Digitale F.A.Z. am heutigen Montag kostenlos für alle

Frankfurt am Main (ots) - Am Montag, 10. Februar 2020, schaltet die FrankfurterAllgemeine Zeitung die Zugänge zu den digitalen Ausgaben (E-Paper undmultimediale Ausgabe) für alle Interessenten kostenlos frei.Aufgrund des Orkantiefs Sabine kann es in einzelnen Gebieten zu Ausfällen beider Zustellung der Printausgabe kommen. Damit die F.A.Z. dennoch allenLeserinnen und Lesern zur Verfügung steht, sind die digitalen Ausgaben im Webunter epaper.faz.net und zeitung.faz.net sowie in der App F.A.Z. Kioskzugänglich.Pressekontakt:Christin KammerÖffentlichkeitsarbeitFrankfurter Allgemeine ZeitungTel. +49 69-7591-1281E-Mail: c.kammer@faz.dewww.faz.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33296/4515843OTS: Frankfurter Allgemeine ZeitungOriginal-Content von: Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell