Digitale Notfallsammelpunkte können Leben retten / Praxistest erfolgreich absolviert (FOTO)

Berlin/Jesteburg (ots) -Digitale Adresssysteme können Leben retten. Das bewies jetzt ineinem Praxistest der Verein Notfallsammelpunkte DACH e.V. gemeinsammit den Feuerwehren einer niedersächsischen Gemeinde.Wie eine Notfallrettung in Wandergebieten, von Alarmierung bisEintreffen mit Hilfe der Digitalisierung optimiert werden kann, wurdenun von den Feuerwehren der Samtgemeinde Jesteburg und dem VereinNotfallsammelpunkte DACH in einem Pilotprojekt auf Herz und Nierengeprüft.Andreas Wutzke, Sprecher des Vereins verdeutlichte vorab: "Esherrscht in der Bevölkerung noch weitestgehend der Irrglaube, dassRettungskräfte im Notfall das Handy und somit die Position desAnrufers bestimmen können. Aber das ist nicht der Fall. Falls dieOrtung rechtlich überhaupt gegeben ist, dauert es etwa 45 Minuten,die Geokoordinaten vom jeweiligen Provider zu bekommen.Diese sind aufgrund ihrer Länge schwierig in der weiterenAnwendung. Zudem ist die Peilung gerade in ländlichen Räumen ebensoungenau wie die Beschreibung des Hilfesuchenden selbst."Der Verein, dessen Mitglieder mehrheitlich Rettungs- undEinsatzkräfte sind, setzt sich für die Verwendung von sogenanntenNotfallsammelpunkten ein, welche in einem digitalen Adresssystemschnell und einfach erfasst werden können und Rettungskräftezuverlässig und punktgenau auch in die entlegensten Winkel navigiert.Hierzu wurden jetzt bei einer realistischen Rettungsübung zweiSzenarien - einmal mit und einmal ohne digitalem Adresssystem - imNaturpark Lüneburger Heide zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehrender Samtgemeinde Jesteburg gegenübergestellt.Der erste Notruf, vermeintlich von einer von einem Herzinfarktbetroffenen Person, erreichte um 10.48 Uhr über die Notrufnummer 112die Leitstelle. Um 10:56 konnten die Rettungskräfte ausrücken,nachdem die Leitstelle den ungefähren Aufenthaltsort aufgrund derBeschreibungen des Verunglückten versuchte zu ermitteln. Nach zehnMinuten waren die Rettungskräfte vor Ort, doch nicht in der Lage, diebetroffene Person tatsächlich aufzufinden. Nach einer Stunde wurdedie Suche erfolglos abgebrochen.Bei einem echten Notfall wären ab diesem Punkt Hubschrauber mitWärmebildkamera und Suchmannschaften zum Einsatz gekommen.Im zweiten Szenario mit der digitalen Notfalladresse erreichte derNotruf um 12:33 Uhr die zuständige Leitstelle, vier Minuten späterrückte das Rettungsfahrzeug aus. Nach weiteren zehn Minutenerreichten die Rettungskräfte den Verunglückten, der sich etwa 150Meter vom Notfallsammelpunkt "JE103" befand und konnten diesenerfolgreich retten.Martin Ohl, Chef der Feuerwehren der Samtgemeinde Jesteburg, dersich im Vorfeld noch skeptisch gezeigt hatte, war vollauf zufrieden:"Wie soll das mit den Notfallsammelpunkten funktionieren, hatte ersich gefragt, doch durch die Implementierung des digitalenAdresssystems im Navi konnten wir punktgenau den Verunglücktenfinden". Die Zeitersparnis bringe vor allem in ländlichen Räumen, wodie gesetzlich angestrebte Hilfsfrist von 17 Minuten nicht seltenüberschritten werde wesentliche Fortschritte. Für die sogenannte"Golden Hour of Rescue", also dem wichtigen Zeitfenster nach einemUnfall, seien die Notfallsammelpunkte ein bedeutender Fortschritt.Herzspezialisten wissen um den Nutzwert der Notfallsammelpunkte.Bei Herzinfarkten und Schlaganfällen ist jede eingesparte Minutelebensrettend. Im ersten Fall, bei der Ausgangslage der verunglücktenPerson mit einem akuten Herzininfarkt, hätte der Patient nichtüberlebt. Im zweiten Teil der Übung hätte der Patient aufgrund derbeschleunigten Rettungswege gute Chancen, relativ unbeschadet denHerzinfarkt zu überstehen, das bestätigen Kardiologen.Das System hinter den NotfallsammelpunktenDas System, das sich hinter den digitalen Notfallsammelpunktenverbirgt, nennt sich CitoCode (Lateinisch für Schnell-Code) undverwandelt die Geokoordinaten der Position in eine kurze logischeBuchstaben-Zahlen-Kombination. Nach Eingabe dieser Kombination werdenim Navigationssystem neben einer optimalen Anfahrtsbeschreibung dieexakte Position und sogar ein 360-Grad-Bild der Einsatzstelleangezeigt. Letzteres ermöglicht den Einsatzkräften einzuschätzen,welche Fahrzeuge die Einsatzstelle überhaupt erreichen können.Ziel des Vereins Notfallsammelpunkte DACH ist es, die maximaleDistanz zu diesen Rettungsstellen auf 500 Meter zu verkürzen. In denkommenden Jahren sollen mehr als 5.000 solcher Notfallsammelpunkte inDeutschland, Österreich und der Schweiz eingerichtet und diese Datenden Kommunen und Rettungskräften kostenfrei zu Verfügung gestelltwerden.Weitere Informationen:Verein Notfallsammelpunkte DACHc/o Frank Tetzel Regensburger Str. 25 10777 BerlinTel.: 030 629 89 384 mobil: 015777019406www.notfallsammelpunkte.org