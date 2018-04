Digitale Identität für geflüchtete Menschen: UNO-Flüchtlingshilfe auf der re:publica 2018

Bonn (ots) - Die UNO-Flüchtlingshilfe, der Partner desFlüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), behandeltgemeinsam mit IBM auf der re:publica 2018 die Themen digitaleIdentität und Digitalisierung für geflüchtete Menschen. Diere:publica ist die größte Konferenz über Digitalisierung undGesellschaft in Europa. Auf dem Stand der UNO-Flüchtlingshilfe findenin einem UNHCR-Zelt dazu vom 2. bis 4. Mai Vorträge, Diskussionen undWorkshops statt. Internationale Experten bieten den TeilnehmendenEinblicke in die oft harte Realität beim humanitären Einsatz inKrisengebieten und erläutern, wie digitale Lösungen dabei konkrethelfen können.Karl Steinacker, seit 30 Jahren bei den Vereinten Nationen undTeamleiter für digitales Identitätsmanagement beim UNHCR, wirdzusammen mit Valerie Khan, Beraterin der Weltbank und desWelternährungsprogramms, der Frage von digitalen Identitäten inIndustrie- und Entwicklungsländern nachgehen: am Freitag, 4. Mai, um10 Uhr auf Stage 5.Ort der re:publica 2018:STATION Berlin, Luckenwalder Str. 4-6, 10963 Berlin"Was deutschen Internetnutzern einen komfortablen Service bietet,kann für Flüchtlinge überlebenswichtig sein: digitale Identität", soder Geschäftsführer der UNO-Flüchtlings-hilfe, PeterRuhenstroth-Bauer. "Deshalb freuen wir uns, dass dieUNO-Flüchtlingshilfe gemeinsam mit IBM und dem UNHCR auf derre:publica dieses Thema in den Fokus rücken kann."Für Flüchtlinge bedeutet digitale Identität das Recht aufAufenthalt und Bildung, in Flüchtlingscamps in Afrika aber auchexistenziell den Zugang zu Nahrung und anderen lebenswichtigenHilfen. Ohne eine amtliche Registrierung existieren der Mensch undseine Bedürfnisse nicht. Aktuell sind mehr als 65 Millionen Menschenauf der Flucht - moderne Technologien, um diesen Menschen wiedereinen Platz im Leben zu verschaffen, sind also ein zentrales Thema.Pressekontakt:Dietmar KappeTel. 0228-90 90 86-41kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell