahrzeuge in der Historie der US-amerikanischen SUV-Legende sind. Mit der Kombination eines Turbo-Benziners als Antrieb für die Vorderachse und einem Elektromotor, der die Hinterräder antreibt, beträgt die Systemleistung beider Modelle 177 kW (240 PS). Bis zu 50 Kilometer rein elektrische Reichweite und weniger als 50 g/km CO2 im Hybridmodus stehen für eine geringere Umweltbelastung.Darüber hinaus organisieren die Händler aller Marken von FCA Germany - auch die Transporter-Spezialisten von Fiat Professional - ebenfalls über das Internet Video-Calls, in denen ein persönlicher Berater Fragen beantwortet, bei der Konfiguration des Wunschfahrzeugs hilft und bei Bedarf über Finanzierungslösungen informiert. Der Kontaktaufbau zum Händler ist mit einem PC, einem Notebook, einem Tablet oder Smartphone (iOS oder Android Basis) möglich. Für die Online-Beratung genügt ein gängiger Internetbrowser, eine spezielle Software wird nicht benötigt.Die Servicebetriebe von Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional und Jeep sind auch in Zeiten von Corona geöffnet, um mit Reparaturen und Wartungsdiensten die Mobilität ihrer Kunden zu gewährleisten.Die Digitalen Showrooms der Marken von FCA Germany:www.abarth.de/digitaler-showroom (http://www.abarth.de/)http://www.alfaromeo.de/digitaler-showroomhttp://www.fiat.de/digital-showroomhttp://www.jeep.de/digitaler-showroomVerbrauchswerteAbarth 595/595C 132 kW (180 PS) 6,8 l/100 km* 155 g/km*Abarth 595/595C 132 kW (180 PS) MTA 6,5 l/100 km* 149 g/km*Alfa Romeo Giulia GTAm 397 kW (540 PS) 10l/100km* 230 g/km*Das Modell ist in Deutschland derzeit noch nicht bestellbar, es handelt sich daher um vorläufige Werte. Die endgültigen Werte werden verfügbar sein, wenn das Modell homologiert wurde.Fiat 500 Hybrid 50 kW (70 PS) 4,1 l/100 km* 93 g/km*Fiat Panda Hybrid 50 kW (70 PS) 4,1 l/100 km* 93 g/km*Jeep Renegade 4xe 177 kW (240 PS) 2,0 l/100 km* 46 g/km*Jeep Compass 4xe 177 kW (240 PS) 1,97 l/100 km* 45 g/km**Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG und CO2-Emission kombiniert (g/km).Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und hier (http://www.dat.de/uploads/media/LeitfadenCO2.pdf) unentgeltlich erhältlich ist.Pressekontakt:Sascha WolfingerTel: +49 69 66988-357E-Mail: sascha.wolfinger@fcagroup.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130311/4572073OTS: FIATOriginal-Content von: FIAT, übermittelt durch news aktuell