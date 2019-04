Digitale Lösungen für alle: KfW macht Blockchain Software TruBudget öffentlich

Frankfurt am Main (ots) -- Die von der KfW entwickelte Plattform TruBudget steht ab sofortEntwicklern kostenfrei zur Verfügung- Neben ersten Praxistests in Burkina Faso und Brasilien sindweitere Pilotprojekte geplant- TruBudget Website geht onlineDie KfW stellt interessierten Partnern ihre neu entwickelteTruBudget Blockchain Plattform kostenfrei als Open-Source zurVerfügung. "Wir sind davon überzeugt, dass das Grundkonzept dieserAnwendung sehr unterschiedliche Lösungsansätze ermöglicht" sagteProf. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Die KfW hat TruBudget (Trusted Budget Expenditure) entwickelt, umgeberfinanzierte Projekte in der Entwicklungszusammenarbeit nocheffizienter und wirksamer zu gestalten. Zurzeit laufen Pilotprojektein Burkina Faso und Brasilien. Weitere sind in Vorbereitung mitGeorgien und der globalen Impfallianz Global Alliance for Vaccinesand Immunisation (GAVI). Das Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat der KfW für die Pilotierung6 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.Die Blockchain Technologie ermöglicht eine bislang nichtdarstellbare transparente und sichere Steuerung des Einsatzes vonGebermitteln. Aufgrund der mit TruBudget verringertentreuhänderischen Risiken können Gebermittel zukünftig über diePartnersysteme abgewickelt werden. Es entfallen aufwendigeParallelstrukturen und Prozesse der Geberharmonisierung mit hohenTransaktionskosten. Die Entwicklungsländer werden in die Lageversetzt, externe Projektfinanzierungen in ihren eigenen Haushalt zuintegrieren und selbst zu verwalten. Damit verbessert sich Wirkungund Nachhaltigkeit der Unterstützung.Das Konzept der entwickelten Plattform lässt sich relativ einfachauf andere Einsatzbereiche übertragen. So wird mit derinternationalen Impfallianz GAVI geprüft, inwieweit die Plattformsich auch für die Nachverfolgung der Lieferkette von Impfstoffeneignet. Vorstellbar sind auch Anwendungsfälle außerhalb derEntwicklungszusammenarbeit. Die KfW sucht Partner, die das Potenzialder Blockchain-Anwendung für eigene, neue Ideen nutzen und weiterentwickeln wollen.Weitere Informationen und den Link auf die Onlineplattform(GitHub) finden Sie unter: www.trubudget.netPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Dr. Charis PöthigTel. +49 (0)69 7431 4683, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Charis.Poethig@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell