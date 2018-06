Digitale Bildung: Mit der HPI Schul-Cloud digitale Inhalte ganz leicht im Schulunterricht einsetzen

Potsdam (ots) - Alle reden über Digitale Bildung, aber dieRealität an deutschen Schulen sieht anders aus: Auch im Jahr 2018verfügen viele Schulen über kein Internet und digital wird häufig nurin separaten Computerräumen gearbeitet. Im regulären Unterrichtspielen digitale Lerninhalte bislang wenn überhaupt nur eineNebenrolle. Mit der Schul-Cloud, die Wissenschaftler amHasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam derzeit entwickeln, sollsich das ändern. In ihr werden digitale Lehr- und Lerninhalteverschiedener Anbieter zentral vorgehalten, die dann sehr einfach undsicher in den Unterricht integriert werden können. Lehrkräfte undSchüler können aber auch außerhalb der Schule jederzeit auf dieInhalte zugreifen. Möglich ist das mit jedem browserfähigen Gerätüberall - ob zu Hause oder unterwegs. Eigene Server benötigen dieSchulen dafür nicht, eine kosten- und zeitaufwendige Wartung undAdministration von schuleigenen Rechnern entfällt.Deutschlandweit können zu Beginn der zweiten Pilotphase 67ausgewählte Schulen mit der Schul-Cloud arbeiten. Bis 2021 werdenschrittweise alle rund 300 Schulen des Projektpartners, desnationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC an die Schul-Cloudangeschlossen, weitere 43 niedersächsische Schulen sämtlicherSchulformen kommen über die Kooperation mit der NiedersächsischenBildungscloud (NBC) zum nächsten Schuljahr hinzu.Gefördert wird die Schul-Cloud durch das Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF), die Weiterentwicklung erfolgt in engerZusammenarbeit mit Experten aus Wissenschaft und Praxis. Regelmäßigbringt das HPI in der Pilotphase die entscheidenden Akteure beiKonferenzen, Arbeitsgruppen oder -foren zusammen, das nächste Mal dieSchul-Cloud-Nutzer zu einem Design Thinking Workshop am 22. Juni inPotsdam. Der Innovationsansatz Design Thinking hilft kreativ undschnell neue Lösungen zu entwickeln - in multidisziplinären Teams unddem Nutzer im Fokus. Beim Workshop werden Lehrkräfte und Schüler derPilotschulen in fünf Teams Themen rund um die Nutzung der Schul-Clouddiskutieren und Ideen entwickeln, beispielsweise zur Verbesserung derFeedback-Kultur oder internen Kommunikation im Kollegium."Die Entwicklung der Schul-Cloud muss in enger Abstimmung mitihren Nutzern - also den Lehrkräften und den Schülern derPilotschulen erfolgen. Wir brauchen den ständigen Austausch, um dieSchul-Cloud bestmöglich ihren Bedürfnissen anzupassen und schnellvoran zu kommen", so HPI-Direktor Professor Christoph Meinel.Hintergrund zur Schul-CloudSchulen benötigen zur Nutzung digitaler Lehr- und Lerninhalte einezukunftssichere IT-Infrastruktur. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI)entwickelt gemeinsam mit dem nationalen Excellence-SchulnetzwerkMINT-EC, zahlreichen Experten aus Wissenschaft und Praxis undgefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung(BMBF) eine Schul-Cloud, mit der digitale Inhalte verschiedenerAnbieter einfach und sicher in der Schule genutzt werden können. Einwichtiger Vorteil: Für Schulen entfällt die kosten- und zeitintensiveAnschaffung und Wartung von Rechnern. Denn Schüler und Lehrer könnenüber einfache Anzeigegeräte von überall auf die Inhalte zugreifen.Bundesweit arbeiten 67 ausgewählte Schulen des ProjektpartnersMINT-EC im Rahmen eines Pilot-Projekts mit der Schul-Cloud. Bis 2021sollen alle rund 300 Schulen des MINT-EC-Netzwerks an die Schul-Cloudangeschlossen werden. Weitere 43 niedersächsische Schulen sämtlicherSchulformen kommen über die Kooperation mit der NiedersächsischenBildungscloud (NBC) zum nächsten Schuljahr außerdem hinzu. Mit derSchul-Cloud soll das Lernen mit digitalen Inhalten in der Schule undzu Hause so unkompliziert wie möglich werden.Hinweis für Redaktionen:Eine Erläuterung für das Konzept der Schul-Cloud finden Sie unter:https://hpi.de/schulcloud; weitere Informationen auch unter:https://blog.schul-cloud.org/. Einen Einblick in die vielfältigenFunktionen und Nutzungsmöglichkeiten der Schul-Cloud vermittelt einTestzugang: https://schul-cloud.org/. Dort können sich alleInteressierten als Schüler oder Lehrer ganz einfach einloggen. EineListe der 67 Pilotschulen finden Sie hier: http://ots.de/NRqGMFKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den dreiMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health" und"Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI dreizehn Professoren und über50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Kurzprofil MINT-ECDas nationale Excellence-SchulnetzwerkMINT-EC ist das nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mitSekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik,Naturwissenschaften und Technik (MINT). Es wurde im Jahr 2000 von denArbeitgebern gegründet und arbeitet eng mit deren regionalenBildungsinitiativen zusammen. MINT-EC bietet ein breitesVeranstaltungs- und Förderangebot für Schülerinnen und Schüler sowieFortbildungen und fachlichen Austausch für Lehrkräfte undSchulleitungen. Das Netzwerk mit derzeit 295 zertifizierten Schulen mit rund 315.000 Schülerinnen und Schülern sowie 25.000 Lehrkräften steht seit 2009 unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK). Hauptförderer von MINT-EC sind der Arbeitgeberverband Gesamtmetall im Rahmen der Initiative think ING. sowie die Siemens Stiftung und die bayerischen Arbeitgeberverbände vbm bayme / vbw.