Digitale Inklusion: Jetzt. Für alle. (FOTO)

Berlin (ots) - Digitale Inklusion: Jetzt. Für alle.Die Digitalisierung ist ein Gewinn für Politik, Wirtschaft Gesundheit undGesellschaft, doch 13 Mio. Menschen in Deutschland sind nicht online, alsohinter digitalen Mauern und profitieren nicht von den Vorteilen. Das hat enormeAuswirkungen auf das Gesundheitssystem, den Ausgang von Wahlen aber auch dieBelastung der Kommunen und das Verhalten der nachwachsenden Generationen. Wirmüssen handeln und die digitale Inklusion der Älteren und Nicht-Digitalen jetztanpacken!Paul Lunow, Geschäftsführer von Nepos, kritisiert die aktuelle Situation derdigitalen Inklusion aller Teile und Altersschichten in unserer Gesellschaft:"Eine nicht-digitale Gesellschaft können wir alle uns nicht mehr leisten. Alsobrauchen wir kurzfristig konkrete Konzepte, um dieses Thema auf die Tagesordnungin Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu bringen." Die Bedienoberfläche vonNepos bietet eine von vielen Möglichkeiten, diesen notwendigen Schritt mit dergesamten Gesellschaft zu gehen.Eine analoge Generation in einer digitalen Welt - gesellschaftlich, politischund wirtschaftlich eine Herausforderung.Über 13 Mio. Menschen in Deutschland werden zu den "digital Abseitsstehenden"gezählt (1). 10 Mio. von ihnen haben laut D21 Digital Index 2018/19 gar keinenZugang zur digitalen Welt. Die Mehrheit der sogenannten Offliner fühlen sich vonder Dynamik und Komplexität des Internets überfordert. Noch immer ist für vieledie Angst vor dem Versagen oder Kaputtmachen größer als die Neugier. Oder esmangelt schlicht an Bezugspersonen im eigenen Umfeld, die bei Fragenunterstützen könnten.Für die digitale Inklusion der Älteren und Nicht-Digitalen besteht dringenderHandlungsbedarf.1. Digitale Inklusion minimiert drastisch die Kosten des Gesundheitssystems."Die Einsamkeit im Alter ist so schädlich wie 15 Zigaretten am Tag", so Prof.Dr. Maike Luhmann der Ruhr-Universität Bochum, die eine Studie mit über 16.000Probanden zum Thema Einsamkeit durchführte (2). Alterseinsamkeit heißt nichtmehr vorhandene Kontakte, mangelnde Interaktion und weniger Bewegung. Diesoziale Isolation vermindert die Selbstregulierung und soziale Kontrolle genausowie die Stressresistenz und sorgt außerdem für einen schlechten Schlaf.Menschen, die ins Abseits der Gesellschaft gedrängt werden und in Isolationleben, sind anfälliger für Krankheiten wie Übergewicht, Depression, Brustkrebs,Herzprobleme, Schlaganfall und Demenz (3). Funktionierende soziale Beziehungen,die durch eine digitale Inklusion gefördert werden, wirken dem entgegen underhöhen die Lebensdauer um bis zu 50% (2).2. Digitale Inklusion bietet finanzielle Entlastung für die Folgegenerationen.Die Daseinsvorsorge wird zunehmend digitalisiert, was den Ausschluss der Älterenund Nicht-Digitalen bedeutet. Doch für eine lange Übergangsfrist werdenAuskünfte, Anträge und Hilfsangebote sowohl online als auch analog vom Staat zurVerfügung gestellt. Die Altenquote (Anteil der Generation 65+ im Verhältnis zuden Erwerbstätigen) wird laut der Kommission zur Nachhaltigkeit in derFinanzierung der sozialen Sicherungssysteme unter Vorsitz von Prof. Bert Rürupweiter stark steigen (2000: 24,2 %; 2030: 34,9 %; 2040: 52,6 %) (4). Diesefinanzielle Belastung und Herausforderung für die Staatsdienste kann diedigitale Inklusion abmildern, wenn die Älteren der Gesellschaft befähigt werden,öffentliche Dienste und Services online zu nutzen. So wird die Verwaltungbeschleunigt, die öffentlichen Finanzen und damit auch die Steuerzahler derZukunft entlastet.3. Mit der digitalen Inklusion erreicht die Politik wirklich die gesamteBevölkerung.Auch wenn die Stimmabgabe zu 100% analog erfolgt, findet die politischeWillensbildung und Entscheidungsfindung zunehmend digital durch Social Media,Online-Medien, digitale Meinungsumfragen und zahlreiche Diskussionen im Internetstatt. Die großen Volksparteien setzen vermehrt auf digitale Wahlkampagnen: ca.20 Mio. Euro (5) werden jeweils für einen Bundestagswahlkampf ausgegeben, wovonein wachsender Anteil an Google, Facebook & Co. geht. Im Wahlkampf 2019 beliefsich das Facebook-Werbebudget pro Woche auf über 200.000 Euro (6). Die Kostenfür persönliche und gedruckte Kommunikation werden eingespart und die Älterenund Nicht-Digitalen von der Interaktion ausgeschlossen.Die ältere Generation ab 60 Jahren macht einen erheblichen Teil der Wählerschaftaus (in der EU sind es 25 %, in D = 34 % (7)). Ihre Teilhabe am politischenAustausch setzt eine Gleichberechtigung beim Informationszugang voraus undermöglicht einen Dialog mit allen Gesellschaftsgruppen. Die digitale Inklusionaller Menschen sollte daher das erklärte Ziel der Politik sein.4. Nur mit der digitalen Inklusion funktioniert die digitale Kommune für alle.Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende2022 alle 575 Leistungen in Verwaltungsportalen digital zugänglich zu machen(8). Viele Kommunen ächzen schon heute unter dem umfangreichen Maßnahmenpaketfür die sehr unterschiedlichen Zielgruppen. Laut "Zukunftsradar Digitale Kommune2019" (9) haben 55% der Deutschen Städte und Kommunen noch keineDigitalstrategie entwickelt und nur 7% (von 538) geben an, sich in derUmsetzungsphase zu befinden.Bei allen bisher bekannten Maßnahmen steht auch die Stärkung der Kompetenzen derÄlteren im Mittelpunkt. Portale wie https://www.wissensdurstig.de könnenzusammen mit Informationsmaterialien und Veranstaltungen unterstützen. DemWunsch nach vermehrt digitaler Nutzung steht auch der komplizierte Aufbau undAufbereitung der kommunalen Angebote im Weg, die die Älteren überfordern. Eineradikale Vereinfachung der existierenden komplizierten Angebote ist notwendig,um den Abbau von Zugangsbarrieren und die erleichterte Handhabung für Ältere undDigital-Unerfahrene zu erreichen. Zur Unterstützung dieser Ziele ist Neposbereits mit den ersten Kommunen in Deutschland im Gespräch.5. Je digitaler, desto mobiler und interaktiver im Alter.Auch die Bertelsmann Stiftung attestiert digitalen Innovationen vielfältigeChancen für das soziale Leben, das Wohnen und die Gesundheit (10). Sie bringenverloren gegangene Wertschätzung zurück und sorgen für die Integration in eineGemeinschaft, für aktive soziale Kontakte aber auch mehr Bewegung, Interaktion,Nachbarschaft, Reisen und Kommunikation über Entfernungen. Für ein zufriedeneresund gesünderes Leben.*** Wie die digitale Inklusion gelingt! ***Der Schlüssel für eine umfassende digitale Inklusion ist ein stärkeresBewusstsein für die Bedürfnisse der Älteren, eine einheitliche Bedienung derzahlreichen Angebote und eine zielgruppengerechte Anleitung. NeposGeschäftsführer Paul Lunow dazu: "In den letzten vier Jahren haben wir gemeinsammit Hunderten Seniorinnen und Senioren Erkenntnisse gewonnen, die wertvoll fürdie Produkte und Dienstleistungen der Zukunft sind."*** Die digitale Inklusion schaffen wir nur gemeinsam. ***Viele Unternehmen und Startups arbeiten im Sinne einer digitalen Inklusion allerMenschen in unserer Gesellschaft, um gemeinsam digitale Mauern einzureißen, dienoch immer die Älteren unserer Gesellschaft vom Geschehen ausgrenzen. Beispielefür Unternehmen, die Produkte und Services für die digitale Inklusion bieten:- https://nebenan.de- https://www.digitaler-engel.org- https://www.wegeausdereinsamkeit.de/- https://lumenapp.com- https://growwisr.com- https://www.grandpal.co- https://ada.com/de/*** Über Nepos ***2015 von Paul Lunow und Florian Schindler in Berlin gegründet ist das Herzstückvon Nepos die einfachste Bedienoberfläche der Welt. Über vier Jahre und nachmehreren Langzeitstudien zusammen mit der Zielgruppe 65+ brachte der Age TechExperte das Produkt zur Marktreife. Die universelle Bedienoberfläche vereinfachtdie Nutzung des Internets sowie digitaler Angebote und schafft so eineneinfachen Zugang in die digitale Welt. Nepos minimiert die Zugangsbarrieren undintegriert mit dem Angebot zusammen mit Kooperationspartnern die Älteren undNicht-Digitalen unserer Gesellschaft. 2020 stieg Alexandra Böhmer als CEO einund entwickelt das Unternehmen und dessen Angebote mit dem internationalen,engagierten Team stetig weiter.Honorarfreies Bildmaterial im Anhang.Quellen:(1)Initiative D21 (2019): D21 DIGITAL INDEX 2018/2019. Jährliches Lagebild zurDigitalen Gesellschaft(2)Luhmann, M., & Hawkley, L. C. (2016). Age differences in loneliness from lateadolescence to oldest old age. Developmental Psychology, 52(6), 943-959.https://doi.org/10.1037/dev0000117(3)Manfred Spitzer (2019): Einsamkeit: Die unerkannte Krankheit. Droemer TB(4)Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialenSicherungssysteme unter Vorsitz von Prof. Bert Rürup(5)http://ots.de/ioDC0M(6)http://ots.de/z6iqaQ(7)http://ots.de/wV4VZH(8)Statistisches Bundesamt, Ältere Menschen in Deutschland und der EU, 2016(9) http://ots.de/8cKW6z(10)http://ots.de/P5x9NrPressekontakt:Pressekontakt:Annett Oeding | Strategie & KommunikationP: +49-(0)40-334 424 56, C: +49-(0)172-327 94 38, E: presse@nepos.dehttps://www.nepos.de/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140483/4517005OTS: NEPOS GMBHOriginal-Content von: NEPOS GMBH, übermittelt durch news aktuell