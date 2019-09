Digitale Geräte, die jeder bedienen kann (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit Laptops und Smartphones von Ordissimo kann jeder in derdigitalen Welt "mitmischen".Der französische Computerhersteller Ordissimo entwickelt undproduziert seit 17 Jahren einfach zu bedienende Laptops undSmartphones. Die Geräte sind besonders für Einsteiger und Seniorengeeignet, da die Technologie aus Sicht der Anwender entwickelt wurde.Die intuitive Bedienung wird über ein spezielles Betriebssystemermöglicht. Es werden auf der Startseite alle wichtigen Funktionengleichzeitig angezeigt - sie sind für den Anwender mit einem Klickerreichbar. In Frankreich weist Ordissimo schon einen sehr hohenBekanntheitsgrad und kann über 120.000 aktive Nutzer vorweisen. Durchden Börsengang auf Euronext Growth im Jahr 2018 möchte Ordissimo diefinanziellen Ressourcen nutzen, um die Marktstellung in ganz Europaauszubauen. Dabei ist Deutschland der wichtigste neue Markt inEuropa, denn hier sind etwa 10 Millionen Menschen digital nichtvernetzt. Auf der IFA 2019 in Berlin stellt Ordissimo das gesamteProdukt-Portfolio vor. Drei Laptops und zwei Smartphones können inHalle 17, Stand 103 einem Praxistest unterzogen werden. Außerdemstellt Ordissimo einen All-In-One-PC vor, von dem ein Prototyp aufder IFA getestet werden kann."Wir haben uns bei den Laptops darauf konzentriert, eine sehreinfache und übersichtliche Tastatur zu entwickeln", erklärtChristophe Berly, Gründer von Ordissimo. "Dabei hat jedes Zeichenseine eigene Taste und alle wichtigen Funktionen sind mit einem Klickerreichbar. So bieten wir dem Anwender einen maximalen Komfort." Aufder Tastatur sind wichtigen Zeichen wie dem "@" eine eigene Tastezugeordnet. Auch für die häufig verwendeten Befehle "Kopieren" und"Einfügen" gibt es separate Tasten. Außerdem sind Direktwahltastenvorhanden, so dass der Nutzer intuitiv mit einem Klick auf seinE-Mail-Postfach oder das Internet zurückgreifen kann. Eine"Home"-Taste bietet zudem den Komfort, den Startbildschirmaufzurufen, wenn der User den Überblick verloren hat.Über 50 Programme sind auf jedem Ordissimo Laptop schonvorinstalliert. Darunter befinden sich eine vollständige Version von"LibreOffice" sowie verschiedene Gesellschaftsspiele. Text- undBildbearbeitung sind dabei intuitiv zu bedienen, indem alleFunktionen mit selbsterklärenden Zeichen versehen sind. Mit derZoom-Taste können die Texte und Bilder ganz einfach vergrößert werden- dies gilt für alle Funktionen des Ordissimo Laptops.Bei der Bildbearbeitung lassen sich ohne Mühe Bilder vergrößernoder verkleinern. Einzelne Teile aus den Fotos können ganz einfachmit der Maus oder durch Eingabe der Größe ausgeschnitten werden. Sokann jedes Bild an das Wunschformat angepasst werden. DieOriginaldateien werden dabei immer gespeichert, damit sie nichtverloren gehen. Die Laptops von Ordissimo sind virensicher und werdendurch einfach durchzuführende Updates immer auf den neuesten Standgebracht. Die Updates sind dabei kostenfrei und werden auch auf Dauerunentgeltlich zur Verfügung gestellt.Praktisch für Einsteiger sind darüber hinaus verschiedeneLeitfäden die Ordissimo zu den Geräten anbietet. Jedem Computer undSmartphone liegt eine ausführliches, reichlich bebildertes sowiegedrucktes Handbuch bei. In diesem werden die gängigsten Funktionenvon Ordissimo erklärt und vertieft. Noch ausführlichere Leitfäden zuallen Fragen können auf der Webseite www.ordissinaut.de eingesehenwerden. Falls weiterer Informationsbedarf besteht, hat Ordissimozudem unter der Nummer 0322 2174 5102 eine kostenloseKundendienst-Hotline eingerichtet.Auf der IFA 2019 in Berlin stellt Ordissimo folgende sechsProdukte vor:- Der Laptop Sarah ist mit einem 15-Zoll-Full-HD-Bildschirmausgestattet und dank umfassender Anschlüsse das ideale Gerätfür zu Hause. Er überzeugt durch ein elegantesVollaluminiumgehäuse und einen Intel N4000 Prozessor mit 4-GBRAM-Arbeitsspeicher und einer 128-GB-SSD-Festplatte. UVP: 499,00EUR.- Der Laptop Agathe 3 ist mit einem 14-Zoll-Full-HD-Bildschirm einperfekter Begleiter für unterwegs. Die Metalloptik hat zudem einelegantes Aluminium-Design. Der Intel Celeron 4000 Prozessorsorgt für einen optimalen Workflow. Der Arbeitsspeicher beträgt4 GB RAM und die 64 GB große Festplatte garantiert genügendSpeicherplatz. UVP: 399,00 EUR.- Der Laptop Laura ist ein leistungsstarker Computer mit einemIntel Pentium N5000 Prozessor. Der große 17-Zoll-HD+-Bildschirmermöglicht eine optimale Bildschärfe. Der Laptop Laura bietetein Höchstmaß an Bedienkomfort und überzeugt mit einer 1 TBgroßen Festplatte. UVP: 699,00 EUR.- Der Ordissimo All-In-One Desktop PC ist mit seinem23,6-Zoll-Full-HD Bildschirm der ideale Computer für zu Hause.Ein Intel Pentium Prozessor mit 4-GB-RAM-Arbeitsspeicher undeine 128-GB-SSD-Festplatte sorgen für eine optimale Verwaltungund Organisation der eigenen Daten. UVP: 599,00 EUR.- Das Smartphone Le Numéro 1 überzeugt mit einer speziellenOrdissimo Android-Benutzeroberfläche für mehr Funktionalität undLeistung. Ein 5,5 Zoll großer Full-HD-Bildschirm zeigt Fotos insehr guter Qualität. Ein schneller Schnappschuss oder einFamilienbild können mit der 13-Megapixel-Rück- oder der8-Megapixel-Frontkamera geschossen werden. UVP: 299,00 EUR.- Das Le Numéro 1 "mini" ist der kleine Bruder des Le Numero 1 undliegt für jeden Nutzer gut in der Hand. Die Bildschirmdiagonalebeträgt 12,7 mm und das Gerät ist mit einem HD-Bildschirmausgestattet. UVP: 189,00 EUR.Die Ordissimo Produkte können bei Expert, Euronics undverschiedenen Fachhändlern erworben werden. Der Distributionspartnervon Ordissimo in Deutschland ist die api Computerhandels GmbH.Weitere Informationen finden Sie unter www.ordissimo.de.