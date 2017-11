Digitale Gewinner gesucht! / Bewerbungsstart für den Digital Leader Award 2018

--------------------------------------------------------------Hier bewerben!http://ots.de/I5cqX--------------------------------------------------------------Bad Homburg (ots) - Jan Willem Dees, CEO von Dimension DataDeutschland, und Michael Beilfuß, Executive Vice President bei derIDG Business Media GmbH, haben die Bewerbungsphase für die dritteAuflage des Digital Leader Award (DLA) gemeinsam eröffnet. Ab sofortkönnen Unternehmen, Verbände und Institutionen ihreDigitalisierungsprojekte unter www.digital-leader-award.deeinreichen. Die Bewerbungsfrist endet am 16. Februar 2018. DiePreisverleihung findet am 28. Juni 2018 in Berlin statt. Zur Galawerden mehrere hundert Top-Entscheider aus Wirtschaft, Medien,Wissenschaft und Politik erwartet."Anders als noch vor wenigen Jahren sehen wir heute immer mehrDigitalisierungsprojekte, die hinsichtlich Strategie, Qualität,Nachhaltigkeit und vor allem auch in der Umsetzung höchstenInnovationsstandards entsprechen. Digitale Produkte und Services ausDeutschland tragen mittlerweile entscheidend zur Weiterentwicklungder Märkte sowie zur Wert- und Produktivitätsentwicklung imUnternehmen bei und treiben den Wettbewerb voran. Nach dem Siegeszugder Marke 'Made in Germany' benötigen wir in Deutschland ein neuesQualitätssiegel - 'Innovated in Germany'", sagt Jan Willem Dees, CEOvon Dimension Data Deutschland. Michael Beilfuss, Executive VicePresident bei der IDG Business Media GmbH, ergänzt: "Deutschlandbraucht Digitalisierung - und Deutschland kann Digitalisierung. Mitder Auszeichnung wollen wir Ergebnisse sichtbar und einem breitenPublikum zugänglich machen. Der Digital Leader Award bietet eineexzellente Plattform für den dringend benötigten Austausch zwischenDeutschlands Thought Leadern der digitalen Transformation."Laut der aktuellen Studie "Digitale Transformation undZusammenarbeit mit Startups in Großunternehmen in Deutschland und denUSA" von Etventure, GfK und YouGOV haben im Vergleich zum vergangenenJahr deutlich mehr deutsche Großunternehmen die DigitaleTransformation als eine der Top-3-Aufgaben priorisiert. Zwar setzennur 50 Prozent der befragten Unternehmen diese Priorität, die Zahlder in Angriff genommenen Digitalisierungsprojekte in Deutschlandnimmt jedoch von Jahr zu Jahr zu. An vielen Stellen in Unternehmen,Startups, Verbänden, Ministerien oder Institutionen werden manchmalerste, manchmal mutige Transformationsprojekte geplant und umgesetzt.Höchste Zeit also, die digitale Transformation sichtbar zu machen -und dadurch einerseits Sichtbarkeit für Deutschlands Vorreiter undVordenker zu schaffen, gleichzeitig jedoch auch Dritte zuinspirieren, die digitale Transformation als Chance und Notwendigkeitgleichermaßen zu begreifen. Genau an dieser Stelle setzt dieInitiative von Dimension Data und IDG Business Media unter derSchirmherrschaft der amtierenden Bundeswirtschaftsministerin BrigitteZypries an.Neue Kategorie-Struktur deckt die wichtigsten Themenbereiche abDer Wettbewerb berücksichtigt mit insgesamt sieben Kategorien diewichtigsten Themenbereiche, die Unternehmen heute im Zuge derDigitalisierung umtreiben. Während die Kategorie "Create Impact" aufganzheitliche Digitalisierungsprojekte abzielt, thematisieren dieKategorien "Shape Experience" und "Invent Markets" Produkte undDienstleistungen - sowohl auf Kundenebene als auch bei derEntwicklung ganzer Märkte. Themen rund um Arbeit 4.0 finden in derneu geschaffenen Kategorie "Transform Culture" genauso ihren Platzwie Digitalisierungsprojekte im Marketing, die in der neuen Kategorie"Rethink Marketing" eingereicht werden können. Bewerbungen aus demNon-Profit-Bereich oder der öffentlichen Verwaltung konkurrieren inder Kategorie "Digitize Society" um die begehrten Trophäen.Langfristig angelegte, komplexe Strategien finden schließlich in derebenfalls neuen Kategorie "Envision Strategy" ein Zuhause.Für den Digital Leader Award können sich Projektteams undEinzelpersonen mit ihrer Arbeit online unterwww.digital-leader-award.de bewerben. Eine unabhängige Jury ausrenommierten Digitalisierungsexperten, Medien, Marktforschung,Politik und Wissenschaft wird aus dem Teilnehmerfeld die bestenProjekte auswählen. Die Sieger werden im Rahmen einer feierlichenGala am 28. Juni 2018 in Berlin bekanntgegeben.Zu den Gewinnern des Jahres 2017 zählen Führungskräfte und Teamsder Axel Springer SE, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge,der Continental AG, der Erwin Renz Metallwarenfabrik, des FC BayernMünchen, des Fraunhofer-Instituts für Graphische Datenverarbeitung,des Lufthansa Innovation Labs, der Molecular Health GmbH, der SPIESAG Group GmbH und von Vorwerk International.Über den Digital Leader AwardMit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media undDimension Data Deutschland dem Thema Digital Leadership eine breiterePlattform bieten. In sieben Kategorien werden Preise anFührungskräfte verliehen, die die Digitale Transformation ihresUnternehmens forcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit ihresUnternehmens im digitalen Zeitalter sicherstellen. Die Entscheidungtrifft eine unabhängige Jury aus renommierten Experten ausWirtschaft, Wissenschaft und Medien.
Web: http://www.digital-leader-award.de