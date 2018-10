Digitale Berufshaftpflicht für Selbstständige: Holvi kooperiert mit exali.de

Berlin (ots) - Holvi, der europaweit erste digitaleBanking-Service für Selbstständige, integriert ab sofort dieBerufshaftpflichtkonzepte von exali.de. Freiberufler, Selbstständigeund Start-ups erhalten so Zugriff zu einem umfassendenVersicherungsschutz für ihr Business, der neben den GrundbausteinenVermögensschaden-, Betriebs- und Berufshaftpflicht um vieleindividuelle Zusatzbausteine erweitert werden kann. Holvi-Kundenkönnen den kompletten Prozess, von der Freischaltung des Service, bishin zur Abwicklung von Schadensfällen online über die exali-Plattformdurchführen und haben anschließend einen zentralen Ort für alleVersicherungsangelegenheiten. Das heißt: voller digitaler Überblickund kein lästiger Papierkram mehr."Selbstständige sind es gewohnt, unabhängig undeigenverantwortlich zu arbeiten. Damit einher gehen jedoch auchRisiken, die es unbedingt abzusichern gilt. Mit dem richtigenVersicherungsschutz verhindern sie, durch einen Schaden an die Grenzeihrer finanziellen Möglichkeiten zu geraten", erklärt Antti-JussiSuominen, CEO von Holvi. "Wir haben uns gemeinsam mit exail.de zumZiel gesetzt, die einfachste und unkomplizierteste Lösung fürBusiness-Banking sowie digitale Berufshaftpflichtversicherungen zusein. So machen wir Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen fitfür das 21. Jahrhundert."Entrepreneurship-as-a-Service für Freelancer, Selbstständige undKleinunternehmerAm Markt gibt es eine Vielzahl an Berufshaftpflichtversicherungen,die einen Freiberufler vor Schadensersatzansprüchen schützen können.Allerdings ist dabei nicht immer klar, welche Versicherung am bestengeeignet ist, die jeweiligen Risiken dieser spezifischen Zielgruppeabzudecken. Mit der Kooperation von Holvi und exali.de erhaltenUnternehmer nun einen umfassenden Schutz, den jeder individuell nachseinen Wünschen zusammenstellen kann. Die aufwändige Recherche nachden besten Angeboten entfällt und die gesparte Zeit kann stattdessengewinnbringender in den Aufbau des eigenen Business investiertwerden. Kein Buchhaltungstool, Software-Anbieter oderVersicherungs-Start-up auf dem Markt bietet aktuell einen ähnlichumfassenden Service an.Pressekontakt:Philipp SeidelPIABOMail: holvi@piabo.netPhone: +49 30 2576205 - 19Original-Content von: Holvi, übermittelt durch news aktuell