Digitale Bibliothek IEEE Xplore® erreicht fünf Millionen Dokumente, beschleunigtes Wachstum durch mehr Autorenoptionen

Autoren stellen jeden Tag Hunderte Arbeiten ein, von künstlicheIntelligenz bis nachhaltige EnergieversorgungPiscataway, New Jersey (ots/PRNewswire) - IEEE, die weltweitgrößte technische Fachorganisation, die sich der Weiterentwicklungvon Technologien zum Wohle der Menschheit widmet, hat heutebekanntgegeben, dass die digitale Bibliothek IEEE Xplore - eine derweltgrößten Sammlungen technischer Schriften über Ingenieurwesen,Informatik und verwandte Technologien - mit 5 Millionen Dokumenten inihrem riesigen Archiv einen neuen Meilenstein erreicht hat.Immer mehr internationale Autoren aus der Welt der Akademie undIndustrie veröffentlichen ihre Forschung durch IEEE. Damit habenNutzer von IEEE Xplore Zugang zu den neuesten Veröffentlichungen überaufkommende Technologien."Dies ist ein bedeutender Meilenstein für IEEE, für unseredigitale Plattform IEEE Xplore und für alle, die für aussagekräftigeResultate zur Unterstützung ihrer Forschung auf IEEE vertrauen",sagte José Moura, President und Chief Executive Officer von IEEE."Die digitale Bibliothek IEEE Xplore ist enorm gewachsen. Pro Jahrwerden im Durchschnitt über 250.000 neue Dokumente eingestellt, dieunsere Nutzer über die neuesten Durchbrüche bei zukunftsweisendenTechnologien informieren", sagte Michael Forster, Managing Director,IEEE Publications. "Unser tiefer Dank gilt unseren Autoren, die ihreArbeiten beisteuern und damit IEEE Xplore zu einer der weltgrößtenSammlungen technischer Literatur machen, die von den führendeninternationalen Forschern zitiert werden."Die neuen Open Access-Optionen für Autoren tragen ihren Teil zumErfolg von IEEE Xplore bei. IEEE Xplore erweitert fortlaufend seineOptionen und Auswahlmöglichkeiten, um die Arbeit und die Bedürfnissealler Autoren und Forscher zu unterstützen - diejenigen, die esvorziehen, in herkömmlichen Abonnement-Zeitschriften zuveröffentlichen, oder diejenigen, die lieber inOpen-Access-Zeitschriften veröffentlichen.In den Bereichen Elektrotechnik, Informatik und anderen verwandtenFeldern ist IEEE außerdem weltweit führend als Herausgeber der amhäufigsten zitierten Fachzeitschriften und Veranstalter viele derrenommiertesten Konferenzen auf diesen Gebieten.Das Online-Archiv IEEE Xplore umfasst Beiträge aus ungefähr 200IEEE-Fachzeitschriften und -Heften, über 1.800 jährlichenKonferenzen, mehr als 1.200 aktiven Technologiestandards, 400E-Learning-Kursen und 4.000 E-Books. In der digitalen Bibliothek IEEEXplore werden jeden Monat annähernd 20.000 neue Artikelveröffentlicht, die über 5 Millionen individuelle monatliche Nutzerauf der ganzen Welt erreichen. IEEE ist darüber hinausPartnerschaftenmit Verlagen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2624423-1&h=2113381825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2624423-2%26h%3D1543989682%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fieeexplore.ieee.org%252FXplorehelp%252F%2523%252Foverview-of-ieee-xplore%252Fabout-content%26a%3Dpublisher%2Bpartnerships&a=Partnerschaften+mit+Verlagen)eingegangen, um Nutzern innerhalb von IEEE Xplore weitere relevanteund aussagekräftige Inhalte für ihre Forschung bereitzustellen. DasAngebot andere führender Verlage umfasst nahezu eine halbe MillionDokumente.Weitere Informationen zu IEEE Xplore und der großen Auswahl anOnline-Abonnements und Optionen für Autoren finden Sie auf der IEEEDigital Subscriptions-Webseite unterwww.ieee.org/innovate oder derIEEE Open Access-Website unterhttps://open.ieee.orgInformationen zu IEEEIEEE ist die weltweit größte technische Fachorganisation, die sichder Weiterentwicklung von Technologien zum Wohle der Menschheitwidmet. Durch seine viel zitierten Publikationen, Konferenzen,Technologiestandards sowie Berufs- und Bildungsaktivitäten ist IEEEdie vertrauenswürdige Stimme in einer Vielzahl von Bereichen, die vonLuft- und Raumfahrtsystemen, Computern und Telekommunikation überBiomedizintechnik bis hin zu Elektrizität und Unterhaltungselektronikreichen. Weitere Informationen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2624423-1&h=205815602&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2624423-2%26h%3D2796927997%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ieee.org%252F%26a%3DLearn%2Bmore&a=Weitere+Informationen).Pressekontakt:Francine Tardo+1 732 465 5865f.tardo@ieee.orgMonika Stickel+1 732 562 6027m.stickel@ieee.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1017741/IEEE_Advanced_Technology_Logo_Logo.jpgOriginal-Content von: IEEE, übermittelt durch news aktuell