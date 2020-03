Digitale Anlaufstelle in der Krise: Informationsplattform eventcrisis.org gestartet

Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsame Initiative des GCB German Convention Bureau und der tw tagungswirtschaftDer Ausbruch des neuartigen Coronavirus hält die Welt in Atem - die Veranstaltungswirtschaft ist davon durch Absagen und Verschiebungen in besonderem Maße betroffen. Viele Informationen zur Krise sind im Umlauf, doch eine zuverlässige Orientierung fällt bislang vielen schwer. Das GCB German Convention Bureau e.V. und das Fachmedium tw tagungswirtschaft (dfv Mediengruppe) haben daher die Informationsplattform "www.eventcrisis.org" als gemeinsame Initiative ins Leben gerufen. Ziel der Plattform ist es, Planer*innen von Veranstaltungen in Unternehmen, Verbänden und Agenturen sowie ihren Dienstleistern und Partnern in Deutschland einen schnellen Zugang zu Informationen zu geben, die die Planung, Organisation und Durchführung von Business Events in einer Krise beeinflussen. Das multimediale Angebot wird laufend aktualisiert und erweitert.Entstanden ist die Idee zu eventcrisis.org, weil mit Verschärfung einer Krise - wie derzeit im Falle des Coronavirus - die Verunsicherung und der Bedarf nach Informationen wachsen. Die neue Plattform will diesen Bedarf befriedigen, Informationen bündeln und einen Überblick über Maßnahmen und Initiativen geben. Das Angebot von eventcrisis.org umfasst daher verschiedene inhaltliche Kategorien. In der Rubrik "COVID-19" finden sich grundlegende Informationen und aktuelle Einschätzungen zum Coronavirus sowie zu seiner Verbreitung. "Helpdesk" bietet konkrete Handlungsempfehlungen für Akteure der Veranstaltungswelt, beispielsweise die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts oder der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auch Einschätzungen von bzw. Interviews mit Expert*innen - etwa aus dem Versicherungssektor - und Informationen zu Hilfs- und Förderprogrammen für die Wirtschaft bekommen auf der Plattform einen Raum. In der Rubrik "Branchenakteure" finden sich unter anderem Stellungnahmen von Verbänden, Unternehmen und Agenturen zum Umgang mit der Krise. Schließlich bietet eventcrisis.org unter "Lösungen" einen vielfältigen Überblick über neue Technologien für digitale Events, Best Practice-Beispiele oder Weiterbildungsmöglichkeiten.Einladung zur BeteiligungDie Informationsplattform "www.eventcrisis.org" steht allen offen. Fachverbände und andere Marktteilnehmer*innen sind eingeladen, sich der Initiative von GCB und tw anzuschließen. "In Krisenzeiten müssen aktuelle Informationen schnell und einfach für alle zugänglich sein, um angemessen auf die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen reagieren zu können", erklärt Matthias Schultze, Managing Director des GCB, die Motivation zur Schaffung der Plattform. "Um gegenwärtig und künftig einen Beitrag zum bestmöglichen Umgang mit Krisen zu leisten, hat das GCB gemeinsam mit der tw tagungswirtschaft die Initiative zur Gründung der Informationsplattform eventcrisis.org gestartet." Kerstin Wünsch, Chefredakteurin der tw tagungswirtschaft ergänzt: "Wie ist die Lage? Was brauchen die Menschen, was der Markt? Das fragen wir uns täglich, weil die Fragen zum Coronavirus immer mehr werden und immer drängender. Eine Informationsplattform für Event Professionals in Krisensituationen ist eine zeitgemäße Antwort. Gemeinsam mit dem GCB German Convention Bureau machen wir den Anfang."Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8742/4556121OTS: dfv MediengruppeOriginal-Content von: dfv Mediengruppe, übermittelt durch news aktuell