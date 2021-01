Digitale Gesundheitsversorgung der Zukunft: Zava und sprechstunde.online bündeln ihre Kräfte

Hamburg/London/Essen (ots) - Telemedizin-Marktführer Zava setzt seinen Wachstumskurs fort und übernimmt die B2B-Videodienstplattform sprechstunde.online, um gemeinsam den nächsten großen Schritt in Richtung umfassender und flächendeckender Telemedizin-Versorgung zu gehen.Mit seiner KBV-zertifizierten Videosprechstunden-Software ist sprechstunde.online bundesweit Marktführer unter den Anbietern, die unabhängig vom Praxis-Verwaltungs-System (PVS) operieren.Gemeinsam wollen Zava und sprechstunde.online in den kommenden Monaten neue telemedizinische Angebote für Patienten und Leistungserbringer auf den Weg bringen und gesetzlich Versicherten aller Krankenkassen die Zava-Angebote in Deutschland als Teil der Regelversorgung kostenfrei nutzbar machen."Zava wechselt in den 360°-Modus und stellt die Weichen für einen ganzheitlichen Blick auf Patienten und Leistungserbringer. Im ambulanten Bereich sind wir durch den wegweisenden Zusammenschluss mit sprechstunde.online ab jetzt führend. Mit Zava wird der Wechsel zwischen analoger und digitaler Welt für eine Vielzahl von Gesundheitsdienstleistern und deren Patienten zur Selbstverständlichkeit werden", sagt David Meinertz, CEO von Zava."Durch die Zusammenarbeit mit sprechstunde.online können wir Ärzten und anderen medizinischen Leistungserbringern künftig viel Flexibilität sowie verschiedene Einstiegsoptionen bieten, um die Telemedizin direkt mitzugestalten. Der Eintritt in den GKV-Markt auch für Zava Patientenangebote mit sprechstunde.online wird dabei zum ersten Meilenstein", ergänzt Dr. Claudia Linke, Deutschland-Chefin bei Zava.Jochen Roeser, Geschäftsführer von sprechstunde.online, sagt: "Wir bieten Leistungserbringern sofort einsetzbare und sichere Lösungen für ärztliche Online-Beratungen oder -Therapien. Videosprechstunden, Konsultationen, Zweitmeinungen, Kontrolltermine, Folgetermine - durch den digitalen Austausch ist der Patienten-Kontakt flexibler und infektionssicher. Gepaart mit Zavas beträchtlicher Patientennähe wollen wir die digitale Versorgungskette schließen. Neue Angebote gestalten wir konsequent aus der Patienten- und Nutzerperspektive und eröffnen unseren Ärzten und Therapeuten zusätzliches Potential."Im Zuge der Corona-Pandemie ist der Bedarf an digitalen Gesundheitslösungen enorm gestiegen. Mit knapp 5 Millionen telemedizinischen Beratungen und Behandlungen ist Zava führender Anbieter telemedizinischer Leistungen in Deutschland und Europa. sprechstunde.online zählt mit über 12.000 registrierten Ärzten und Therapeuten als Nutzer zu den am weitest verbreiteten Videosprechstunden-Dienstleistern in Deutschland. Die Angebote richten sich nach KBV-Vorgaben, sind DSGVO-konform und für alle Patientengruppen abrechenbar.Neben dem weiteren Ausbau des Netzwerks niedergelassener Ärzte sollen in Zusammenarbeit künftig auch Leistungsangebote aus den therapeutischen Bereichen und sektorenübergreifende Versorgungsangebote ermöglicht werden. So ist sprechstunde.online zum Beispiel bereits heute in der Lage, einen Patienten mit seinem Orthopäden und seinem Physiotherapeuten in einer Video-Mehrfachkonferenz zu verbinden.Über den Kaufpreis und die weiteren Details der vertraglichen Regelungen wurde Stillschweigen vereinbart.Über ZavaZava ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen für Patienten in Deutschland und Europa. Seit 2011 wurden knapp 5 Millionen Beratungen und Behandlungen für Patienten aus Deutschland, Großbritannien, Irland und Frankreich durchgeführt. Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig per Internet, Telefon- und Video-Sprechstunde. Medikamente können per Versandapotheke zum Patienten nach Hause geschickt oder in der Apotheke vor Ort abgeholt werden.Die Online-Arztpraxis Zava wurde von David Meinertz (CEO) gegründet und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter an den Unternehmensstandorten in London und Hamburg.Über www.zavamed.com/de (http://www.zavamed.com/de) werden über 35 krankheitsspezifische Sprechstunden aus den Bereichen Allgemeinmedizin, Dermatologie, Innere Medizin, Männer- und Frauengesundheit sowie der Reisemedizin per Anamnesebogen oder Foto-Diagnose angeboten. Ergänzend zur Online-Arztpraxis können über die Zava-App (https://www.zavamed.com/de/zava-app.html) direkte Arzt-Patienten-Gespräche per Video oder Telefon in Deutschland gebucht und durchgeführt werden. Patienten erhalten für Medikamente oder Gesundheits-Apps elektronische Rezepte. Mehr Infos unter: www.zavamed.com/de (http://www.zavamed.com/de)Über sprechstunde.onlineSprechstunde.online ist eine von der Deutschen Arzt AG entwickelte Plattform für online-Videosprechstunden. Das sich rasch wandelnde Gesundheitswesen braucht im Zeitalter der Digitalisierung innovative, nachhaltige und verlässliche Lösungen. Als KBV-zertifizierter Anbieter ist sprechstunde.online vielseitig einsetzbar: Kontrolltermine, Konsultationen, Therapien, Besprechungen, Zweitmeinungen, Folgetermine, allgemeine Beratungen und Behandlungen und vieles mehr.Hinter sprechstunde.online steht ein erfahrenes Team aus den Bereichen Gesundheit, Datensicherheit, Design und Usability. Mit über 12.000 Ärzten und Therapeuten als Nutzer und über 1 Mio. Videominuten pro Monat ist sie deutschlandweit führender Anbieter für Videosprechstunden.Über Deutsche Arzt AGDie Deutsche Arzt AG integriert innovative, digitale Gesundheitslösungen in etablierte Gesundheitsversorgungssysteme mit dem Ziel, die Zugänge zu Gesundheitsleistungen einfacher, schneller und effizienter zu gestalten. Dabei verbindet die Deutsche Arzt AG ihr stark wachsenden Versorgungsnetzwerk, bestehend aus über 900 eingebundenen niedergelassenen Ärzten, 130 Physiotherapieeinrichtungen und mehreren §140a SGB V Krankenkassendirektverträgen, mit bereits etablierten digitalen Assistenzsystemen wie der Videosprechstunde, online-Therapie und mehreren §20 SGB V online-Präventionsangeboten.Pressekontakt:Kontakt Zava:Victoria Meinertzpr@zavamed.comTel.: +49 152 25818706www.zavamed.com/deKontakt sprechstunde.online:Andrea Niehauspr@sprechstunde.onlineTel.: +49 151 27604751www.sprechstunde.onlineOriginal-Content von: Zava, übermittelt durch news aktuell