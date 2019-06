Düsseldorf (ots) - In der globalen Technologiebranche zeigen sichnur zwei von fünf Vorstandschefs "sehr zuversichtlich", was dieUmsatzaussichten für die nächsten zwölf Monate angeht, so der "GlobalCEO Survey" von PwC / Auch die mittelfristigen Erwartungen fallengedämpft aus / Offenbar beschleicht immer mehr Tech-CEOs die Sorge,dass aus Themen wie dem Datenschutz ernsthafte geschäftliche Risikenerwachsen könnten / Zudem steht bei vielen neuen Technologien wie derBlockchain oder "AI" trotz hoher Investitionen der Durchbruchweiterhin ausAuf den ersten Blick hat die Technologiebranche allen Grund zurEuphorie: Das digitale Zeitalter ist angebrochen, Schlagwörter wie"GAFA" (Google, Amazon, Facebook und Apple) oder "BAT" (Baidu,Alibaba und Tencent) bestimmen die Debatten - und neue Entwicklungenwie Künstliche Intelligenz, Robotik oder der 3D-Druck kündigen schondie nächste disruptive Welle an. Daher wundert es auf den erstenBlick, dass die globalen Tech-CEOs nicht euphorisch auf die nahe undmittlere Zukunft blicken: Nur 40 Prozent von ihnen zeigen sich "sehrzuversichtlich", was die Umsatzaussichten für die kommenden zwölfMonate angeht. Und auch in puncto Erlösperspektiven über die nächstendrei Jahre, ist die Zuversicht so gering wie lange nicht mehr. Diesgeht aus der Technologiebranchen-Ausgabe des "Global CEO Survey" derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hervor."Wenn digitale Produkte immer praktischer werden sollen, birgtdies Gefahren""Auch wenn die Ergebnisse auf den ersten Blick überraschen mögen:Für die gedämpfte Erwartungshaltung gibt es Gründe - Gründe, die sicham besten mit dem Begriff des 'digitalen Dilemmas' zusammenfassenlassen", sagt Werner Ballhaus, Leiter des Bereichs Telekommunikation,Medien und Technologie bei PwC in Deutschland. Was genau ist damitgemeint? Ballhaus erklärt es an einem Beispiel: "Auf der einen Seiterufen die Kunden nach immer praktischeren digitalen Produkten undServices - wie etwa sprachgesteuerten Assistenten. Zugleich steigtmit solchen Tools aber die Gefahr, dass es zu Problemen bei Themenwie Datenschutz oder Privatsphäre kommt. Und das ist nur eines vonvielen Dilemmas, vor denen die Technologiekonzerne stehen."Eine andere Herausforderung, von der die Tech-CEOs berichten: Zwarwerden kontinuierlich vielversprechende neue Technologien entwickelt- beispielsweise Blockchain, Augmented Reality oder autonomes Fahren.Welche dieser Technologien sich wie schnell durchsetzen, lässt sichallerdings seriös kaum abschätzen. Tatsache ist: WirklicheAnwendungsbeispiele sind bislang die Ausnahme - ganz zu schweigen vonder Generierung von Umsätzen. Die Folge: "Viele Topmanager sehen sichunter Druck, in Technologien zu investieren, bei denen vorerst nureines ziemlich sicher ist - nämlich, dass sie auf absehbare Zeit kaumetwas zu den Erlösen beisteuern werden", so Marcus Gloger, Partnerder Strategieberatung von PwC, Strategy&.Technologiefirmen sind beliebte Arbeitgeber - doch der Kampf umTalente ist hartEin weiteres Beispiel, das den Tech-CEOs größere Problemebereitet, als man im ersten Moment vermuten würde, ist dasRecruiting. Denn es stimmt zwar, dass viele Technologiefirmen alsattraktive Arbeitgeber gelten - allerdings stehen sie im Kampf um diebesten Talente in einem immer härteren Wettstreit untereinander. Sogaben in den PwC-Umfrage 50 Prozent der befragten Tech-CEOs an, siehätten "extreme Sorgen", ob sie in Zukunft wirklich die Fachkräftefinden, die sie für die weitere Entwicklung benötigen. Folge: Sogar55 Prozent der befragten Vorstandschefs sehen im Mangel an Talenteneine konkrete Gefahr für die Innovationskraft ihres Unternehmens.Was noch hinzu kommt: Auch die politische und wirtschaftlicheGroßwetterlage schlägt immer mehr Tech-Managern aufs Gemüt. So sindmehr als 80 Prozent der befragten Vorstandschefs "extrem besorgt"über die zunehmenden Handelskonflikte, speziell was das Verhältniszwischen den USA und China angeht. Schon jetzt sehen sich vieleTechnologieunternehmen infolge von Zöllen und anderenHandelshemmnissen gezwungen, Produktionsstandorte zu verlagern -selbst auf die Gefahr hin, etablierte Lieferkettenauseinanderzureißen. Der "Global CEO Survey" zeigt: Viele Tech-CEOsfürchten, dass solcherlei Einschränkungen erst der Anfang sind.Die Studie finden Sie unter folgendem Link: http://ots.de/OWdVw5Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. 