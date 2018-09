Digitale Rechnung trifft Blockchain und KI / EuroFactura 2018 kommt im November nach Bielefeld (FOTO)

Bielefeld (ots) -Am 15. Und 16. November findet die EuroFactura in Bielefeld statt.In diesem Jahr geht es, neben Strategien, Standards - wie dieEU-Rechnungsnorm EN 16931 oder ZUGFeRD / FACTUR-X - und der Praxisder digitalen Rechnung, um die Optimierung und Vereinfachung dertechnischen Möglichkeiten in den nächsten Jahren. Mit künstlicherIntelligenz (KI), Blockchain und Smart Contracts stehen neuetechnologische Schlüsselkonzepte im Fokus, die digitale Rechnungs-und Büroprozesse maßgeblich beeinflussen werden. So ist dieEuroFactura nah am Zeitgeschehen und fungiert als richtungsweisendesInstrument für Entscheider/-innen aus Wirtschaft und Verwaltung.Es ist wieder soweit: Die EuroFactura, die Konferenz für digitaleRechnungs- und Büroprozesse in Wirtschaft und Verwaltung, steht inden Startlöchern. Nach dem Erfolg der letzten Jahre, haben es sichdie Veranstalter auch diesmal zur Aufgabe gemacht, den zahlreichenTeilnehmern/-innen aus Management und Führungsebenen die neuestenEntwicklungen rund um digitale Geschäftsprozesse zu präsentieren undpraxisnah neue Wege zu weisen.Dabei geht es längst nicht mehr nur um mittlerweile etablierteRechnungsformate und Büroprozesse, sondern vor allem um intelligenteEinsatzmöglichkeiten von neuen Technologien wie Blockchain undkünstlicher Intelligenz für Unternehmen jeder Größe."Wer Blockchainnur mit "Kryptowährung" in Verbindung bringt, hat noch nicht dasPotenzial für andere Prozesse in allen Geschäftsbereichen erkannt."meint Stefan Engel-Flechsig, Geschäftsführer der ferd management &consulting, dem Unternehmen hinter der EuroFactura. "Darum bietet dieEuroFactura Fachleuten eine Bühne, um ihre Erkenntnisse zu diesen undanderen Themen zu präsentieren."Auf der zweitägigen Veranstaltung präsentieren über 30 nationaleund internationale Experten/-innen aus Wissenschaft und Praxisneueste Erkenntnisse in ihrem Fachgebiet.So wird zum Beispiel Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August-WilhelmScheer als einer der prägendsten Wissenschaftler und Unternehmer derdeutschen IT-Gesellschaft neue Impulse zum Business ProcessAutomation 4.0 vorstellen. Des Weiteren wirft etwa die Expertin ElkeKunde von IBM Global Markets, ein Licht auf die Blockchain Challengeund beantwortet Fragen zum Internet der Transaktionen. LanceThompson, Leiter des UN/CEFACT Office in Genf geht spezifischer vorund stellt sich den Einflüssen der Blockchain Technologien auf dieUN/CEFACT Cross Industry Invoice.Ebenso verhält es sich mit den noch zu erforschenden Möglichkeitender künstlichen Intelligenz, die mit Sicherheit in Zukunft noch einbedeutendes Thema in Bezug auf digitale Rechnungs- und Büroprozessesein wird. Hier zu hält etwa Prof. Dr. Prof. h.c. Andreas Dengel,einer der führenden Wissenschaftler im Bereich künstlicherIntelligenz und Standortleiter des DFKI in Kaiserslautern einenVortrag und steht bereit für Fragen.Weitere Experten/-innen zur Automatisierung vonGeschäftsprozessen, rechtlichen Fragen rund um digitaleRechnungsprozesse sowie erfahrene Entwickler/-innen undAnwender/-innen füllen das Programm an beiden Tagen und regen zumtieferen Austausch an. Gerade die vier spezialisierten Fachforen amDonnerstagnachmittag lassen genügend Raum, um zu diskutieren undverschiedene Ansichten zu beleuchten. Dabei finden sich dieInteressierten zu einen der angeboten Foren in einer kleinen Gruppeein, um in Workshop Atmosphäre vertiefende Vorträge über Strategien,Standards & Compliance; Integration & Praxisanwendungen;internationaler Rechnungsaustausch oder ZUGFeRD & Factur-X zu hörenund ausführlich darüber zu diskutieren."Wir verstehen uns als Vermittler zwischen Anbietern/-innenneuster und zukunftsorientierter Technologien, Experten/-innen undnicht zuletzt den Anwendern/-innen. Schon seit jeher ist es dasHauptziel der EuroFactura den Teilnehmern/-innen und Experten/-inneneinen Platz zum Austausch zu bieten, denn so können wir guteEntwicklungen tatsächlich vorantreiben und in den Markt bringen."erklärt Stefan Engel-Flechsig." Darum liegt auch ein Augenmerk aufdem persönlichen Networking unter den Anwesenden. Neben den Pausenbietet die im Veranstaltungsort, dem Tagungshotel MercureJohannisberg Bielefeld, stattfindende Abendveranstaltung eine guteGelegenheit, um Kontakte für die Umsetzung von digitalenGeschäftsprozessen zu knüpfen." so Engel-Flechsig weiter.Weitere Informationen über die EuroFactura 2018 am 15. und 16.November im Tagungshotel Mercure Johannisberg in Bielefeld finden Sieunter www.eurofactura.de.Pressekontakt:ferd management & consulting GmbHAnnika TiedemannFon (0521) 977 933-164Fax (0521) 977 933-111E-Mail presse@ferdmc.comOriginal-Content von: ferd management & consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell