Digitale Lernlösungen - Weiterbildung im digitalen Zeitalter / Integrata bietet umfassendes Programm an didaktisch aufbereiteten Online-Seminaren

Stuttgart (ots) - Integrata Cegos Group, eines der führendeneuropäischen Weiterbildungsunternehmen, hat spezielle Konzepte fürdie Weiterbildung im digitalen Zeitalter entwickelt, die derNachfrage nach flexiblem und selbstbestimmtem Lernen gerecht werden.Auf ihrer Lernplattform, dem LearningHub@Cegos, bietet sie einumfassendes Programm an didaktisch aufbereiteten Online-Seminaren an.Im Mittelpunkt steht dabei die Learner Experience (das Lernerlebnis).Digitales Lernen kommt den Lerngewohnheiten der jüngerenGeneration und ihrem Wunsch nach Flexibilität entgegen, ist leichtzugänglich und kann an den individuellen Lernbedarf angepasst werden.Mit dem LearningHub@Cegos eröffnet Integrata Cegos Group den Zugangzu zeitgemäßen, digitalen Lernlösungen wie beispielsweiseOnline-Seminaren. Für alle Angebote auf der Lernplattform wurdendigitale Lernpfade entwickelt, die sich durch eine einheitliche undstringente didaktische Aufbereitung aller Lernelemente auszeichnen.Mit ihrem spezifischen Ansatz sorgt die Integrata Cegos Group beimLernenden für ein individuelles Lernerlebnis, die sogenannte LearnerExperience, die nachhaltige Lernerfolge gewährleistet und dieMotivation stärkt.Sozialer Austausch und personalisierte LernumgebungAuch die Möglichkeit zum sozialen Austausch verbessert dieLernergebnisse. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Die IntegrataCegos Group kombiniert deshalb in ihren Online-Seminaren digitaleLernformate mit Einheiten, in denen Trainer und Teilnehmer im VirtualClassroom aufeinandertreffen. Zudem sind interaktive Elemente wieGruppenarbeit und Reflexionen fester Bestandteil des Konzepts. AlleModule sind aufeinander abgestimmt. Für individuelle Rückfragenstehen Coaches bereit, welche die Teilnehmenden auch durch denLernprozess begleiten. Die Teilnehmer selbst befinden sich in einerpersonalisierten Lernumgebung, nachdem sie sich imSingle-Sign-On-Verfahren auf dem LearningHub@Cegos eingeloggt haben.Von hier aus haben sie Zugriff auf alle Bausteine, die zu ihremTraining gehören. Auf einer Art Zeitpfeil sehen die Lernenden ihrenFortschritt im Seminarverlauf. Außerdem geben LernzielkontrollenHinweise darauf, welche Lernthemen wiederholt werden sollten.Konzepte aus einem Guss - auch für international aufgestellteUnternehmenDie Online-Seminare, die bereits für eine Vielfalt an relevantenThemen bis hin zur voll digitalen und autodidaktischenPrüfungsvorbereitung im Projektmanagementbereich verfügbar sind,werden in Standardversionen als öffentliche und Inhouse-Seminareangeboten. Darüber hinaus können sie im Rahmen von MTS-Projekten(Managed Training Services) oder Qualifizierungsprojekten alsIndividual Version auf den firmenspezifischen Bedarf angepasstwerden.Als Vorreiter der Branche deckt die Integrata Cegos Group denkompletten Qualifizierungsbedarf in allen Facetten ab und kann vontraditionell bis innovativ, vom klassischen Präsenztraining überBlended Konzepte bis hin zum voll digitalen, autonomen Lernen allesrealisieren, einschließlich der weltweiten Umsetzung. Dank eigenerEntwicklung und Produktion der Lernmedien kann die Integrata CegosGroup auch für Firmen mit internationalen Niederlassungen Konzepteaus einem Guss erstellen, mit Lernpfaden, die die Lernenden in ihrerSprache und entsprechend ihrer Lernkultur abholen und sounternehmensweit die Learner Experience für nachhaltige Lernerfolgesicherstellen.Integrata AG - Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer derführenden europäischen Full Service-Anbieter fürQualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hinzum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub@Cegos bündeltalle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialenAustausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfenumfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisationund mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG indie Cegos Group integriert.Cegos Gruppe weltweitSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata.deBozica Klein, bozica.klein@integrata.deIntegrata AG - Cegos GroupZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell