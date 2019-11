Digitale Arbeitswelt: Matthias Flügge neuer Chief Digital Officer der Deutschen Rentenversicherung Bund

Berlin (ots) - Am 1. November 2019 tritt Dr.-Ing. Matthias Flügge sein Amt alserster Chief Digital Officer (CDO) der Deutschen Rentenversicherung Bund an.Zugleich übernimmt er die Leitung der neu eingerichteten Stabsstelle"Digitalstrategie und digitale Transformation".Der 46-Jährige nimmt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des digitalenWandels in der Deutschen Rentenversicherung Bund ein: Zu seinen Aufgaben gehörenkünftig die Weiterentwicklung und Umsetzung einer Digitalstrategie für dieRentenversicherung. Darüber hinaus soll er im Bereich Digitalisierung undInnovation neue Impulse setzen. Flügge dazu: "In die Digitalisierung deröffentlichen Verwaltung ist seit einigen Jahren richtig Schwung gekommen. Manspürt eine Offenheit für neue Denk- und Arbeitsweisen. Diesen Schwung gilt esauch in der Deutschen Rentenversicherung Bund zu nutzen. Meine Hoffnung ist,dass die Stabsstelle Impulse für eine engere und agilere Zusammenarbeit vonFachseite und IT setzen kann, quasi als Digitalisierungskatalysator."Flügge verantwortet außerdem die übergreifende Steuerung und Priorisierungzentraler Digitalisierungsvorhaben. "Ein wichtiges Thema wird die konsequenteNutzerzentrierung sein. Die ist in öffentlichen Einrichtungen in derVergangenheit oft zu kurz gekommen, und damit meine ich sowohl Kunden undKundinnen als auch die Beschäftigten, die die digitalen Angebote nutzen", betontMatthias Flügge.Bevor er zur Deutschen Rentenversicherung Bund wechselte, leitete MatthiasFlügge am Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) in Berlinden Geschäftsbereich Digital Public Services, die größte deutscheForschungsgruppe zur Verwaltungsdigitalisierung. Dort war er unter anderem fürdie Innovations- und Strategieberatung zur digitalen Transformation in deröffentlichen Verwaltung zuständig.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell