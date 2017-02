Digitale Innovationen und analoge Begegnungen

Berlin (ots) - ITB Berlin Kongress wirft mit mehreren Sessions zuDigitalisierung und Travel Technology einen Blick in die Zukunft -Live-Tests von Innovationen, Karrieretipps für technikaffineBerufsanfänger und Umgang mit Fake News in Krisensituationen -Exklusive Marktstudie von Travelzoo/ITB Berlin zu Sicherheitsbedenkenvon ReisendenAuf der digitalen Überholspur: Mit verschiedenen Diskussionsrundenund Vorträgen sorgt der ITB Berlin Kongress vom 8. bis 11. März 2017für ein Wissensupdate in Sachen Digitalisierung. Internationalbekannte Tech-Gurus und erfahrene Praktiker stellen Innovationen inEchtzeit auf die Probe und klären über die aktuellen Fortschritte inder Travel Technology sowie ihre Chancen und Risiken auf. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher kostenlos.Der ITB Future Day am Mittwoch, 8. März 2017 prüft Google'sInnovationen auf Herz und Nieren. In einem One-on-One-Interview mitPhilip C. Wolf, Gründer Phocuswright und Serial Board Director,gewährt Dr. Oliver Heckmann, Vice President Engineering, Shopping andTravel Google Inc., Einblicke in die Strategien desSuchmaschinen-Giganten und die konkreten Anwendungen für dieweltweite Tourismusbranche. Zuschauer erleben mit, wie diediskutierten Schlüsselthemen in Echtzeit mit Hilfe des Smartphonesanschaulich demonstriert werden.Über Social Media Kanäle verbreiten sich vor allem Nachrichten zuTerroranschlägen in rasanter Geschwindigkeit. Wie groß die Sorgen derReisenden in wichtigen Quellmärkten des Tourismus weltweit sind undwelche Informationen als hilfreich eingeschätzt werden, hat eineexklusiv für den ITB Berlin Kongress durchgeführte Studie vonTravelzoo, in Zusammenarbeit mit dem unabhängigenMarktforschungsunternehmen Norstat, herausgefunden. Richard Singer,President Travelzoo Europe, gibt auf dem ITB Future Day wertvolleHinweise für den Umgang mit den Ängsten von Touristen. Die aktuelleMarktstudie kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Sicherheitdes jeweiligen Reiseziels für 97 Prozent der weltweit befragtenTeilnehmer eine wichtige Rolle spielt. Trotzdem lässt sich dieMehrheit der Befragten nicht die Lust am Reisen nehmen. Aufgrund vonSicherheitsbedenken entscheiden sich nur vier Prozent der Befragtenin Großbritannien und jeweils sechs Prozent der Deutschen undFranzosen dieses Jahr gegen eine Auslandsreise."Die unsichtbare Schlacht um den Gast" kämpfen Metasearcher & Co.beim ITB Hospitality Day am Donnerstag, 9. März 2017. Unter derModeration von Carolin Brauer, Geschäftsführerin QualityReservations, diskutieren Marius Donhauser, Eigentümer Hotel DerSalzburger Hof und Gründer hotelkit, Tobias Ragge, CEO HRS, undJohannes Thomas, Geschäftsführer Trivago, über den Einfluss derPlattformen auf die Online-Performance von Hoteliers.Welche Rolle Social Media-Kanäle wie YouTube im Rahmen vonGefährdungssituationen spielen, stellt Percy von Lipinski, höchstbewerteter und preisgekrönter Reiseguru der CNN, in einem Vortragwährend der ITB Destination Days am 9. März 2017 dar. Die Reaktionenvon Touristen auf riskante Situationen werden stark von Wahrnehmungs-und Kommunikationsprozessen bestimmt. Sinnvoll eingesetzt kann SocialMedia Ängste abbauen und aufklären. Percy von Lipinski geht dabeiauch der Rolle von Fake News nach. Im Anschluss gewährt Gillian Tans,President and CEO Booking.com, im Interview mit Philip C. WolfEinblicke in ihren Karriereweg zu einer der heute profiliertestenweiblichen Führungskräfte in der internationalen Reiseindustrie underklärt, mit welchen Mitteln Booking.com auch dasDestinationsmarketing vorantreiben kann.Mit einem weiteren hochkarätigen Keynote-Interview startet der ITBMarketing and Distribution Day am 10. März 2017. Johan Svanstrom,President Hotels.com and Expedia Affiliate Network Brands, beleuchtetim Gespräch mit Philip C. Wolf Strategien und Organisationsstrukturendes Unternehmens, das erst kürzlich HomeAway, Travelocity und Orbitzerworben hat.Die Digitalisierung der Tourismusbranche bietet auch fürBerufseinsteiger enorme Karriereperspektiven, sofern sie fundiertesTechnologiewissen mitbringen. Welche neuen Basiskompetenzenunerlässlich sind und wo junge Menschen sie im Rahmen ihres Studiumserwerben können, erfahren Teilnehmer des ITB Young Professionals Dayam 8. März 2017. Michael Faber, Berater und Geschäftsführer Touristikbei Tourismuszukunft, und Prof. Armin Brysch, International RelationsCoordinator Fakultät Tourismus, Hochschule Kempten und Leiter desAusschusses Berufsausbildung DRV, erklären anhand konkreter Beispielewie Drohnen, VR-Brillen oder Künstlicher Intelligenz, was Technik imTourismus leisten kann. Anschließend wird ein Überblick über neueBerufsbilder und Curricula in touristischen Studiengängen geboten.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB BerlinKongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er istweltweit der größte Fachkongress der Branche. Die World TourismCities Federation (WTCF) ist Co-Host des ITB Berlin Kongresses. DasBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) sowie das Ministerium für Kultur und Tourismus der RepublikTürkei sind Platin Sponsoren. Dubai Tourism, MC Group und Metro AGsind Gold Sponsoren, Louvre Hotels und Studiosus sind SilberSponsoren und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau undReaktorsicherheit (BMUB) zusammen mit dem Deutschen TourismusverbandDTV ist Bronze Sponsor. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist fürFachbesucher kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unterwww.itb-kongress.de. Slowenien ist der Convention & Culture Partnerder ITB Berlin 2017. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten mehr als 10.000 Ausstelleraus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern, vor.Akkreditieren Sie sich ab sofort online für die ITB Berlin unterwww.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei. 