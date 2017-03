Digitale Grundrechte gibt es nur mit Anonymität für alle im Internet! / Neue Petition: Gestalten Sie das Wahlprogramm der Parteien mit (FOTO)

Krefeld (ots) -Gemäß einer von "Das Wissenschaftszentrum Berlin", "Infas" und "DIEZEIT" in 2016 veröffentlichten Vermächtnisstudie fürchten dieMenschen mehr als Krieg, kein selbstbestimmtes Leben führen zukönnen.Mit anderen hat Kanzlerkandidat Martin Schulz daraufhin die Chartader Digitalen Grundrechte in der Europäischen Union mit iniziiert.Sieht man sich die Tweets der meisten Politiker an, so sucht man beiihnen vergeblich Umsetzungsvorschläge für die digitalen Grundrechte.Olaf Berberich, Autor des "Bauplan für die digitale Gesellschaft" istskeptisch:"Ich befürchte, es wird bei guten Absichten bleiben! Nicht einmal1500 Mitunterzeichner der Charta bringen Schulz offensichtlich zuwenige Wählerstimmen, um das Thema gegenüber seinen 365.000 Followernbei Twitter auch nur in einem Tweet zu erwähnen."Dabei betrifft der sich rasend schnell vollziehende digitale Wandelund die zunehmende Datenverwertung und Datenmanipulation uns alle.Berberich findet die Charta ist eher ein Thema für Juristen.Möglicherweise fühlen sich viele nicht kompetent genug, hier zuunterzeichnen.Alternativ startet Berberich jetzt eine Petition zum Thema "DasGrundrecht für jeden auf Anonymität im Internet" bei change.org undhofft, dass möglichst viele über den Link http://bit.ly/2n5p0cXmitunterzeichnen.An wenigen Merkmalen kann jeder im heutigen Internet identifiziertund so auch überwacht werden.Nur, wenn jeder standardmäßig anonym im Internet unterwegs sein kann,können die Forderungen aus der Charta überhaupt umgesetzt werden.Mit dieser einfachen Botschaft hofft Berberich mehr Menschen zuerreichen. Anonym ist heute schließlich jeder beim Einkaufen in derStadt oder auch auf einem Bürgerfest. Jeder entscheidet selbst, wannund wem er seinen Namen nennt.So sollte es auch digital funktionieren! Dafür muss Bestellen,Bezahlen, Social Media oder auch das Stellen einer Frage an einenGleichgesinnten ohne Preisgabe personalisierter Daten auch imInternet möglich sein. Das geht nur mit der gleichen Infrastrukturfür alle!Sie finden- Informationen zum Bauplan für die digitale Gesellschaft unterhttp://gisad.eu/der-bauplan/.- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu.- Das GISAD Grundsatzprogramm unter http://dl.gisad.eu/wg.pdf.- die aktuellen Blogartikel unter http://www.finders.de.- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2.Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_Berberich.Pressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: GISAD, übermittelt durch news aktuell