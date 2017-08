Digitale Ideen für das freie Wort - Medienkonferenz scoopcamp mit vier internationalen Keynotes (FOTO)

Hamburg (ots) -An vielen Orten der Welt stehen die freien Medien aktuell unterDruck. Staatenlenker, Interessengruppen und Fake-News-Ideologenbeeinflussen die Redaktionen. Kreativität und frische Ideen sindgefragt, um sich auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen Freiräumezu schaffen und sich zu entfalten. Das scoopcamp 2017 - dieInnovationskonferenz für Medien - stellt vier internationale Keynotervor, die eigene Wege gehen und die beispielhaft für eine neueGeneration von Medienmachern stehen. Am 28. September ladennextMedia.Hamburg und dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH zum Mitdenkenein.Im Kampf gegen Fake News - wie sich der Journalismus wappnet"The news is broken and we know how to fix it" - die Mission vonWikiTribune ist klar. Im Kampf gegen das Misstrauen seitens derLeser, in Zeiten von Fake News, soll das neue Projekt von Jimmy Waleshelfen. Gegründet wurde das Nachrichtenportal mit Wiki-Prinzip indiesem Frühjahr - gemeinsam mit Orit Kopel, die beim scoopcamp direktzum Start von WikiTribune im September erstmalig in Deutschlandspricht. Sie wird vom Projekt und über die ersten Tage der Plattformberichten.Medienforscher Vasily Gatov widmet sich ebenfalls dem Thema FakeNews. Ob und wie Qualitätsjournalismus helfen kann, das Vertrauenbeim Leser zurückzugewinnen, wird er in seiner Keynote thematisieren.Gatov gründete unter anderem ein Innovationslabor für die russischeNachrichtenagentur RIA Novosti, bevor diese vom Kreml in dasPR-Staatsunternehmen Rossija Sewodnja umgewandelt wurde. Mittlerweilelehrt Gatov an der USC Annenberg Center on Communication Leadership &Policy in Los Angeles unter anderem zur Zukunft der Massenmedien underforscht, wie sich Journalismus gegen digitale Propaganda wappnenkann.Bewegte Bilder: Video erobert die BerichterstattungNeben dem Phänomen bewusst gestreuter Falschmeldungen sindBewegtbilder eines der treibenden Themen im Journalismus der letztenJahre. Durch Algorithmen in sozialen Medien und die damit verbundenestärkere Wahrnehmung bei den Nutzern stehen Verlage und Medienhäuservor der Herausforderung, ihre Inhalte auch in Form von Videosaufzubereiten. Für Jigar Mehta, Head of Video bei Fusion, stellt dasKonsumverhalten der Millennials keine Gefahr für den Journalismusdar, sondern eine Chance. So hat er unter anderem für AJ+ oder derNew York Times neue kollaborative Storytelling-Plattformenentwickelt, um Leser eine mediale Stimme zu geben und sie an derBerichterstattung teilhaben zu lassen. Für sein Engagement, denJournalismus demokratischer, diverser und multikultureller zu machen,wird Mehta mit dem scoop Award 2017 ausgezeichnet. Er hält dieEröffnungs-Keynote beim diesjährigen scoopcamp zum Thema "The stateof online video, exploring the opportunities for publishers intoday's media environment."Mit Osagie Alonge wird ein weiterer Experte für Videoformate beimscoopcamp auf der Bühne stehen. Er ist Managing Director bei PulseNigeria. Das Nachrichtenportal erhielt Anfang des Jahres starkeUnterstützung und Coachings von Ex-BILD-Herausgeber Kai Diekmann, derfür Ringier in Afrika eine Art Medien-Entwicklungshilfe leistet.Erstaunlicherweise haben sich digitale und vor allem mobile Inhaltein Nigeria längst etabliert, der Journalismus hat dort das Zeitaltervon Print- und TV-Medien gewissermaßen übersprungen. Alonge hälteinen Vortrag zum Thema "Growing a digital publishing house inNigeria and Africa."TV, Print und Online - crossmediales AbschlusspanelDie Erkenntnisse des Tages werden abschließend in einerhockkarätig besetzten Runde diskutiert: Kai Gniffke, ersterChefredakteur von ARD-aktuell, nimmt dabei neben Peter Kropsch,Vorsitzender der Geschäftsführung der dpa Deutsche Presse-AgenturGmbH, auf der Bühne Platz. Ebenfalls dabei ist Niddal Salah-Eldin,noch Head of Social Web bei der WELT, bald Director of DigitalInnovation und damit Beraterin der Chefredaktion. Gemeinsam werdendie Experten über die Herausforderungen sprechen, vor denen diefreien Medien und unabhängiger Journalismus weltweit stehen. Und esgeht um die Chancen, die digitale Innovationen und New Storytellingin diesen Zeiten bieten. Moderiert wird die Runde vonheute-plus-Moderator Daniel Bröckerhoff.scoopcamp Sessions - Konferenz zum MitmachenNeben den internationalen Keynotes und der Paneldiskussion bietetdas scoopcamp seinen Teilnehmern zahlreiche Möglichkeiten zumMitmachen an. Am Nachmittag finden insgesamt sechs interaktiveWorkshop-Sessions zu aktuellen Medienthemen statt. Darunter einWorkshop von Michael Schulheiß (Redaktionsleiter) und Holger Wiebe(stellv. Redaktionsleiter) aus der Entwicklungsredaktion von ZEITONLINE mit dem Titel "Conversational UI - Design Thinking: Wie man indrei Stunden 30 neue Ideen findet". In einer weiteren Session wirdsich Isabelle Sonnenfeld, Leiterin des Google News Lab, mit derBundestagswahl beschäftigen; ihr Workshop-Titel lautet"Bundestagswahl 2017 - zwischen Faktencheck und Trends". Bereits imVorfeld des scoopcamp findet ein Design Sprint zum Thema"Publish_Public_Spaces" unter der Leitung von Meinolf Ellers (ChiefDigital Officer, dpa), Prof. Stephan Weichert (Medien- undKommunikationswissenschaftler, Hamburg Media School) und WolfgangWopperer-Beholz (Co-Founder, mindmatters) statt, der ebenfalls ineinem Workshop vorgestellt wird. Das komplette Programm und vielesmehr stehen auf www.scoopcamp.de zur Verfügung.Wer sich die Innovationskonferenz für Medien nicht entgehen lassenwill, kann sich noch Tickets sichern: www.scoopcamp.de/tickets. FürVolontäre und Studenten gibt es übrigens saftige Rabatte.Das scoopcamp wird von nextMedia.Hamburg, der Standortinitiativeder Medien- und Digitalwirtschaft, und der Nachrichtenagentur dpaveranstaltet. Google News Lab, die mh:n digital GmbH, Zeit Online undBuzzRank unterstützen das scoopcamp als Partner.Über das scoopcampDas scoopcamp ist die Innovationskonferenz für Onlinemedien. Seit2009 lädt Hamburg@work - und seit 2014 nextMedia.Hamburg - jährlichzusammen mit der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH mehr als 250Experten, Entscheider und Innovatoren der IT- und Medienbranche zurDiskussion über Trends und aktuelle Themen an der Schnittstellezwischen Redaktion, Programmierung und Produktentwicklung ein. ImFokus stehen Themen wie "Data Journalism", "Social Media" und "NewStorytelling" in digitalen Medien. www.scoopcamp.deÜber nextMedia.HamburgnextMedia.Hamburg ist die Hamburger Initiative für die Medien- undDigitalwirtschaft. Sie wird getragen von der Freien und HansestadtHamburg, der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH,dem Verein Hamburg@work sowie engagierten Unternehmen undPersönlichkeiten. Ziel der Initiative ist es, die Spitzenposition derMedienmetropole Hamburg zu sichern und die Rahmenbedingungen für diehiesigen Unternehmen zu verbessern. Die Initiative ist derAnsprechpartner zu allen Fragen der digitalen Wirtschaft fürUnternehmen, Institutionen und die Öffentlichkeit in Hamburg.Abonnieren Sie jetzt den Newsletter und erhalten Sie regelmäßigaktuelle Informationen aus der Medien- und Digitalbranche. WeitereInformationen unter http://www.nextMedia-Hamburg.deÜber die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHDie dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängigeDienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagenturversorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus demIn- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren undReportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach imdpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig vonWeltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oderRegierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um dieUhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender,Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehrals 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.Pressekontakt:Lennart PlutatFAKTOR 3 AGnextMedia.HamburgTelefon: +49 40-679446 80E-Mail: l.plutat@faktor3.deJens Petersendpa Deutsche Presse-Agentur GmbHLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 30-2852 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell