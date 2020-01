Digitale Kommunikation: Für Senioren ist das Smartphone unverzichtbar geworden

Frankfurt (ots) - Für acht von zehn Senioren ist die digitale Kommunikation inihrer Generation längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Das Smartphone hatden Austausch mit den Liebsten einfacher gemacht und intensiviert, so ihreErfahrungen. Das klassische Festnetztelefon spielt zunehmend eineAußenseiterrolle. Das zeigt die Studie "Smart im Alltag 2019", für die emporiaTelecom zusammen mit der Deutschen Seniorenliga rund 500 Bundesbürger über 60Jahren befragt hat."Die Vorteile der digitalen Vernetzung werden immer öfter auch von der älterenGeneration regelmäßig genutzt. Von der schnellen Sprachnotiz an Freunde überStatusmeldungen im Urlaub bis zur Gruppennachricht an die Familie wird diekomplette Bandbreite moderner Kommunikations-Möglichkeiten genutzt", sagtEveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin des österreichischenSeniorenhandy-Herstellers emporia. Das Smartphone habe damit auch in derÜ-60-Gruppe seinen Exotenstatus verloren und sich im Alltag etabliert.Die Kommunikation mit Freunden und Familie per Smartphone ist für 83 Prozent derin der Studie befragten Senioren einfacher geworden. "Mit den mobilenAlleskönnern ist die kabelgebundene Abhängigkeit des Festnetztelefonsüberwunden. Gerade im Alter nutzen immer mehr Menschen ihre Zeit für die schönenDinge des Lebens und verreisen. Jetzt können sie auch aus fernen Urlaubszielenproblemlos Fotos verschicken und sich regelmäßig in der Heimat melden", weißPupeter.Übersichtliche Bedienung für SeniorenDie Handhabung der Smartphones stellt auch Einsteiger im fortgeschrittenen Alternicht mehr vor große Hürden, sofern das passende Gerät ausgewählt wurde. "GuteSeniorenhandys überzeugen mit einer besonders deutlichen Akustikqualität, leichtlesbaren Symbolen und sind besonders benutzerfreundlich", erklärt Pupeter.Gleichzeitig dürften aber auch die optischen und technischen Aspekte nichtvernachlässigt werden: "Auch wenn das Handy an die Anforderungen der älterenGeneration angepasst ist, sollte es modern aussehen und regelmäßigeSoftware-Updates erhalten, damit die Sicherheit gewährleistet ist."Die meisten Senioren sind mittlerweile so überzeugt von den neuen digitalenHelfern, dass die traditionellen Kommunikationsmittel langsam aussortiertwerden. Mehr als jeder Siebte sagt sogar, dass er eher auf das klassischeFestnetztelefon verzichten könnte als auf das Smartphone. "Hilfreiche Appswerden nicht allein von jüngeren Menschen genutzt", hat Pupeter erkannt: "86Prozent der Senioren mit Smartphone informieren sich online zum Beispielregelmäßig über das Wetter, aber auch E-Mail, Navigationsdienste undFahrplanauskünfte sind sehr gefragt."Über emporia TelecomDas österreichische Unternehmen emporia entwickelt, produziert und vertreibtMobiltelefone, Smartphones und Apps speziell für die ältere Generation und istTechnologieführer in diesem großen und wichtigen Bereich. emporia wurde 1991gegründet und ist in mehr als 30 Ländern vertreten. Firmenhauptsitz ist Linz ander Donau. www.emporia.dePressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86Claudia.kreft@corpnewsmedia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106450/4486195OTS: emporia TelecomOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell