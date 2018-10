Digitale Logistik für Unternehmen von morgen / CAMELOT zeigt wegweisende Konzepte auf dem Deutschen Logistik-Kongress 2018

Mannheim (ots) - Der Beratungsspezialist und InnovationsführerCAMELOT Management Consultants stellt auf dem diesjährigenJahreskongress der Bundesvereinigung Logistik (BVL) Strategien undKonzepte für die digitale Logistik der Zukunft vor. Ein Höhepunkt ist"Next Level Supply Chain Visibility" - ein Lösungsansatz, mit demUnternehmen die Transparenz innerhalb ihrer Logistikkette auf einneues Niveau heben. Die Logistik-Experten von CAMELOT stehen denKongressbesuchern vom 17. bis zum 19. Oktober an Stand P/23 fürFachgespräche zur Verfügung."Digitales trifft Reales" ist das diesjährige Motto desBranchen-Treffens. CAMELOT denkt dabei noch einen Schritt weiter:"Die digitale Transformation erfordert Konzepte, die nicht nur derKomplexität der heutigen Geschäftswelt gerecht werden, sondernzukunftssicher und ganzheitlich auf die Herausforderungen von morgenvorbereiten. Nur so kann die Logistik ein Treiber für neuenKundennutzen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile sein", kommentiertDr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT.Das Beratungsangebot von CAMELOT reicht von Strategieentwicklungüber Netzwerkdesign bis hin zur Optimierung von Transport- undLagerprozessen. Um im Sinne einer Logistik 4.0 ein nahtlosesIneinandergreifen von Prozessen und Technologien zu erreichen, bietendie IT-Services der Schwesterfirma Camelot Innovative TechnologiesLab (Camelot ITLab) eine Begleitung bis hin zur Implementierung.Als Anwendungsfall für diesen durchgängigen Ansatz stellt CAMELOTauf dem Deutschen Logistik-Kongress "Next Level Supply ChainVisibility"" vor - ein Bundle aus Beratungs- und Technologie-Servicesfür eine erhöhte Transparenz in Logistik-Prozessen. Dabei kommenInnovationen rund um Blockchain, Artificial Intelligence und IoT zumEinsatz, mit denen Unternehmen schon heute ihre Abläufe in der SupplyChain optimieren können. So werden Logistik-Prozesse zu einemnachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Ganz nach dem frei erweitertenKongress-Motto: Digitales trifft Reales trifft Digitales.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung.www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell