Digitale Kommunikation im Gesundheitswesen: Elektronische Akten in Patientenhand nicht weiter verzögern

Berlin (ots) - Viele digital unterstützte medizinischeVersorgungsszenarien lassen sich nur mit elektronischenPatientenakten in der Hoheit von Bürgern bzw. Patienten sinnvollumsetzen. Auf die bisher nur vage Ankündigung solcher Akten imE-Health-Gesetz sollten deswegen Maßnahmen folgen, die es allenBürgern erlauben, auf freiwilliger Basis derartige Akten anzulegen.Gleichzeitig gilt es, inhaltliche und technische Anforderungen zudefinieren, um Insellösungen zu vermeiden.Elektronische Patientenakten gestatten es den Bürgern,gesundheitlich relevante Daten zu sammeln, sie selbstständig zuverwalten und sie denjenigen unkompliziert und schnell zugänglich zumachen, die einen Zugang zu diesen Daten benötigen. In vieleneuropäischen Ländern sind elektronische Patientenakten mittlerweilezentrales Element nationaler E-Health-Strategien. So wird inÖsterreich seit Ende 2015 von der dortigen Sozialversicherung dienationale Gesundheitsakte ELGA aufgebaut.Jeder Österreicher, der die ELGA nutzen möchte, kann darauf perWebbrowser oder Mobilgerät zugreifen. Derzeit werden alleösterreichischen Krankenhäuser angebunden. Die Arztpraxen sollen baldfolgen. Aus der Schweiz ist Ähnliches zu berichten: Dort befindetsich eine stark dezentral organisierte Patientenakte in Aufbau,elektronisches Patientendossier genannt. Ein intensiv diskutiertesund dann mit großer Mehrheit verabschiedetes Bundesgesetz machte denWeg frei.Ziel ist die elektronische Akte unter Kontrolle des BürgersAuch im deutschen Gesundheitswesen werden sich viele der mit derDigitalisierung verknüpften Hoffnungen nur erfüllen, wennelektronische Patientenakten flächendeckend zur Verfügung stehen. Dassieht auch die Politik so. So haben die Bundestagsabgeordneten KatjaLeikert und Maik Beermann ein Strategiepapier der CDU-Fraktionvorgelegt, in dem sie die Einführung elektronischer Akten fordern:"Mit der ePatientenakte, auf die der Patient über das Internetjederzeit zugreifen kann, hat er einen Überblick über Diagnosen undTherapien und kann besser in gemeinsame Entscheidungsprozesseeingebunden werden", so Leikert und Beermann.Tatsächlich entstehen derzeit an mehreren Stellen im deutschenGesundheitswesen elektronische Patientenakten, die mittelfristigBestandteil einer bundesweiten Akteninfrastruktur werden könnten. Solässt die Techniker Krankenkasse (TK) eine elektronischePatientenakte entwickeln, die als zentrale Online-Akte in einemRechenzentrum des IT-Dienstleisters auf deutschem Boden gehostetwerden soll. "Diese Akte wird bei uns eine Satzungsleistung. Alleunsere Versicherten haben darauf Anspruch", betontTK-Vorstandsvorsitzender Dr. Jens Baas. "Wir wollen die Akte auchüber unsere App zugänglich machen, so dass ein mobiler Zugriffgewährleistet ist."In einem ersten Schritt will die Krankenkasse die Patientenaktenihrer Versicherten mit jenen Daten füllen, über die sie ohnehinverfügt. So könnte beispielsweise ein elektronischer Impfpassumgesetzt werden. "Wir werden Verordnungsdaten einspielen und mitzeitlicher Verzögerung auch ambulante Diagnosen und Leistungen", soBaas. In weiteren Ausbauschritten sollen dann Versicherte eigeneDaten, zum Beispiel Sensordaten, einstellen können. Auch soll esSchnittstellen zu medizinischen IT-Systemen geben.Anforderungen an Patientenakten müssen klar definiert seinEin zweites krankenkassengetriebenes Aktenprojekt, das bei denSchnittstellen ebenfalls auf IHE-Profile setzt, läuft aktuell bei derAOK Nordost. Dort wird mit einem IT-Dienstleister und in Kooperationmit mehreren privaten Krankenhausketten, einem Ärztenetz und der KVMecklenburg-Vorpommern eine regionale Gesundheitsplattformvorangetrieben, auf der unterschiedliche Anwendungen zur Verfügunggestellt werden können."Aus Sicht der Gesundheits-IT-Anbieter und vor allem aus Sicht desPatienten ist es zu begrüßen, dass das Thema ePA endlich in den Fokusrückt. Ziel sollten allerdings nicht aufwändige Insellösungeneinzelner Krankenkassen sein, sondern Aktenlösungen, dieeinheitlichen technischen und semantischen Standards folgen", betontEkkehard Mittelstaedt, Geschäftsführer des BundesverbandsGesundheits-IT - bvitg e.V.Wichtig ist dem bvitg zudem, dass es einen freien Marktelektronischer Patientenakten gibt, bei dem der Bürger oder Patientdas Recht hat, zwischen konkurrierenden Aktenlösungen zu wählen unddie Kosten dafür dann auch erstattet zu bekommen. Detailliertzusammengefasst ist die Position des bvitg zu elektronischenPatientenakten in einem neuen Positionspapier, das im März 2017vorgelegt wurde. Hier wird auch die Forderung der Leistungserbringernach einer Vergütung des Einstellens und Einlesens von Daten sowiefür Datenpflege und Aktualisierung unterstützt.Gesetzlicher JustierungsbedarfUm das Ziel eines Netzes interoperabler, vom Patientenkontrollierter elektronischer Patientenakten zu erreichen, sind nocheinige gesundheitspolitische Weichenstellungen erforderlich, sowohlauf gesetzlicher Ebene als auch auf Ebene der Selbstverwaltung undder in der Hand der Selbstverwaltungen liegendenBetreibergesellschaft für die Telematikinfrastruktur (gematik).Auf gesetzlicher Ebene sollte im Patientenrechtegesetz desBürgerlichen Gesetzbuchs und ergänzend im Sozialgesetzbuch das Rechtdes Bürgers auf strukturierte Gesundheitsdaten festgehalten werden.Auch sollten die Vorgaben für die Einführung der ePA präzisiertwerden. So sind elektronische Patientenakten seit dem Inkrafttretendes E-Health-Gesetzes Anfang 2016 zwar explizit als Anwendung derTelematikinfrastruktur für das deutsche Gesundheitswesen im §291a SGBV verankert. Die Regelungen sind aber noch sehr unkonkret.Das betrifft die Fristen für die Einführung solcher Akten, dieweiter spezifiziert werden müssen, aber auch die Finanzierung undeinige Details der Umsetzung. So lassen sich aus Sicht der Industrieelektronische Patientenakten und elektronische Patientenfächerschlecht trennen. Künftige Akten dürften eher beides enthalten,sowohl Daten medizinischer Institutionen als auch vom Patienteneingestellte Daten.Keine falschen WeichenstellungenSehr fraglich ist schließlich, ob das ebenfalls im E-Health-Gesetzangelegte Interoperabilitätsverzeichnis, das im Sommer 2017 seinenBetrieb aufnehmen soll, geeignet ist, die nötige technischeStandardisierung bei elektronischen Patientenakten voranzubringen. Sowie das Interoperabilitätsverzeichnis derzeit geplant ist, bestehtdie Gefahr, dass die Selbstverwaltung bzw. die gematik die Zulassungvon Standards steuert, statt sich die besten Standards im freienWettbewerb der Lösungen entwickeln zu lassen. Am Ende könnte das dazuführen, dass jeder Versorgungssektor eigene Standards etabliert, wasletztlich den Zugang des Patienten zu seinen Daten erschweren würde.Auch auf der conhIT- Connecting Healthcare IT 2017 wird dieelektronische Patientenakte eines der großen Themenschwerpunkte sein.Unter anderem werden folgende Veranstaltungen das Thema behandeln:- Kongress-Session 15 "Gesundheits-IT vs. Consumer-IT -Unüberbrückbare Gegensätze oder die Notwendigkeit zum Handeln?" (27.April 2017; 09:30 - 11:00 Uhr)- Messeführung "Elektronische Patientenakte (27. April 2017; 13:00 -14:00 Uhr)- Podiumsdiskussion/ Präsentation "Scheitern die Systemakteure anihren eigenen Sektorengrenzen?" (27. April 2017; 14:15 - 15:15 Uhr) Weitere Informationen zum aktuellen conhIT-Programm 2017 findenSie hier: http://www.conhit.de/BesucherService/Programm/index.jspInformationen zu den Messe-Highlights finden Sie hier:http://ots.de/LMKNC 