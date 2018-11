Digitale Camping-Plattform: Startschuss für PiNCAMP powered by ADAC / Plattform umfasst 9000 Campingplätze, 8000 Reiseziele und 25.000 Kundenbewertungen / Buchungsfunktion wird 2019 etabliert (FOTO)

München (ots) -Nach nur elfmonatiger Entwicklungsphase bringt die ADAC SE einneues Digitalprodukt im Bereich Camping an den Start: "PiNCAMPpowered by ADAC" (https://www.pincamp.de). Mit dieser Plattformunterstreicht das Unternehmen sein Engagement in der digitalenTransformation und weitet sein Angebot im Campingbereich aus."Im Januar wurden wir als internes Startup gegründet, um dieDigitalisierung des Campinggeschäfts voranzutreiben", erklärt UweFrers, Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH. "Wir haben in Berlinein Team aus 25 Onlineprofis aufgebaut und denken das Thema vonAnfang an digital. Gleichzeitig werden wir von 14 Kollegen aus derPrint-Redaktion in München unterstützt. Damit kombinieren wir dieStärken eines Startups mit den Assets der ADAC SE, etwa derReichweite, dem Brand, dem Content und dem persönlichen Know-how überdie Plätze."Camping-Interessierte finden auf PiNCAMP Inspiration durch News,Reiseberichte, Interviews und Fahrzeug-Tipps. Neben Porträts von 9000Campingplätzen und 8000 Reisezielen sind 25.000 Bewertungen vonCampern verfügbar. Durch zeitgemäßes Design und die Optimierung füralle mobilen Endgeräte können Interessierte schnell und einfach ihrenpassenden Platz finden und ab 2019 auch direkt online buchen.Die Nutzung von PiNCAMP ist für Camper kostenlos. Basis desGeschäftsmodells ist es, Campingplätzen einen messbaren Mehrwert zuliefern und dafür von den Betreibern entsprechend honoriert zuwerden. Zum Start bekommen die Campingplätze über die PlattformAnfragen weitergereicht, die sie selbst monetarisieren. Ab 2019bindet sich PiNCAMP an die Buchungssysteme der Plätze an, umEchtzeitbuchungen zu ermöglichen. Dadurch wird der administrativeAufwand für Platzbetreiber minimiert. Kommendes Jahr stehen zudem derAusbau der Plattform auf über 20.000 Campingplätze sowie dieIntegration von innovativen B2B-Services für Campingplätze an.Diese Pressemeldung, Fotos und ein Interview mit Uwe Frers,Geschäftsführer der ADAC Camping GmbH, finden Sie unterhttp://presse.adac.deÜber die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Der Konzern besteht aus 34 Tochter- undBeteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, derADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADACMedien und Reise GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmertreibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäftevoran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter underzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nachSteuern von 63,3 Mio. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 38 67marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell