Digitale Outplacement-Prozesse - Wie die E-Placement-Beratung Chancen zur beruflichen Neuorientierung bietet

Oldenburg (ots) -Personalabbau macht auch in Zeiten von Corona keinen Halt. Durch Restrukturierung, Rationalisierung und Automatisierung von Prozessen werden von Unternehmen Abbaumaßnahmen vorgenommen, die häufig zur Trennung von Mitarbeitenden führen. Eine betriebsbedingte Kündigung, wie sie auch Frau Gold (52 J.) erfahren musste, sorgt in vielen Fällen für starke emotionale Reaktionen. Wenn sich die Unternehmensführung dafür entscheidet eine Outplacement-Beratung hinzuziehen, erhält die betroffene Belegschaft Unterstützung bei der emotionalen Aufarbeitung des Trennungsprozesses, bei der Orientierung am Arbeitsmarkt und bei der potentiellen beruflichen Neuausrichtung.Durch die stark vorangetriebene Digitalisierung während der Corona-Pandemie finden die individuellen Beratungsgespräche mittlerweile online statt. Ein Vorteil bei digitalen Newplacements ist die örtliche Unabhängigkeit sowie die zeitliche Flexibilität bei der Durchführung. Darüber hinaus können die Teilnehmenden von einem positiven Begleiteffekt profitieren - die Nutzung unterschiedlicher Kanäle steigert die Sicherheit im Umgang mit den digitalen Anforderungen in der heutigen Arbeitswelt. Auch sind Bewerbungsunterlagen in Papierform bereits seit vielen Jahren nicht mehr zeitgemäß, daher ist die Erstellung von professionellen Unterlagen für Bewerbungsportale im Netz sowie die Präsentation des eigenen Profils in beruflichen Netzwerken meist unumgänglich.Die GS Consult GmbH bietet Outplacement-Beratungen für alle Beteiligten des Trennungsprozesses. Die remote durchgeführte Beratung, welche sich alsE-PLACEMENT etabliert hat, erhöht die Souveränität im Umgang mit verschiedenen Medien und forciert daneben das sichere Auftreten in Online-Bewerbungsgesprächen. Die erfahrenen Beraterinnen und Berater bauen Brücken zwischen der persönlichen Betreuung und der digitalen Welt. Sie begleiten alle, die an der Beratung teilnehmen, durch den Outplacement-Prozess und bringen dabei die Vorteile der klassischen Outplacement-Beratung mit den Vorteilen neuer Technologien zusammen.Am Ende eines E-Placement-Prozesses steht bestenfalls die Job-Akquisition mit einem Bewerbungserfolg. Für Frau Gold ist der Vorteil der Beratung klar: "Ich bin froh, dass ich diese Unterstützung habe. Meine Skepsis bezüglich des reinen Online-Kontakts hat sich schnell gelegt."Weitere Informationen zum E-Placement erhalten Sie unter: https://gsconsult.de/vorteile-des-e-placement/