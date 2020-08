Digitale InnoTrans-Preview ab September 2020 (FOTO)

Berlin (ots) -- Digitale Convention erörtert Perspektive der Branche - Virtual Market Place bietet Ausstellern & Fachbesuchern zahlreiche neue digitale Angebote - Hoher Buchungsstand für die InnoTrans 2021Ab September 2020 ermöglicht die InnoTrans den Ausstellern einen ersten Vorgeschmack auf die Highlights der Weltleitmesse für Verkehrstechnik im kommenden Jahr. Bei der digitalen InnoTrans-Preview ab dem 21. September 2020 dreht sich alles um Innovationen in den Segmenten Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors und Tunnel Construction.Zentrale Anlaufstelle ist der InnoTrans Virtual Market Place (https://www.innotrans.de/Besucher/AusstellerProdukte/) (VMP), der die Fachmesse als digitale Informations- und Kommunikationsplattform 365 Tage im Jahr begleitet. Anlässlich des verschobenen Termins der InnoTrans 2020 erhält der VMP ein neues Design sowie ein Angebot verschiedener neuer Produkte, wie Videos, 3D Fotos, Webinare oder auch virtuelle Rundgänge durch Züge oder Werkshallen. Das neue Angebot ist für Aussteller der InnoTrans ab 12.08 online buchbar und wird in der Preview ab dem 21. September dem Fachpublikum zur Verfügung stehen.Verbände gestalten Programm der InnoTrans ConventionDie hochkarätigen Expertenrunden zu aktuellen zukunftsrelevanten Mobilitätsthemen haben sich im Rahmen der InnoTrans Convention über die Jahre als internationaler Treffpunkt für Topentscheider aus Wirtschaft, Politik und Verkehr etabliert.Zu den vormals geplanten Terminen am 23. und 24. September 2020 werden die Verbände das Deutsche Verkehrsforum (DVF) und der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) ihre Dialog Foren sowie das International Bus Forum, ebenfalls DVF, digital anbieten. Die Themen für die Dialogforen (23.09.) lauten: "Mobilitätsrevolution 4.0: Auf der Schiene aus der Krise" (VDB) und "Investitionen planvoll und zügig umsetzen - für ein digitales und erweitertes Schienennetz"(DVF). Am 24.09. wird sich das International Bus Forum mit der Frage beschäftigen: "In Zukunft elektrisch? Strategien für den e-Bus zwischen Klimaschutz und Spardiktat".Hoher Buchungsstand für die InnoTrans 2021Die InnoTrans findet vom 27. bis 30. April 2021 auf dem Berliner Messegelände statt. Der aktuelle Buchungsstand liegt, trotz Stornierungen aufgrund der Verschiebung der InnoTrans, auf dem Niveau der InnoTrans 2018, wobei die ersten Unternehmen, die ihre Teilnahme für dieses Jahr frühzeitig storniert hatten, wieder zurückkehren. Des Weiteren nehmen auch Neuanmeldungen wieder zu.Die InnoTrans bietet der Branche ein vielseitiges und internationales Ausstellerportfolio: "Die InnoTrans ist eine der wichtigsten Plattformen für den intensiven Dialog in der Bahnbranche. Gerade jetzt gilt es, gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen zu entwickeln und zu diskutieren, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Bahn stärken und unsere Verkehrssysteme nachhaltiger und vernetzter zu gestalten. Siemens Mobility wird auf der InnoTrans 2021 Innovationen präsentieren, die Mobilitätsbetreiber weltweit dabei unterstützen, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren.", sagt Michael Peter, CEO Siemens Mobility.Über die InnoTransDie InnoTrans ist die internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 153.421 Fachbesucher aus 149 Ländern informierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 3.062 Ausstellern aus 61 Ländern über die Innovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmenten der InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowie Public Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter der InnoTrans ist die Messe Berlin. Die 13. InnoTrans findet vom 27. bis 30. April 2021 auf dem Berliner Messegelände statt. Mehr Informationen stehen online unter http://www.innotrans.com/ bereit.Pressekontakt:Tim Benedict WegnerPressesprecher InnoTransT +49 30 3038 2282tim.wegner@messe-berlin.de http://www.innotrans.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6600/4672375OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell