Digitale Medien-Allianz zwischen ProSiebenSat.1, TF1 Group und Mediaset / Europäische Broadcaster investieren in Studio71, das Premium Multi-Channel-Netzwerk von ProSiebenSat.1

Weitere Suchergebnisse zu "Mediaset":

Unterföhring (ots) -Die ProSiebenSat.1 Gruppe internationalisiert ihr OnlineVideo-Geschäft konsequent weiter und geht dafür mit ihreneuropäischen Medienpartnern TF1 Group (Frankreich) und Mediaset(Italien) eine strategische Partnerschaft im BereichMulti-Channel-Netzwerk (MCN) ein. Die beiden Medienkonzernebeteiligen sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 5,5 Prozent(Mediaset) beziehungsweise 6,1 Prozent (TF1 Group) an Studio71, demPremium-MCN von ProSiebenSat.1. Die Unter-nehmensbewertung vonStudio71 beläuft sich auf rund 400 Millionen Euro, bei ProSiebenSat.1verbleiben circa 70 Prozent der Anteile.Im Rahmen der Transaktion erwirbt der Münchner Medienkonzern zudemeine strategische Minderheitsbeteiligung an "Finder Studios", einemfranzösischen MCN, an dem TF1 bereits Anteile hält. Die Beteiligungan Finder Studios steht unter Vorbehalt der Genehmigungen durch dasBundeskartellamt und die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde.Darüber hinaus wurde zwischen ProSiebenSat.1 und Mediaset dieGründung eines Joint Venture in Italien vereinbart, um dasMCN-Geschäftsmodell auch im italienischen Markt auszurollen.Mit den neuen Investoren erschließt Studio71 nach Deutschland, USA,Kanada, Großbritannien und Österreich zusätzliche Märkte und setztden konsequenten Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort. Im Rahmender Partnerschaft wird nun im französischen und italienischen Raumdie entsprechende Infrastruktur aufgebaut, um hier das Geschäft vonStudio71 zügig und nachhaltig voranzutreiben. Somit profitieren allePartner gleichermaßen von dem innovativen Geschäftsmodell desPremium-Netzwerks, das ProSiebenSat.1 aufgebaut hat. Dazu gehöreninsbesondere die Bereiche Vermarktung und Monetarisierung sowieDistribution und Produktion von Web-Video-Content.Christof Wahl, Digitalvorstand und COO ProSiebenSat.1 Group: "DiePartnerschaft mit der TF1 Group und Mediaset eröffnet uns den Zugangzu europäischen Schlüsselmärkten, in denen der Online Video-Marktgerade richtig Fahrt aufnimmt und große Potenziale verspricht. Mitder vereinten Vermarktungspower unserer Medienhäuser verfügen wirüber ein zugkräftiges Ecosystem, über das wir zusätzliche Erlösegenerieren können und die digitale Erfolgsgeschichte von Studio71fortschreiben werden."Studio71 wurde im Jahr 2013 von den Geschäftsführern Sebastian Weilund Ronald Horstman gegründet und hat sich schnell als Marktführermit monatlich rund 500 Millionen Video Views im deutschsprachigenRaum etabliert. Mit der Mehrheitsübernahme am US-Netzwerk "CollectiveDigital Studio", das mittlerweile ebenfalls unter dem Namen Studio71firmiert, erreicht das MCN rund sechs Milliarden Video Views im Monatund gehört zu den Top 5 Playern weltweit mit einem Fokus aufPremium-Kanäle. Studio71 ist mit insgesamt acht Niederlassungen infünf Ländern vertreten und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. In Kürzewerden nun weitere Büros und Teams in Paris und Mailand hinzukommen.Olivier Abecassis, Vice President Innovation and Digital, TF1 Group:"Diese Übereinkunft steht voll und ganz in der strategischen Linievon Gilles Pélisson, CEO TF1, und den neuen digitalen Bestrebungender Gruppe. Die Beteiligung an Studio71 positioniert die TF1 Groupinnerhalb des global-digitalen Ecosystems im Schulterschluss mit zweigroßen europäischen Medienkonzernen. Als Betreiber von Studio71 inFrankreich stärken wir unsere Präsenz im Bereich Multiplattform-Videound unseren Status als bevorzugter Partner für aufstrebendeWeb-Talente."Pierpaolo Cervi, Chief Digital Officer Mediaset Spa: "Wir beteiligenuns an einem digitalen globalen Partner wie Studio71 mit wahrerBroadcaster-DNA, um einen führenden Player im italienischen Marktaufzubauen. Das umfasst das redaktionelle Management und dieMonetarisierung von digitalen Talenten, die weitere Distribution vonMediaset TV-Inhalten ins Internet und zusätzliche Synergien zwischenbeiden Medien."TF1 Group und Mediaset sind Mitglieder der "European Media Alliance",einem Mediennetzwerk führender europäischer TV-Broadcaster, dasProSiebenSat.1 im Jahr 2014 initiiert hat, um gemeinsame Synergienund Investment-möglichkeiten zu schaffen.Über Studio71:Studio71 ist das Premium Multi-Channel-Network der ProSiebenSat.1Media SE mit weltweit rund 6 Milliarden Video Views im Monat.Hauptsitz von Studio71 sind Berlin und Los Angeles, weitere Standortesind New York, London, Wien, Toronto, San Francisco und Chicago. Imdeutschsprachigen Raum ist Studio71 das führendeMulti-Channel-Netzwerk, das die Angebote an web-only Inhalten derSendergruppe konzentriert und über digitale Plattformen distribuiert.Für die Werbevermarktung zeichnet mit SevenOne Media Deutschlandsführender Bewegtbild-Vermarkter verantwortlich.About Mediaset:Mediaset Group, the leading commercial television operator in Italyand Spain, is one of Europe's biggest media companies. MediasetItalia has been listed on the Milan Stock Exchange since 1996, andMediaset Espana on the Madrid Stock exchange since 2004.About TF1 Group:TF1 is the leading private audiovisual group in free-to-airtelevision in France. The Group's five complementary free-to-airchannels, TF1, TMC, NT1, HD1 and LCI), together claimed an averageaudience share of 27.7% in 2015. LCI is being added to the Group'sfree DTT channels in 2016. The Group is strengthening this leadershipposition by continuously adapting to the new ways in which viewersare consuming content. More information www.groupeTF1.fr/en@groupeTF1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 Media SEMatthias BohligSenior Manager CommunicationsTel. +49 [0]89 9507-2344E-Mail: Matthias.Bohlig@prosiebensat1.comMarcus ProschLeiter Unternehmenskommunikation Sales und DiversifikationTel. +49 [89] 95 07-8920E-Mail: Marcus.Prosch@prosiebensat1.comPressemitteilung online:www.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell