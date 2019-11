Digitale Arbeitswelt: Unternehmen sollten Frauen mehr zutrauen

Köln (ots) - Frauen sind genauso häufig wie Männer in digitalen Branchen tätigund arbeiten mit digitalen Technologien. Bei der Auswahl neuer digitalerEntwicklungen werden jedoch nur 22 Prozent der Frauen von ihren Arbeitgebern inden Entscheidungsprozess einbezogen. Damit Frauen gerade im Hinblick auf dieChancengleichheit stärker zu Gestalterinnen der Digitalisierung werden, solltenUnternehmen ihnen mehr zutrauen und sie dabei unterstützen, ihre digitalenFähigkeiten weiter auszubauen. Dies zeigt eine aktuelle Studie desKompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) am Institut der deutschenWirtschaft.Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt und stellt neue Anforderungen andie Beschäftigten. Der digitale Wandel geht dabei weit über die Einführung neuerdigitaler Technologien hinaus. Er umfasst auch die Arbeitsorganisation und dieFührungskultur in Unternehmen. Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern imZuge des digitalen Wandels setzt voraus, dass beide Geschlechter digitaleKompetenzen kontinuierlich ausbauen und in entsprechende Entwicklungeneinbezogen werden.Betrachtet man die Anzahl an Frauen und Männern in digitalen Branchen, dannzeigt sich ein positives Bild: Beide Geschlechter sind mit jeweils knapp vierMio. vertreten und kommen daher in vergleichbarem Ausmaß mit neuen Technologienin Berührung. Deutliche Geschlechterunterschiede werden hingegen bei einem Blickauf die jeweiligen Berufe von Frauen und Männern sichtbar. So sindbeispielsweise gerade einmal 16,5 Prozent aller IT-Fachkräfte Frauen. Allerdingswird die Digitalisierung nicht nur von IT-Fachkräften gestemmt - lediglich 2,4Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten in IT-Berufen.Letztlich hängt es vom konkreten Arbeitsplatz eines Berufes bzw. dem jeweiligenUnternehmen ab, wie "digital" gearbeitet wird.Das Klischee, wonach Frauen am Arbeitsplatz mit Informations- undKommunikationstechnologien weniger in Berührung kommen, bestätigte sich nicht.Im Arbeitsalltag nutzen Frauen mit knapp 80 Prozent ebenso häufig wie Männerdigitale Arbeitsgeräte wie Computer, Tablet und Co., bspw. zum Schreiben vonE-Mails, zur Bearbeitung von Datenbanken und elektronischen Dokumenten oder auchzur Nutzung sozialer Medien. Beide Geschlechter kommen somit gleichermaßen mitdigitalen Arbeitsgeräten in Berührung. Beim Gebrauch von computergesteuertenGeräten und Maschinen liegen Männer jedoch ganz klar vorn, auch deshalb, weilsie häufiger als Frauen im verarbeitenden Gewerbe tätig sind.In der Selbsteinschätzung der eigenen digitalen Kompetenzen geben Männer mit 39Prozent häufiger als Frauen an, dass sie anspruchsvollere Aufgaben erledigenkönnten. Objektivere Kompetenzmessungen zeigen, dass Frauen im Bereich derInformationsverarbeitung und der digitalen Kommunikation gleichauf mit denMännern liegen, jedoch bei Software Skills und beim Lösen technischer Problemeetwas hinterherhinken. Hier könnte eine stärkere Weiterbildungsbeteiligung derFrauen Abhilfe schaffen. Neben dem eigenen Engagement ist es aber auchessenziell, dass Unternehmen bzw. Führungskräfte Frauen stärker in dieGestaltung digitaler Veränderungsprozesse einbeziehen. Die aktuelle KOFA Studiezeigt, dass Frauen in Unternehmen seltener bei der Selektion bspw. zum Einsatzvon neuer Software beteiligt werden als Männer. So gaben lediglich 22 Prozentder Frauen an, im jeweiligen Unternehmen bei der Auswahl digitaler Neuerungen inden Entscheidungsprozess mit einbezogen worden zu sein. Bei Männern waren es 30Prozent. "Gerade im Hinblick auf die Chancengleichheit sollten UnternehmenFrauen an dieser Stelle genau so viel zutrauen wie Männern und sie stärker zuGestalterinnen der Digitalisierung machen", sagt Studienautorin Susanne Seyda.Die zentralen Voraussetzungen dazu erfüllen sie längst.Über das KOFA:Das Projekt KOFA (Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung) am Institut derdeutschen Wirtschaft startete im Mai 2011 und wird durch das Bundesministeriumfür Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Der Fokus des Projektes liegt inder Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei derFachkräftesicherung und der Gestaltung ihrer Personalarbeit. Das KOFA bietet aufseiner Homepage www.kofa.de konkrete Handlungsempfehlungen und Praxisbeispiele.Pressekontakt:Melanie BehrendtTel.: 0221-4981702behrendt@iwkoeln.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51902/4449091OTS: Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) Institut derdeutschen Wirtschaft Köln e.V.Original-Content von: Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V., übermittelt durch news aktuell