Berlin (ots) - Blinde und sehbehinderte Menschen in Deutschlandmüssen darum kämpfen, bei der Digitalisierung nicht abgehängt zuwerden - darauf weisen ihre Selbsthilfeorganisationen anlässlich desinternationalen "Tages des weißen Stockes" am 15. Oktober hin. Wiewichtig digitale Barrierefreiheit im Alltag ist, zeigt ein neuer Filmder "Woche des Sehens".Digitalisierung ist ein weltweiter Megatrend, der massiveUmwälzungen mit sich bringt. Unterschiedlichste Bereiche - vomArbeitsleben über die Medien und die Gesundheitsversorgung bis zumprivaten Haushalt - wurden und werden immer weiter digitalisiert. Fürblinde und sehbehinderte Menschen sind damit große Chancen, aber auchviele Herausforderungen und Risiken verbunden.Im März 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonventionratifiziert und sich damit verpflichtet, allen Menschen mitBehinderungen eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe anallen modernen Informations- und Kommunikationstechnologien zuermöglichen. Zehn Jahre später stoßen blinde und sehbehinderteMenschen immer wieder an Grenzen - egal ob sie online etwas bestellenoder ein Gerät mit Touchscreen-Display bedienen möchten. Dies sindBeispiele aus einem Film und einem Radio-Interview, die von derAufklärungskampagne "Woche des Sehens" produziert wurden."Es geht nicht an, dass es Glückssache ist, ob ich beispielsweiseauf einer Internetseite zurechtkomme oder nicht", sagt Klaus Hahn,der Präsident des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes."Barrierefreiheit muss allgemeingültiger Standard werden und dafürbrauchen wir gesetzliche Regeln, die endlich auch diePrivatwirtschaft in die Pflicht nehmen!"Für Ursula Weber, Vorsitzende des Deutschen Vereins der Blindenund Sehbehinderten in Studium und Beruf, ist unverständlich, warumdigitale Anbieter Barrierefreiheit nicht schon längst konsequentumsetzen: "Ich bin doch eine potenzielle Kundin! Durch diedemografische Entwicklung wird es immer mehr Menschen mit besonderenAnforderungen geben. Wenn man die von vornherein konzeptionellmitdenkt, ist Barrierefreiheit weder aufwändig noch teuer."Franz Badura, Vorsitzender der PRO RETINA Deutschland, legt Wertauf die Barrierefreiheit von Apps: "Apps haben das Potenzial, fürsehbehinderte und blinde Menschen erheblich mehr Unabhängigkeit undmobile Flexibilität im Alltag, im Beruf und in der Freizeit zuschaffen. Dafür müssen jedoch Unternehmen, die Software zum Beispielzur Fußgängernavigation oder Kommunikation entwickeln, konsequent fürBarrierefreiheit ihrer neuen Angebote sorgen."Der Film "Blinde und sehbehinderte Menschen in einerdigitalisierten Welt" (auch als Hörfilm), ein Radio-Interview zumThema sowie die Forderungen der Selbsthilfeorganisationen blinder undsehbehinderter Menschen zur Digitalisierung sind online zu findenunter www.dbsv.org/digitalisierung15. Oktober: Internationaler Tag des weißen StockesIm Jahr 1964 wurde vom US-Kongress eine Resolution in Kraftgesetzt, die den 15. Oktober zum White Cane Safety Day (übersetztungefähr: "Verkehrssicherheitstag des weißen Stockes") erklärte. Mitseiner umgehenden Proklamation unterstützte der damalige Präsidentder Vereinigten Staaten, Lyndon B. Johnson, das Streben blinderMenschen nach mehr Selbstständigkeit.Der Tag des weißen Stockes entwickelte sich schnell zum weltweitenAktionstag der blinden Menschen. Seit dem Jahr 2002 ist der 15.Oktober in Deutschland zugleich der Abschlusstag der Woche desSehens.Nach deutschem Recht ist ein Mensch blind, wenn er auf dem bessersehenden Auge selbst mit Brille oder Kontaktlinsen nicht mehr als 2Prozent von dem sieht, was ein Mensch mit normaler Sehkraft erkennt.Wenn man weniger als 5 Prozent sieht, gilt man als hochgradigsehbehindert. Auch viele hochgradig sehbehinderte Menschen sind aufden weißen Stock angewiesen.Die Woche des Sehens"Nach vorne schauen" ist das Thema der 18. Woche des Sehens, dievom 8. bis 15. Oktober stattfindet. Schirmherrin ist dieFernsehjournalistin Gundula Gause. Die Partner und Veranstalter derAufklärungskampagne machen bundesweit mit vielfältigen Aktionen aufdie Bedeutung guten Sehvermögens, die Ursachen vermeidbarer Blindheitsowie die Situation blinder und sehbehinderter Menschen inDeutschland und in den Entwicklungsländern aufmerksam.Getragen wird die Aktionswoche von der Christoffel-Blindenmission,dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverbandder Augenärzte, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit,der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Vereinder Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRORETINA Deutschland. Unterstützt wird die Woche des Sehens von derAktion Mensch und von ZEISS.