Digitale Büro-Versicherung: mailo erweitert Angebot für Selbständige und Freiberufler / Unkomplizierter Schutz für Bürobetriebe - vom Wasserschaden bis zum Schlüsselverlust

Die mailo Versicherung AG bietet ab sofort für rund150 verschiedene Arten von Bürobetrieben eine Büro-Versicherung an.Damit erweitert die digitale Versicherung für Unternehmer,Selbständige und Freelancer ihr Produktportfolio neben einerBerufshaftpflicht und dem Schutz gegen Vermögensschäden nun um eineLösung für die Risiken des Büroalltags."Gerade als inhabergeführte Versicherung können wir uns sehr gutin die Gefühlslage der Bürobetriebe - vom Personalberater bis zurWerbeagentur - hineinversetzen, wenn beispielsweise der Schlüsseloder die Karte für die komplette Schließanlage des Bürogebäudeseinfach nicht mehr aufzufinden ist", sagt Armin Molla,Vertriebsvorstand der mailo Versicherung AG. "Unsere neue Büro-Policemit Versicherungssummen von zwei, drei oder fünf Millionen Euro kannBürobetrieben die Angst vor solchen Missgeschicken nun passgenaunehmen."Neben dem Klassiker Schlüsselverlust sichert der digitaleGewerbeversicherer seine Kunden auch gegen Mietsachschäden ab. Zudemist die Büroausstattung gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel undEinbruchdiebstahl versichert. "Elektronische und mobile Geräte sindbei uns bis zu 100.000 Euro geschützt", so mailo-Vorstand Molla. "Undzwar auch unterwegs - denn gerade in der Arbeitsrealität vonSelbständigen und Freiberuflern ist das Büro heute überall."Strafverteidigungskosten deckt die Büro-Versicherung von mailo biszu einer Höhe von 100.000 Euro ab. Darüber hinaus übernimmt derKölner Spezialist für Gewerbeversicherungen Schadenersatzforderungenbis zur Versicherungssumme und wehrt für seine Kunden auchunberechtigte Forderungen ab."Schnell, digital, flexibel - so muss aus unserer Sicht einezeitgemäße Versicherung heute aussehen", ist mailo-Gründer Mollaüberzeugt. "Die neue Büro-Police stellt die ideale Ergänzung zurBerufshaftpflichtversicherung dar, damit alles geschützt ist, was imBetrieb passieren kann.""Das umfassende Deckungskonzept der mailo-Büro-Police stehtMaklerpartnern, Assekuradeuren und Maklern mit Poolanbindung zurVerfügung. Viele beratende, technische und kreative Berufsgruppenlassen sich so sehr effizient und attraktiv abdecken", ergänztStephan Best, Leiter Vertrieb und Marketing bei mailo.mailo auf der DKM 2019: Besuchen Sie uns in Halle 3 an Stand F06!Über die mailo Versicherung AG - www.mailo.agDie mailo Versicherung AG ist die digitale Versicherung fürUnternehmer, Selbständige und Freelancer. Das auf Gewerberisikenspezialisierte Versicherungsunternehmen bietet eigene, auf diverseGewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-,Vermögensschadenhaftpflicht- und Sachinhalt-Versicherungsprodukte an.mailo bietet seinen Kunden passgenaue Versicherungslösungen, diesie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafürarbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern,Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Diemailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler undAssekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und istseit Februar 2019 von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb alsVersicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben denGründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auchstarke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die MunichRe und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.