Digitale Bildung für Jugendliche in Deutschland: KfW finanziert erstes TUMO-Lernzentrum in Berlin

Frankfurt am Main (ots) -- Übertragung eines innovativen Konzepts aus Armenien nachDeutschland- Schüler lernen außerhalb der Schule Animation, Programmierung,Robotics und mehr- Kostenloses Bildungsangebot erhöht Chancengleichheit- Nach Aufbau von Zentren in Beirut und Paris nun erstmals inDeutschlandDie KfW weitet ihr Engagement zur Förderung von Bildung in Deutschland mit eineminnovativen Leuchtturmprojekt aus: In Berlin entsteht bis zum Herbst 2020 einLernzentrum für digitale Bildung nach dem Modell des in Armenien entwickelten"TUMO-Center for Creative Technologies". Wöchentlich etwa 1.200 Jugendliche imAlter von 12 bis 18 Jahren sollen dort künftig nach der Schule digitaleTechniken und Kompetenzen kostenlos erlernen können. Die feierlicheUnterzeichnung des Franchise- und Lizenzvertrags zwischen KfW und TUMO fandheute im Beisein von Dorothee Bär, Staatsministerin im Bundeskanzleramt fürDigitalisierung, sowie Ashot Smbatyan, Botschafter der Republik Armenien inDeutschland, in der KfW-Niederlassung Berlin statt.Das Lernkonzept TUMO wurde 2011 in Armenien entwickelt und wird dort seitdemlandesweit erfolgreich umgesetzt. Außerhalb Armeniens gibt es bereits in Parisund Beirut TUMO-Zentren. Durch die Initiative der KfW wird in Deutschland dieerste dieser modernen Lerneinrichtungen für digitale Bildung entstehen, konkretin Berlin/Charlottenburg-Wilmersdorf. Die KfW finanziert Ausstattung und Betriebfür die kommenden fünf Jahre.In den nach dem armenischen Dichter Hovhannes Tumanyan - abgekürzt TUMO -benannten Lernzentren können sich Jugendliche Fähigkeiten in digitalenTechnologien und kreativen Methoden aneignen, u.a. Animation, Programmierung,3D-Modellierung und Robotics, aber auch Musik, Film und Fotografie. Die Schülerbegeben sich in Selbstlernsessions und Workshops auf ihre eigene - digitalunterstützte - Lernreise. Das Angebot ist freiwillig und kostenlos. Ziel ist esJugendliche zu befähigen, mit den Herausforderungen und Chancen derDigitalisierung in Gesellschaft und Arbeitsweit umzugehen. Das von der KfW inBerlin finanzierte TUMO-Zentrum ist in seiner Vielfalt das erste außerschulischekostenlose Lernangebot zu digitalen Themen in Deutschland. Es soll auch Kindernaus bildungsfernen Familien offen stehen und somit die Chancengleichheiterhöhen. Langfristiges Ziel der KfW ist es, weitere Partner zu finden und soeine Weiterentwicklung zu einem landesweiten Netzwerk von Lernzentren nacharmenischem Vorbild in Deutschland zu fördern.Dorothee Bär, MdB, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte derBundesregierung für Digitalisierung: "Bildung ohne digitale Bildung ist nichtmehr denkbar. Für Kinder und Jugendliche brauchen wir altersgerechte Angebotein-, aber auch außerhalb der Schule. Ich freue mich daher über die Initiativeder KfW, das erste TUMO-Lernzentrum in Deutschland zu eröffnen. Dass Jugendlichedort nach der Schule kostenlos technische Fähigkeiten erwerben und digitalesDenken lernen können, ist ein Gewinn - für jeden Schüler individuell, aber auchfür unsere Gesellschaft und Wirtschaft. Wir brauchen digitale Köpfe, die mitihren Kompetenzen und Innovationen die Zukunft unseres Landes gestalten. Ich binzuversichtlich, dass TUMO in Deutschland eine ähnliche Erfolgsstory werden wirdwie in Armenien".Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe: "Bildungsförderungist eines der zentralen Anliegen der KfW. Mit TUMO übertragen wir eininnovatives Projekt zur Förderung der digitalen Bildung von Jugendlichen auseinem Land, mit dem die KfW auch in der Entwicklungszusammenarbeit kooperiert.Das ist besonders spannend. Denn auch bei der Digitalisierung gilt: Nur wenn wirvoneinander lernen, können wir die Herausforderungen bewältigen und dabeirichtig erfolgreich sein. Deshalb hoffe ich, dass wir für dieses Projekt vielePartner in Deutschland finden werden."Pegor Papazian, TUMO Mitgeschäftsführer: "Die Eröffnung eines TUMO-Zentrums inBerlin ist für uns ein Meilenstein, weil Deutschland ein Vorreiter inTechnologie und Ingenieurwesen ist und wir uns besonders freuen, zu diesenErrungenschaften beitragen zu können." Die KfW fördert Bildung in Deutschlandbereits gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mitihrem Studien- und Bildungskredit sowie dem Aufstiegs-BAföG. Als Förderbank desBundes und der Länder begleitet sie darüber hinaus den digitalenTransformationsprozess in Deutschland mit diversen Förderangeboten fürUnternehmen und Kommunen.Informationen zu den Fördermöglichkeiten sind auf der Internetseite: www.kfw.deoder über das KfW-Infocenter unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 5399002 erhältlich.Informationen zu TUMO-Zentren sind hier erhältlich: www.tumo.orgPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.de