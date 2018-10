Digitale Erfolgsgeschichte: #TVOG wächst im Netz um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr // Täglich mehr als eine Million Videoabrufe (FOTO)

Unterföhring (ots) -Voller Erfolg für die "The Voice of Germany"-Digital-Strategie vonProSieben und SAT.1.- Insgesamt performt #TVOG in den ersten fünf Tagen über alledigitalen Kanäle 30 Prozent stärker als 2017 im selben Zeitraum.- "The Voice of Germany" generiert jeden Tag mehr als eine MillionVideoviews- Die Performance "In My Blood" von #TVOG-Talent Alessandro Rüttenist bislang der erfolgreichste Talent-Clip mit mehr als einerMillion Abrufe.Grund für diesen Erfolg ist das umfangreiche digitale Angebot aufden ProSieben- und SAT.1-Plattformen: Neben den Talent-Performances,die man nach der Show sehen kann und den Vorab-Blicken in die Show,gibt es 2018 außerdem einen Podcast, exklusive Coach-Storys und#TVOG Unplugged, in dem die Talente ihren Song noch einmal ganz ohnedie #TVOG-Band singen.Und auch er wird im Netz für Buzz sorgen: Eros Atomus Isler ausFlensburg. Der 18-Jährige betritt bei der 3. Blind Audition amDonnertag, 25. Oktober, 20:15 Uhr auf ProSieben, mit seiner Gitarredie Bühne. Doch er spielt und hält sie komplett anders, als erwartet.#TVOG-Coach Mark Forster nach Eros' Performance: "Das war ein brutalguter Auftritt. Das, was du hier gemacht hast, hab' ich noch nichtgesehen." Das Ungewöhnliche: Eros sitzt auf einem Stuhl, legt dieGitarre auf seine Knie, zupft die Saiten, benutzt den Gitarrenkorpusals Bongo und singt dazu. #TVOG-Coach Michael Patrick Kelly: "Das istgroßes Kino, was du da drauf hast".Alle Infos zu "The Voice of Germany", den Coaches und den Talentenfinden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018oder auf https://www.the-voice-of-germany.de/first-look.Die besten Talente aus "The Voice of Germany" gehen auch diesesJahr wieder auf Tour. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany -live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour."The Voice of Germany" am Donnerstag, 25. Oktober, um 20:15 Uhrauf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovilliari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 [030] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuell