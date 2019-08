Digitale Hilfe für den Schulterblick / Ausstiegswarner gegen Dooring-Unfälle im Vergleich (FOTO)

München (ots) -Ausstiegswarner sollen Autoinsassen beim Türöffnen vor nahendenVerkehrsteilnehmern warnen und so Kollisionen mit Autotüren(Dooring-Unfälle) zu verhindern. Audi und Mercedes haben die erstenSysteme in zwei Modellen verbaut. Der ADAC hat deren Funktionüberprüft. Das Ergebnis: Sie funktionieren zuverlässig, wie vomHersteller beschrieben. Während die Mercedes A-Klasse die Insassenbeim Öffnen der Türe audiovisuell (Blinken im Außenspiegel,zusätzlich Ton) warnt, kann Audi im A6 durch einen elektronischenSchließmechanismus das Öffnen der Tür um eine knappe Sekundeverzögern (haptische Warnung). Zusätzlich erscheint im Außenspiegelein Dauerlicht. Einen zusätzlichen Ton gibt es nicht.Aber: Parkt eng hinter dem Testfahrzeug ein anderes Auto, ist dieSensorik eingeschränkt und beide Systeme sind in ihrer Funktionbeeinträchtigt. Mercedes warnt deutlich verspätet, der Audi zeigt nurnoch ein Warnlicht sobald der Verkehrsteilnehmer im Sensor sichtbarist. Wenn das rechtzeitige Verzögern der Türöffnung misslingt, wäreeine deutlichere und akustische Warnung wünschenswert.Auch wenn in der Parksituation mit verdecktem Sensor die Systemenur eingeschränkt funktionieren, sind Ausstiegswarner aus Sicht desADAC sinnvoll um Dooring-Unfälle zu vermeiden. In vielen Fahrzeugenist die nötige Sensorik bereits mit einem Totwinkelassistentenverbaut und könnte vom Hersteller effizient genutzt werden. So könnendie Ausstiegswarner mit wenig Aufwand einen wichtigen Beitrag zurVerkehrssicherheit leisten - auch im Hinblick auf E-Scooter, diemeist einen längeren Bremsweg haben als Fahrräder.Spiegel- und Schulterblick können sie aber nicht ersetzen: BeimAussteigen muss der Verkehr aufmerksam beobachtet werden. Dabei kannder "Holländische Griff" helfen: Hier wird die Tür beim Aussteigenmit der türabgewandten, also der rechten Hand geöffnet. Das führtfast automatisch zum Schulterblick und dem Blick in den Spiegel.Grundsätzlich sollten Verkehrsteilnehmer einen ausreichendenSeitenabstand zu parkenden Fahrzeugen einhalten und wenn mitaussteigenden Personen zu rechnen ist, aufmerksam und bremsbereitsein sowie mit angepasster Geschwindigkeit fahren.Für den Test fuhren eine Autoattrappe (50 km/h), ein Radfahrer (20km/h) und ein E-Scooter (20 km/h) am stehenden Testfahrzeug vorbei.Einmal ohne ein dahinter parkendes Auto und einmal mit einem in 50 cmAbstand stehenden Fahrzeug. Die Fahrertür wurde in dem Momentgeöffnet, in dem für die jeweiligen Fahrzeuge ein Anhalten geradenoch möglich gewesen wäre (Anhalteweg = Schrecksekunde und Bremsweg).Neben der Fahrertür wurde auch die generelle Funktion für alleFahrzeugtüren getestet, sowie die Zeit gemessen, in der das Systemnach Abstellen des Motors aktiv blieb.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://adac.de/ausstiegswarnerPressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell