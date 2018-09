Erfurt (ots) -Im österreichischen Linz besucht "KiKA LIVE"-Moderator Ben das"Ars Electronica Festival". Das Festival bietet eine der weltgrößtenBühnen für digitale Kunst. Hier kommen jedes Jahr Künstler undWissenschaftler aus aller Welt zusammen, um ihre neuesten Werke undErfindungen vorzustellen. Ben begibt sich am 23. September um 20:00Uhr bei "KiKA LIVE" auf digitale Entdeckungsreise.Der Titel des diesjährigen Festivals: "Error - The Art ofImperfection", die Kunst der Fehler und Unvollkommenheit. Ben lässtdie Werke auf sich wirken und kommt ins Gespräch mit Künstlerinnenund Künstlern: Was ist eigentlich digitale Kunst? Welche positivenund negativen Auswirkungen auf die Kunst bringt die moderne Technikmit sich? Und welche möglichen Zukunftsszenarien im Dreieck vonKunst, Technologie und Gesellschaft gibt es?Ben lernt auf dem "Ars Electronica Festival", wie man miteinfachen Mitteln kunstvolle Selfies macht und ein cooles Kunstwerkvermittelt ihm, wie sehr der Schein hinsichtlich Identitäten in denSozialen Medien trügen kann.KiKA-Themenschwerpunkt "Abenteuer digital"Die "KiKA LIVE"-Sendung "Digitale Kunst" wird am 23. September2018 um 20:00 Uhr im Rahmen des diesjährigen KiKA-Themenschwerpunkts"Respekt für meine Rechte! - Abenteuer digital" gezeigt. Noch bis zum28. September widmet sich KiKA in über 20 Dokumentationen, spannendenShows, Wissensmagazinen und Filmen ausführlich dem ThemaDigitalisierung.Alle Informationen zu "KiKA LIVE" stehen auf kika-live.de, aufkika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zur Verfügung.Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Miriam Steinhoff. DieSendung ist auf kika.de und im HbbTV unter dem Red Button abrufbar.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public RelationsKrieler Str. 13; 50935 KölnTel.: 0221 / 933 308 0; aktas@foolproofed.de;hermjohannes@foolproofed.deAnsprechpartner: Yonca Aktas, Markus HermjohannesWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTel. 0361/218-1827eFax: +49 361.218-291827www.kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell