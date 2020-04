Digitale Kompetenzen einfach zu Hause erweitern: Kostenfreie App von PwC macht es möglich

Düsseldorf (ots) - PwC Deutschland stellt Digital Fitness App kostenfrei im Apple App Store und im Google Play Store zur Verfügung / Mehrwert für Nutzer: Erweiterung der eigenen digitalen Fähigkeiten von Zuhause aus / Inhaltliche Schwerpunkte: Technologische Trends und deren Auswirkungen auf die ArbeitsweltDer kollektive Wechsel aus dem gewohnten Alltag in die heimischen vier Wände stellt viele Deutsche vor neue Herausforderungen in Sachen digitale Fertigkeiten. PwC Deutschland stellt daher ab heute bis zum 31. Juli seine Digital Fitness App kostenfrei zur Verfügung. Die App bietet einen Selbsttest zur Ermittlung des eigenen Wissensstands und Lerninhalte rund um folgende Schwerpunkte: Denkweise, Verhalten, Beziehungen und Kompetenzen, die in einer digitalisierten Welt benötigt werden.Die Krise als Chance für den Aufbau digitaler KompetenzenAufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie und die vielerorts dadurch notwendige Verlagerung des Arbeitsplatzes, der schulischen Aktivitäten und des sozialen Miteinanders in das private Umfeld, fragen sich viele Deutsche: Was muss ich über eine digitalisierte Welt wissen? Wie wird virtuelle Zusammenarbeit zum Erfolg? Und was muss ich bei der Nutzung digitaler Anwendungen beachten? Während Antworten auf derartige Fragen vor Corona für viele auf der Liste der Zukunftsthemen standen, sind sie jetzt wichtig für die unmittelbare Orientierung. PwC Deutschland möchte einen Beitrag leisten und stellt mit der Digital Fitness App eine Möglichkeit zur Verfügung, schnell und spielerisch Digitalkompetenz aufzubauen.Gemeinsam die Herausforderung meisternEine Herausforderung vieler Unternehmen und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer in Zeiten von Corona ist das Tempo, mit dem die Digitalisierung in den Arbeitsalltag eingezogen ist. Noch nicht überall sind Weiterbildungskonzepte für eine sofortige, dezentrale Umsetzung ausgereift genug. Dr. Ulrich Störk, Sprecher der Geschäftsführung von PwC Deutschland, sagt: "Für uns ist es selbstverständlich, einen Beitrag zur Entspannung der Situation zu leisten. Natürlich ist die Situation im ersten Moment, je nach Umfeld, eine große Herausforderung. Ich bin aber überzeugt, wer nicht nur die Schwierigkeiten, sondern auch die Chancen sieht, kann die 'spontane' Digitalisierung als Hilfe zur Bewältigung dieser Krise nutzen. Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich die Angst vor der digitalen Arbeitswelt zu nehmen und so Vertrauen in die digitale Transformation zu schaffen."Digital Fitness App: Was steckt dahinter?Was gehört zur digitalen Fitness dazu? Neben dem Wissen über die neuesten technischen Trends, vor allem die Freude am Lernen und die Neugierde bezüglich zukunftsrelevanter Themen. Ein häufiges Problem: Zu viele Wissensquellen, unterschiedliche Herangehensweisen und komplizierte Inhalte erschweren es Interessierten, sich einen guten Überblick zu verschaffen. Rusbeh Hashemian, Partner bei PwC in Deutschland und New Ventures Leader verdeutlicht: "Genau da möchten wir ansetzen und haben daher bereits 2019 die Digital Fitness App in Deutschland gelauncht. Der Clou: Die App ermöglicht es Nutzern, eigenständig ihre 'Digitale Fitness' einzustufen und anschließend durch ein individuelles Fitnessprogramm zu steigern." Die Digital Fitness App wird bereits in neun Ländern von über 150.000 Nutzern verwendet. In Zeiten von #WirBleibenZuhause scheint der Ausbau der digitalen Kompetenz für viele wichtiger denn je. Für wen die App nützlich ist? Für jeden, der sich fit machen möchte für eine digitale Welt oder einfach Spaß an den Themenfeldern der Digitalisierung hat. PwC Deutschland möchte allen die Chance geben, die Digitalisierung besser zu verstehen. Denn gerade jetzt geht es nicht nur um digitale Transformation in Unternehmen, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Perspektive und einen Beitrag zu Zusammenhalt und Solidarität.Mehr Informationen zur App: https://store.pwc.de/de/digital-fitness-appOder hier im Video: https://youtu.be/F07sz6AhmmADie COVID-19-Pandemie hat enorme Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Gemeinsam wollen wir durch diese Krise navigieren. Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite und fassen zusammen, was Sie jetzt im Blick behalten sollten: https://www.pwc.de/covid19