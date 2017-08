Digitale Projektwoche der BG3000 an der Goetheschule in Essen - Das SMART CAMP bringt 90 Schülerinnen und Schüler zu selbstbewusster Medienkompetenz im Lernort Schule

Essen (ots) - Das SMART CAMP der BG3000 ist erstmals in Essen zuGast. In Kooperation mit HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH werdenvom 30.08. bis 01.09 2017 an der Goetheschule drei digitaleProjekttage ausgerichtet. Unter der Schirmherrschaft von Stephanie zuGuttenberg werden 90 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen derGoetheschule im Rahmen dieses interaktiven Bildungsformates geschult.Die Jugendlichen erlernen einerseits die Tools der sozialenNetzwerke, andererseits aber auch die Relevanz der reflektiertenAuseinandersetzung mit Social Media in all seinen Formen.Interaktive Module wie Live-Hacking, Medienknigge, Social Media imUnterricht, und YouTube, Instagram, als auch Journalismus imdigitalen Zeitalter bereichern den Stundenplan. Die digitaleInitiative macht es sich zur Aufgabe, die Relevanz der Neuen Medienund vor allem die damit verbundene soziale Kompetenz in denSchulalltag zu integrieren. Ihre Gefahren und Risiken werden ebensodiskutiert und in gleicher Form behandelt wie die Betonung dervielfältigen Chancen. Experten aus der praktischen BerufsweltSozialer Medien bereichern das SMART CAMP durch die professionelle &intensive Gestaltung des Programms. Insbesondere die aktivenWorkshops sollen die Jugendlichen dazu anregen, die Medien nicht bloßpassiv zu konsumieren, sondern diese vor allen Dingen aktiv undreflektiert für sich zu nutzen. Zudem werden erstmalig auch dieLehrkörper der Schule in der Nutzung und praktischen Anwendung derdigitalen Medien im alltäglichen Schulbetrieb fortgebildet.Stephanie zu Guttenberg, Schirmherrin des SMART CAMP am GoetheGymnasium: "Die neuen Medien und ihre Möglichkeiten sindallgegenwärtig und sie stellen eine Entwicklung dar, derer sichkeiner von uns, selbst wenn wir es wollten, entziehen können umwettbewerbsfähig zu bleiben. Es liegt an uns die kommendenGenerationen so auszubilden, dass sie den maximalen Nutzen aus denneuen Welten und Möglichkeiten ziehen können. Gleichzeitig muss manso gezielt ausbilden, dass auch den bestehenden Risiken bewusst undgewappnet entgegnet werden kann. Digital Literacy und DigitalCitzenship sind keine hohlen Phrasen sondern große Aufgaben undHerausforderungen für all jene die mit Kindern und Jugendlichen zutun haben. Ich freue mich sehr die Schirmherrschaft für dieses SMARTCAMP übernehmen zu dürfen und dem Team mit gewonnenen Erfahrungen undWissen bei Seite zu stehen."Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen: "Bildung isteines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft. Deshalb ist eswichtig, die Schülerinnen und Schüler von heute fit für dieAnforderungen von morgen zu machen. Medienkompetenz ist heute eineSchlüsselqualifikation, um bei der fortschreitenden Digitalisierungmithalten zu können. Aus diesem Grund freuen wir uns, mit dem SMARTCAMP der BG3000 an der Goetheschule einen Anfang in die richtigeRichtung zu beginnen."Frau Dr. Haas, Schulleiterin der Goetheschule Essen: "DieJugendlichen, die als sogenannte "Digital Natives" aufwuchsen,integrieren digitale Medien mit großer Leichtigkeit in ihren Alltag.Die stetige Digitalisierung der Welt bedeutet, dass unsere Schüler inihren zukünftigen Ausbildungen oder im Studium vertiefte Kompetenzenim Umgang mit den neuen Medien benötigen werden. Sie müssen lernen,sinnvoll und insbesondere sicher mit diesen Dingen umgehen zu können.Wir sehen es als unsere Aufgabe die Kompetenzen, die die Jugendlichenhierbei benötigen, zu lehren und zu stärken. Als Bildungsinstitutionsehen wir es als unsere Aufgabe, die Schüler für diesen Bereiche zuwappnen und sind sehr froh, dass wir die Möglichkeit bekommen haben,das SMART CAMP an unserer Schule auszurichten."Torsten Küpper, Vice President & Director Corporate Affairs HUAWEITECHNOLOGIES Deutschland GmbH: "Die enorme Relevanz derDigitalisierung unserer Lebens- und Arbeitswelt fordert stets einÜberdenken und Überarbeiten gesellschaftlicher und wirtschaftlicherProzesse. Daher ist es uns ein wichtiges Anliegen, digitaleMedienkompetenzen von Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu fördern.Das SMART CAMP vermittelt u.a. einen verantwortungs- undrespektvollen Umgang im Netz und leistet einen Beitrag zur Bildung inden MINT Fächern. Damit wird auch das Interesse an Berufschancen indigitalen Zukunftsindustrien geweckt. Wir von HUAWEI TECHNOLOGIESDeutschland freuen uns sehr, dass wir ein weiteres SMART CAMPunterstützen dürfen."Die Smart Camps wurden unter gemeinsamer fachlicher Leitung undVerantwortung von BG3000 und der Konrad-Adenauer-Stiftung entwickeltund ausgerichtet. Außerdem erhielt das Smart Camp freundlicheUnterstützung durch die HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH. 