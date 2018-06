Digitale Bildung: Educ'ARTE vollständig auf Deutsch

Strasbourg (ots) - Endlich gibt es das interaktive BildungsmediumEduc'ARTE auch auf Deutsch, einsetzbar ab dem Schuljahr 2018/2019.Das Beste von ARTE für den Unterricht, in allen Fächern undKlassenstufen.In Zeiten des rasanten digitalen Wandels wächst dieHerausforderung an Bildungseinrichtungen, Medienkompetenz zuvermitteln und neue Medien schülergerecht zum Einsatz zu bringen.Genau dafür ist Educ'ARTE konzipiert.Von großen ARTE-Dokumentationen wie "Democracy" und Doku-Serienwie "Göttlich!", über bekannte ARTE-Magazine wie "Durchgecheckt" oder"Mit offenen Karten", bis hin zu Bühnenkunst und Kurzfilmen: DieOnlinevideothek bietet über 1000 authentische und dicht am Zeitgeistproduzierte Inhalte sowie zahlreiche interaktive Funktionen - sie istMediathek, Kreativtool und Bildungsnetzwerk in Einem.Der Einsatz von Educ'ARTE ermöglicht schülerzentrierte,selbstgesteuerte und individualisierte Lernszenarien,fächerübergreifenden Unterricht und den spielerischen Erwerb vonWissen, Kompetenzen und Fremdsprachen.Nach der erfolgreichen Testphase 2016/2017 wurde Educ'ARTE nun mitder Unterstützung des EU-Programms "Kreatives Europa" komplett derdeutschen Bildungslandschaft angepasst. Für den pädagogischenMehrwert und die einfache Handhabung wurden die Inhalte gemäß derdeutschen Bildungspläne indexiert.Zu den ausgewählten Partnern von Educ'ARTE zählt neben demDeutsch-Französischen Jugendwerk nun auch der Ernst Klett Verlag. Derrenommierte Schulbuchverlag und Educ'ARTE verstehen sich als Partnerim Dienst der Bildungslandschaft.Das Nutzerfeedback steht im Zentrum der stetigen Weiterentwicklungvon Educ'ARTE. So haben seit Kurzem nicht nur Lehrkräfte, sondernauch Schülerinnen und Schüler vollständigen Zugriff auf den gesamtenVideokatalog und seine interaktiven Funktionen.Mit Educ'ARTE können Nutzende in einem rechtlich geschütztenRahmen Videos sichten, herunterladen oder eigene Ausschnitteerstellen, Texte neu einsprechen, Grafiken, Textbausteine undRatespiele einfügen, Mindmaps bauen, auf Untertitel oderTexttranskriptionen zurückgreifen und inklusiven oderGruppenunterricht gestalten. Die Videos stehen in deutscher undfranzösischer, teilweise auch schon in englischer Sprache zurVerfügung und können schul- oder länderübergreifend geteilt werden.Dieses SVoD-Angebot (Subscription-Video-On-Demand) richtet sich anSchulträger, Bildungseinrichtungen und Schulen. In Frankreich, woEduc'ARTE schon seit September 2017 angeboten wird, hat z.B. dieRegion Nouvelle-Aquitaine eine Lizenz für all ihre weiterführendenSchulen erworben. Interessierte Einrichtungen in Deutschland könnendas Angebot ab jetzt testen und für eine langfristige Nutzungabonnieren.Kontakt: Susanna Holowati / s-holowati@artefrance.fr / Tel.: +33 155 00 75 57 / www.educarte.dePressekontakt:Claude-Anne Savin / claude.savin@arte.tv / Tel.: +33 3 88 14 21 45Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell