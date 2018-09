Erfurt (ots) -Digitale Medien bieten Kindern eine Vielzahl von Möglichkeiten,sich zu informieren, zu spielen und mit anderen zu kommunizieren.Damit sie sich sicher durch die Angebotswelt bewegen können, brauchensie Unterstützung. Der Kinderkanal von ARD und ZDF bietet zum Startdes diesjährigen Themenschwerpunkts "Respekt für meine Rechte! -Abenteuer digital" ab 10. September 2018 umfassendes Begleitmaterialfür Eltern und Pädagogen an.Durch die immer schneller werdende Entwicklung von digitalenTechnologien werden in allen Lebensbereichen Veränderungsprozesseausgelöst. Die Mediatisierung von Kindheit steht besonders im Fokusund wird teilweise kontrovers diskutiert: angefangen bei der Frage,ab wann Kinder Zugang zu mobilen Geräten bekommen sollen, überSmartphones an Schulen und den Einsatz von Apps im Unterricht.Zusatzmaterial für Zuhause und in der SchuleDie für den Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! -Abenteuer digital" produzierten Sendungen, Wissensmagazine undDokumentationen bieten Diskussionsanregungen und Lösungshinweise. DieRedaktionen von ARD, ZDF und KiKA haben dazu medienpädagogischesBegleitmaterial entwickelt, das zusammen mit den jeweiligen Sendungenauf kika.de zum Abruf bereit steht.Das Begleitmaterial im Überblick:"Digiclash: Der Generationen-Contest" - aus der Reihe "Der GoldeneTabaluga" (ZDF)Digital Natives oder Digital Immigrants: Kommt dieGroßeltern-Generation in einem modernen Smart-Haus zurecht oderstoßen die Mädchen und Jungen, zurückversetzt in Großmutters Zeiten,an ihre Grenzen? Die "Digiclash"-Dokureihe lädt Kinder zumSelbstversuch ein: Wie würden sie sich in einer Welt ohne Computer,Internet, Navi, Smartphone und Co. zurechtfinden? Ausstrahlung: 10.bis 13. September; 17. bis 20. September um 19:25 Uhr"Checkpoint - Der große Digital-Battle" (ZDF)Die "Checkpoint"-Teams duellieren sich in actionreichen Spiel- undspannenden Quizrunden zu den Themen "Digitale Unterhaltung","Digitales Leben" und "Digitales Arbeiten". Das Begleitmaterial regtKinder an, sich mit Innovationen auseinanderzusetzen und eigene Ideenfür "die Schule der Zukunft" zu entwickeln. Ausstrahlung: 21.September um 19:30 Uhr"PUR+: Spione im Netz" (ZDF)Die "PUR+"-Folge "Spione im Netz" zeigt, welche Gefahren beimSurfen im Internet bestehen und wie man sich gegen "Spionage" und"Datenklau" wehren kann. Das Arbeitsmaterial sensibilisiert, welcheSpuren bzw. "persönlichen Daten" man beim Surfen im Netz hinterlässt.Das abstrakte Thema "Datenschutz" wird damit für Kinder altersgerechtaufgearbeitet. Ausstrahlung: 23. September um 19:25 Uhr"logo! extra - Alles für ein Like?!" (ZDF) Die "extra"-Ausgabe von"logo!" beantwortet Fragen rund um das Thema Soziale Medien. Voneinem eigens eingerichteten "logo!-YouTube-Studio" aus macht sichReportern Linda Joe Fuhrich auf Entdeckungsreise in die Welt vonInfluencern. Das Begleitmaterial zur Sendung fordert zur Reflexionauf: Warum ist es Kindern wichtig, anderen im Netz zu folgen? Undworauf sollte man bei der eigenen Selbstdarstellung im Netz achten?Ausstrahlung: 24. September um 19:25 Uhr"Timster" (KiKA)In vier Live-Sendungen zum KiKA-Themenschwerpunkt wird diskutiertund abgestimmt: Wie sieht es mit den digitalen Kinderrechten anSchulen aus? Mit dem Arbeitsmaterial lernen Kinder mehr über ihredigitalen Rechte und entwickeln eigene Ideen, was sie tun können,damit diese auch beachtet werden. Ausstrahlung: 24. bis 27. Septemberum 20:00 Uhr live"Mein erstes Smartphone - ein neuneinhalb Spezial" (WDR)Im "neuneinhalb"-Spezial dreht sich alles rund um dieheißbegehrten Mobilgeräte. Mithilfe des Begleitmaterials zur Sendungreflektieren Kinder, was zum souveränen und verantwortungsvollenUmgang mit dem ersten eigenen Smartphone dazugehört. Und was sie tunkönnen, wenn das Handy zum Stressfaktor wird. Ausstrahlung: 25.September um 19:25 Uhr"Wissen macht Ah! - Ein Pfund Gehacktes" (WDR)Clari und Ralph erklären, wie Algorithmen funktionieren, was esmit den so genannten Filterblasen auf sich hat und wozu die AGB nötigsind. Das Arbeitsblatt mit der Aufgabe "Meine Daten kriegt ihrnicht!" zeigt Kindern, wie wichtig es ist das "Kleingedruckte" zuprüfen, bevor man Apps herunterlädt. Ausstrahlung: 26. September um19:25 UhrFür Journalisten ist das gesamte Begleitmaterial im Vorfeld derTV-Ausstrahlungen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.deeinzusehen. Dort sind zusätzliche Informationen, Ansichtsmaterial,Bilder und Texte zum KiKA-Themenschwerpunkt zu finden. DerKinderkanal von ARD und ZDF zeigt den Themenschwerpunkt "Respekt fürmeine Rechte! - Abenteuer digital" vom 10. bis 28. September 2018.