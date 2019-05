Digitale Arbeitswelt: 33 Millionen Erwerbstätige nutzen Computer oder computergesteuerte Geräte

Wiesbaden (ots) - 33 Millionen der insgesamt 39,5 Millionenerwerbstätigen Internetnutzerinnen und -nutzer ab 16 Jahren inDeutschland arbeiteten 2018 mit Computern oder computergesteuertenGeräten und Maschinen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)anhand von Ergebnissen der Erhebung zur Nutzung von Informations- undKommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten weitermitteilt, schätzten 91 % dieser Gruppe ihre IT-Kompetenzen mindestensals ausreichend für ihre berufliche Tätigkeit ein.Zu den bei der Arbeit genutzten digitalen Geräten und Maschinengehören Computer, Laptops, Smartphones, Tablets sowie anderecomputergesteuerte Geräte oder Maschinen, etwa in Produktions- undBeförderungsanlagen oder Fahrzeugen.Große Mehrheit schätzt IT-Kompetenzen mindestens als ausreichendein 56 % der 33 Millionen Erwerbstätigen, die bei der Arbeit digitaleGeräte und Maschinen nutzten, bewerteten ihre Kompetenzen im Umgangmit Computern, Software oder Anwendungen als ausreichend für ihreberufliche Tätigkeit. 35 % waren darüber hinaus der Ansicht, dassihre Kompetenzen höher liegen als für die derzeitigen Aufgabenerforderlich. 9 % gaben an, weitere Schulungsmaßnahmen zu benötigen,um mit ihren Aufgaben gut zurechtzukommen.Nutzung digitaler Geräte und Maschinen verändert die täglicheArbeit Für 22 % der 33 Millionen Erwerbstätigen, die bei der Arbeitdigitale Geräte und Maschinen nutzten, haben sich wesentlicheArbeitsschritte durch die Einführung neuer Software odercomputergesteuerter Geräte geändert. 38 % mussten die Nutzung neuerSoftware oder Geräte für die Arbeit erlernen. Für 20 % hat sich durchdie Nutzung von Computern oder computergesteuerten Geräten derZeitaufwand für wiederkehrende Aufgaben reduziert. Für 15 % hattesich der Zeitaufwand hingegen erhöht.Methodische Hinweise:Im Rahmen der Erhebung über die private Nutzung von Informations-und Kommunikationstechnologien (IKT) werden nur Internetnutzerinnenund -nutzer zu weiteren Sachverhalten befragt. Hierzu zählenPersonen, die das Internet in den letzten 12 Monaten vor derBefragung genutzt haben.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 88 80www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell