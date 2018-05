Digitale Barrierefreiheit / Deutscher Behindertenrat übt Kritik an deutscher Umsetzung der EU-Richtlinie (FOTO)

Berlin (ots) -Bis September 2018 muss Deutschland die EU-Richtlinie fürbarrierefreie Webseiten und Apps öffentlicher Stellen umsetzen. DerDeutsche Behindertenrat (DBR) sieht darin Chancen und fordert, diePotenziale der Richtlinie voll auszuschöpfen. Doch nun drohenaufgrund des deutschen Umsetzungsgesetzes sogar Verschlechterungen.Der DBR warnt."Das Umsetzungsgesetz ermöglicht den öffentlichen Stellen desBundes weite Ausnahmeoptionen bei der Pflicht zur Barrierefreiheit.So besteht die Gefahr, hinter bereits erreichte Standardszurückzufallen. Und das war sicher nicht das Ziel der EU-Richtlinie",sagt SoVD-Präsident und DBR-Sprecher Adolf Bauer anlässlich dermorgigen Beratung des Gesetzentwurfes zur digitalen Barrierefreiheitim Deutschen Bundestag. Und weiter: "Digitale Barrierefreiheit ist im21. Jahrhundert unverzichtbar. Denn durch die fortschreitendeDigitalisierung hängt die gleichberechtigte Teilhabe behinderterMenschen am gesellschaftlichen Leben immer stärker von derMöglichkeit ab, im Internet aktiv zu sein. In diesem Sinne muss dieUmsetzung der Richtlinie erfolgen".Der Verbandspräsident fordert, das Umsetzungsgesetz anzupassen, ummit Blick auf Webseiten und Apps für das digitale Leben mehrBarrierefreiheit zu ermöglichen. "Auch deshalb müssen privateUnternehmen, die Güter und Dienstleistungen im Internet anbieten,endlich zu mehr Barrierefreiheit verpflichtet werden", sagt Bauer.Der DBR ist ein Aktionsbündnis der Behindertenverbände undSelbsthilfeorganisationen in Deutschland und engagiert sich seitvielen Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Im DBRhaben sich über 140 Organisationen behinderter und chronisch krankerMenschen vereinigt. Das Bündnis repräsentiert über 2,5 MillionenBetroffene. Für das Jahr 2018 hat der Sozialverband SoVD den Vorsitzim Sprecherrat des DBR übernommen. Vorsitzender des Sprecherrates istSoVD-Präsident Adolf Bauer.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: Deutscher Behindertenrat (DBR), übermittelt durch news aktuell